Κτηνοτρόφοι, πρόβατα επί σφαγήν!

Πρακτικά, ενώ έχει ήδη θανατωθεί το 5% του πραγματικού αριθμού αιγοπροβάτων που διαθέτει η χώρα, ανεξάρτητα από τα εξωπραγματικά νούμερα που έχει προσθέσει στο ζωικό κεφάλαιο η οργανωμένη απάτη καταλήστευσης των αγροτικών ενισχύσεων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά και χωρίς προσχήματα δύο βασικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την εκρίζωση της ευλογιάς χωρίς να καταστραφούν οικονομικά οι κτηνοτρόφοι και να αφανιστεί ο κλάδος: τον μαζικό εμβολιασμό των ζώων, όπως προτείνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, και τον μοριακό έλεγχο στο σάλιο των αιγοπροβάτων, που με αποδεδειγμένα αποτελέσματα έχει εφαρμόσει και προτείνει την καθολική εφαρμογή του η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Είκοσι μήνες από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος ευλογιάς των αμνοεριφίων κι ενώ παράλληλα άλλα 80.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω πανώλης, της άλλης επιζωοτίας που έπληξε τα κοπάδια το ίδιο διάστημα, η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουν το θέμα με γραφειοκρατική απάθεια.

Εις ώτα μη ακουόντων φτάνουν οι φωνές των κτηνοτρόφων, ιδιαίτερα των εκτροφέων αιγοπροβάτων, που αντιμετωπίζουν με δέος την ευλογιά να πλήττει τη μια περιοχή μετά την άλλη, έχοντας οδηγήσει σε σφαγή πάνω από 250.000 ζώα.

Χθες, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, σε ενημερωτική σύσκεψη που έγινε στην Ελασσόνα επανέλαβε τη γνωστή κυβερνητική επιχειρηματολογία: «Χρειάζεται αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, ώστε να εκριζώσουμε το νόσημα... Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με αιχμή το εμβληματικό προϊόν της χώρας, τη φέτα. Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε εμβολιασμό, γιατί δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ε.Ε.».

Ταυτόχρονα, σε... ραδιοφωνική περιοδεία του σε αθηναϊκούς ραδιοσταθμούς (Real FM, MAX FM) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας υποστήριξε ότι οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους πληγέντες κτηνοτρόφους για την ευλογιά και για δαπάνες για τις ζωοτροφές για το διάστημα που τους επιβλήθηκε εγκλεισμός των ζώων, είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. «Η αποζημίωση που δίνουμε ανά θανατωθέν ζώο είναι 250 ευρώ για τα καθαρόαιμα και 220 ευρώ για τα υπόλοιπα, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνονται αποζημιώσεις σε αυτό το ύψος. Πρόκειται για μια πραγματική οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι για τις ζωοτροφές έχουν εγκριθεί 63 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε 6 έως 14 ευρώ το ζώο.

Η απάντηση των κτηνοτρόφων

«Είναι ψέματα», απαντά απερίφραστα μέσω της «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Δημήτρης Μόσχος, που εκπροσωπεί 143 κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, 16 ομάδες παραγωγών και 13 μεγάλους παραγωγούς.

«Είναι να γελάς. Φυσικά δεν υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ε.Ε., η νόσος ήρθε από Ασία και Βόρεια Αφρική. Και αντί να μελετηθούν επιτυχημένα μοντέλα εκρίζωσης της νόσου, όπως του Μαρόκου, αφήνουμε τον κλάδο να καταστρέφεται. Ισως γιατί έτσι βολεύει συγκεκριμένες γαλακτοβιομηχανίες που είναι αντίθετες στον εμβολιασμό γιατί χρειάζονται πιστοποιητικά ότι το γάλα που παίρνουν δεν είναι από περιοχές που εφαρμόζουν εμβολιασμό. Είναι να γελάς!».

Ο κ. Μόσχος τάσσεται υπέρ της πρότασης του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για γενικευμένη εφαρμογή του μοριακού ελέγχου στο σάλιο, γιατί έτσι μπορεί να προληφθεί η εκδήλωση των μεγάλων φορτίων της νόσου. Διαψεύδει την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ περί εφαρμογής του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου, που προβλέπει θανάτωση του κοπαδιού με κρούσμα σε 48 ώρες -στην Ελλάδα κρατά 17 μέρες!- και άμεση καταστροφή των ζωοτροφών - δεν έχει καταστραφεί ούτε ένα κιλό, βεβαιώνει ο κ. Μόσχος. Και διαψεύδει τα περί αποζημίωσης 220 έως 250 ευρώ ανά ζώο, «αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα, η μέση αποζημίωση ανά ζώο είναι 140 ευρώ», λέει ξεκάθαρα.

Η πρόταση Κουρέτα

Εν τω μεταξύ, η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να απαντήσει στην τεκμηριωμένη πρόταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να μπει «φρένο» στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, με τον μοριακό έλεγχο στο σάλιο των ζώων, που έχει εφαρμόσει εντατικά επί έναν μήνα σε δεκάδες χιλιάδες ζώα με σημαντική επιβράδυνση της επιζωοτίας. «Μειώνοντας τα θετικά κρούσματα, σπάει ο φαύλος κύκλος της ευλογιάς», είπε ο κ. Κουρέτας στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων την Τρίτη. «Κι αν συνεχίσουμε έτσι, σε 15 μέρες θα έχουμε πολύ λιγότερα» τόνισε. Ο περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας κάλεσε το ΥΠΑΑΤ να δημιουργήσει επιτροπή από επιστήμονες, η οποία θα ενημερώνει καθημερινά για την πορεία των κρουσμάτων της ευλογιάς, όπως γινόταν την περίοδο του Covid-19. Σιγή ασυρμάτου από το υπουργείο.

Βροχή ερωτήσεων

Την ίδια περίπου τύχη έχει ο καταιγισμός ερωτήσεων και επερωτήσεων που έχουν υποβληθεί για την επελαύνουσα ευλογιά των αιγοπροβάτων από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και χθες. Εξήντα οκτώ (!) ερωτήσεις έχουν κατατεθεί αυτούς τους είκοσι μήνες από βουλευτές όλων των κομμάτων για την απειλή της ζωονόσου σε όλη τη χώρα και σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί έντονα: Δυτική Αχαΐα, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χαλκιδική, Ξάνθη, Φλώρινα, Κομοτηνή, Εβρος, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Λήμνος είναι μερικές από τις περιοχές της χώρας που παρελαύνουν από τη μακάβρια καταγραφή επέλασης της ευλογιάς μέσα από τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η τελευταία, που κατατέθηκε χθες από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, κάνει την αποκαρδιωτική «σούμα»:

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τον Αύγουστο του 2025 έχουν καταγραφεί 837 εστίες ευλογιάς και έχουν θανατωθεί πάνω από 225.000 αιγοπρόβατα. Το 40% αυτών –περίπου 90.000 ζώα– θανατώθηκαν μόνο τον τελευταίο μήνα, γεγονός που αποτυπώνει την εκρηκτική έξαρση της νόσου. «Η κυβέρνηση ακολουθεί στρατηγική σιωπής», τονίζει ο βουλευτής. Οσο για την απάντηση που μπορεί να λάβει, η «προϋπηρεσία» της κυβέρνησης δεν είναι διόλου ενθαρρυντική. Στην τελευταία ερώτηση που δόθηκε απάντηση, στις 22 Ιουλίου (στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Εμμ. Χνάρη), ο υφυπουργος ΥΠΑΑΤ Χρήστος Κέλλας προαναγγέλλει τη σύσταση «Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης της Κρίσης»· είκοσι μήνες από το πρώτο κρούσμα, έναν χρόνο από την έξαρση της ζωονόσου.