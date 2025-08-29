Επιστρατεύουν κοινωνικό αυτοματισμό κατά της επαναφοράς 13ου μισθού στο Δημόσιο

Tο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει υπολογίσει το κόστος της επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ ετησίως

Και στον εμπαιγμό των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και σε πρακτικές κοινωνικού αυτοματισμού σε βάρος τους καταφεύγει η κυβέρνηση. Η συζήτηση για το πάγιο αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων για επαναφορά του 13ου-14ου μισθού αναζωπυρώθηκε και επανέρχεται σε κορυφαία θέση της πολιτικής αντιπαράθεσης, αφήνοντας έκθετο το κυβερνητικό στρατόπεδο.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι εδώ και καιρό έχουν ξεκινήσει πολύπλευρο αγώνα για την επαναφορά των λεγόμενων «δώρων». Κορύφωσή του αποτελεί η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη διεξαγωγή πρότυπης δίκης που θα ξεκαθαρίσει οριστικά το τι μέλλει γενέσθαι με το μείζον αυτό θέμα. Το αίτημα των δημοσίων υπαλλήλων στηρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει τονίσει ότι είναι ώριμες οι συνθήκες για άμεση επαναφορά του 13ου μισθού και σταδιακά και του 14ου. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την άμεση επαναφορά και των δύο μισθών (προωθώντας χθες για άλλη μία φορά στη Βουλή σχετική τροπολογία). Ομοίως και η Νέα Αριστερά. Αυτές οι θέσεις αναμένεται να επαναδιατυπωθούν από τα πολιτικά κόμματα προσεχώς στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης.

Ερωτηθείς χθες για τις κυβερνητικές προθέσεις για το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, παρότι υποστήριξε ότι «κανείς δεν είναι αντίθετος επί της αρχής» στην επαναχορήγηση των «δώρων», πρόσθεσε ότι εάν επαναθεσμοθετηθεί ο 13ος μισθός θα «στερεύσουν» οι κυβερνητικές παροχές και θα την… πληρώσουν άλλες κοινωνικές ομάδες. «Δηλαδή, δεν θα πάρει τίποτα ένας ελεύθερος επαγγελματίας που χρειάζεται στήριξη, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι πέραν των δημοσίων υπαλλήλων», είπε συνοπτικά – μια πρακτική που έχει επανειλημμένως στηλιτευτεί από το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα ως κοινωνικός αυτοματισμός.

Με αφορμή τις αναφορές του κ. Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για διγλωσσία και για πολιτική επιλογή ως προς την κυβερνητική άρνηση για επαναφορά των «δώρων». Οπως θύμισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρκετά πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών διατύπωσε ένα οριστικό «όχι» στον 13ο-14ο μισθό: «Ακόμα και αν υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι, τέτοιου είδους πολιτικές πρέπει να υλοποιούνται με στρατηγικό σχεδιασμό και σε πλαίσιο αναπτυξιακής προοπτικής», είχε πει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Αν και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η επαναφορά των «δώρων» στον δημόσιο τομέα εγκυμονεί δημοσιονομικούς κινδύνους, η αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι το πρόσφατο πρωτογενές πλεόνασμα ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ παρέχει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο.

Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει υπολογίσει το κόστος της επαναφοράς του 13ου-14ου μισθού στο Δημόσιο σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ ετησίως.

Επανακαταθέτοντας τροπολογία για την επαναφορά των «δώρων», χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλέστηκε έκθεση του ΓΛΚ σύμφωνα με την οποία «ο δημοσιονομικός χώρος υπάρχει για όλα τα έτη μέχρι και το 2028, συνεπώς δεν χρειάζεται να ληφθούν επιπλέον οικονομικά μέτρα». Θύμισε, μάλιστα, ότι οι μισθολογικές απώλειες των δημοσίων υπαλλήλων έχουν αποκατασταθεί σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που υπέστησαν περιοριστικές πολιτικές, με εξαίρεση την Ελλάδα.

«Τα δώρα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συνολικών αποδοχών των εργαζομένων και των συνταξιούχων και δεν συνιστούν δωρεά ή φιλοδώρημα, αλλά δικαίωμα που απορρέει από την εργασία τους. Η καταβολή των δώρων θα έχει σημαντική επίδραση στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών αλλά και της εθνικής οικονομίας στο σύνολό της», τόνισε σε σχετική ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η επαναφορά του 13ου-14ου μισθού στο Δημόσιο υποστηρίζεται από πλήθος κοινωνικών ομάδων, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες και μικροβιοτέχνες. Θεωρείται ένα αναπτυξιακό μέτρο, λόγω της καταναλωτικής συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων που προχωρούν σε δαπάνες υπέρ των τοπικών αγορών.