Σοβαρή επιδείνωση οικονομικού κλίματος

Ασφυκτιούν οι μικρές επιχειρήσεις από τη μείωση του κύκλου εργασιών, το υψηλό λειτουργικό κόστος, τη χαμηλή ρευστότητα και την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Oλο και περισσότερο απειλείται η βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς παραπάνω από ορατός καθίσταται ο φαύλος κύκλος περιορισμένης ρευστότητας, μειωμένων επενδύσεων αλλά και συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης από τον οποίο δεν ξεφεύγει ο τομέας της απασχόλησης.

Σύμφωνα με νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, η σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος αποτυπώνεται στην πτώση του σχετικού δείκτη κατά δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες, από τις 59,3 στις 47,2 μονάδες, αντανακλώντας τις γνωστές ασφυκτικές συνθήκες από τη μείωση του κύκλου εργασιών, το υψηλό λειτουργικό κόστος, τη χαμηλή ρευστότητα και την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα ο Δείκτης Προσδοκιών υποχώρησε ελαφρώς στις 58,2 μονάδες, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αβεβαιότητας και συγκρατημένων προοπτικών.

Οπως αναφέρει το ΙΜΕ, η πτώση των δυο δεικτών αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης της εγχώριας ζήτησης, η οποία επηρεάζει ιδιαίτερα κλάδους με υψηλή συγκέντρωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι προκλήσεις επιμένουν και δείχνουν την ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων αναδεικνύοντας την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της ρευστότητας και τον περιορισμό του κόστους. Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα.

Ρεκόρ προκλήσεων

● Η μείωση του κύκλου εργασιών αυτό το εξάμηνο σημείωσε ρεκόρ τετραετίας καθώς έπληξε τους μισούς μικροεπιχειρηματιών, γεγονός που συνδέεται τόσο με την ασθενή ζήτηση όσο και με τον περιορισμό της κατανάλωσης λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

● Η εκτίναξη του λειτουργικού κόστους (37,6%) των επιχειρήσεων μεσοσταθμικά συνεχίζεται, καθώς εννέα στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν αύξηση από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

● Η περαιτέρω μείωση της ρευστότητας για το 56,7% των επιχειρήσεων αποδίδεται ώς έναν βαθμό στη μειωμένη συνεισφορά του τουρισμού στους υπό εξέταση μήνες, αλλά παραπέμπει στις συνθήκες του πρώτου εξαμήνου του 2018, όταν η στενότητα χρηματοδοτικών πόρων είχε οδηγήσει σε συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κατάσταση βελτιώθηκε μόλις για το 11,7% των επιχειρήσεων και παρέμεινε σταθερή για το 30,7%.

● Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις εξακολουθεί να έχει μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα (26,8%) ή το πολύ για έναν μήνα (22%) ταμειακά διαθέσιμα, ενώ μόλις το 8,5% των επιχειρήσεων διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα που επαρκούν για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου.

● Το ύψος των επενδύσεων για το 53,4% των επιχειρήσεων που προχώρησαν σε επενδύσεις δεν ξεπέρασε τις 5.000 ευρώ και η αυτοχρηματοδότηση υπερέβη το 83,2% αναδεικνύοντας τις δυσκολίες πρόσβασης σε εξωτερική χρηματοδότηση και άρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας

Στις θετικές εύθραυστες ενδείξεις η υποχώρηση του ποσοστού επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 24% (από 30,2% το προηγούμενο εξάμηνο) και η αύξηση του προσωπικού για το 10,1% των επιχειρήσεων, ενώ το 4,9% ανέφερε μείωση των εργαζομένων. Ωστόσο οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς είναι αρνητικές, με το 7,6% των επιχειρήσεων να αναμένει μείωση προσωπικού έναντι του 6,5% που προβλέπει αύξηση.

Τσάμπα οι εκπτώσεις

Οι περισσότεροι μικροεπιχειρηματίες στο λιανικό εμπόριο, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, δεν φαίνεται να πήραν ανάσα ούτε από την καλοκαιρινή περίοδο των εκπτώσεων. Με αυτή την αφορμή ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης, απευθύνει νέα έκκληση στην κυβέρνηση για άμεσες παρεμβάσεις ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων προτείνοντας επίσης την επαναξιολόγηση του θεσμού των εκπτώσεων.

Τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ είναι διαφωτιστικά. Το 67% των επιχειρηματιών δήλωσε από καθόλου έως λίγο ανακουφισμένο από τη μηδαμινή στήριξη έναντι των ανατιμήσεων και αύξησης του ενεργειακού κόστους. Εξι στις 10 επιχειρήσεις είδαν χειρότερες πωλήσεις συγκριτικά με πέρσι.

Οι μισές επιχειρήσεις παρατήρησαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα στη φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο, η οποία οδήγησε σε λιγότερες πωλήσεις για 7 στις 10 (μείωση έως και 20%). Αντίθετα, για δύο στις τρεις με αύξηση των πωλήσεων η άνοδος δεν υπερέβη το 10% σε σχέση με πέρσι. Οπως και στις χειμερινές εκπτώσεις, έτσι και τον τελευταίο ενάμιση μήνα σχεδόν 4 στους 10 επιχειρηματίες διατήρησαν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και πέραν του θεσμοθετημένου διαστήματος.