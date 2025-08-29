Μειωμένα κέρδη για τη Motor Oil

Κέρδη 163,407 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών 5,265 δισ. ευρώ (-15,59%) ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Motor Oil Hellas. Τα κέρδη σε επίπεδο προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 387,4 εκατ. ευρώ (-39,34%). Η μείωση των μεγεθών αποδίδεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων από 7.050.310 σε 6.260.917 μετρικούς τόνους (-11,20%), σε συνδυασμό με τη μείωση της μέσης τιμής των πετρελαιοειδών σε δολάρια κατά 13,6% σε σχέση με το αντίστοιχο ενδιάμεσο διάστημα του 2024 και την υποτίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ κατά 1,06% (μέση ισοτιμία), καθώς το μεγαλύτερο μέρος του όγκου πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογημένες σε δολάρια. Οι εξαγωγές και οι πωλήσεις καυσίμων ναυτιλίας αντιστοιχούν στο 71,62% του συνόλου των πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2025, έναντι 77,68% την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Οι δραστηριότητες διύλισης κάλυψαν το 81,82% του συνολικού όγκου πωλήσεων στο εξάμηνο έναντι 87,24% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Ο χαμηλότερος όγκος πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα αποδίδεται στον χαμηλότερο βαθμό αξιοποίησης των μονάδων του διυλιστηρίου της μητρικής εταιρείας, λόγω των εργασιών αποκατάστασης λειτουργίας μιας εκ των δύο μονάδων απόσταξης αργού, η οποία είχε πληγεί από το περιστατικό πυρκαγιάς της 17ης Σεπτεμβρίου 2024.
