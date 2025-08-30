Συνέδριο “Smart Villages” στη Σαλαμίνα

Η Σαλαμίνα υποδέχεται στις 2 Σεπτεμβρίου το συνέδριο «Smart Villages: Ανάδειξη της έννοιας και των δυνατοτήτων των Smart Villages (Έξυπνα Χωριά) για την δικτύωση, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των φορέων της τοπικής κοινότητας».

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, τα Smart Villages – ή αλλιώς «Έξυπνα Χωριά»- είναι αγροτικές κοινότητες «που αξιοποιούν την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συλλογική δράση για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Μέσα από σύγχρονες λύσεις, όπως η ψηφιοποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενίσχυση των τοπικών υποδομών, τα Smart Villages επιδιώκουν να μετατρέψουν τις αγροτικές περιοχές σε δυναμικά και βιώσιμα οικοσυστήματα, προσελκύοντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων».

Στο συνέδριο, «διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές, σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και στρατηγικές που ήδη αλλάζουν την εικόνα περιοχών στην Ευρώπη και μπορούν να υλοποιηθούν – ή υλοποιούνται ήδη - και στην Ελλάδα».

Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν:

Smart Tourism – Έξυπνος Τουρισμός

Smart Agriculture – Έξυπνη Γεωργία

Smart Health – Ψηφιακή Υγεία

Digital Public Services – Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

Smart Mobility – Έξυπνη Κινητικότητα

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα υπάρξουν παράλληλες δράσεις, όπως: