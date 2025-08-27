Θύελλα από τα εργατικά συνδικάτα

Κατακραυγή από εργατικά συνδικάτα και αντιπολίτευση έφερε, όπως αναμενόταν, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο-έκτρωμα του υπουργείου Εργασίας, το οποίο επιχειρεί να νομιμοποιήσει αυθαίρετες εργοδοτικές τακτικές, καταφέροντας βαρύτατο πλήγμα στις σακατεμένες εργασιακές σχέσεις.

Πλήθος σωματείων ξεκινά νέο γύρο διαδηλώσεων, αρχής γενομένης την 6η Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ, με κεντρικό μήνυμα «Καμία θυσία για τα κέρδη». Στόχος να πέσει στο κενό η προσπάθεια της κυβέρνησης να θεσπίσει τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, το «ξεχείλωμα» της διευθέτησης του χρόνου εργασίας, τη δυνατότητα παροχής υπερωρίας στην εκ περιτροπής απασχόληση, την τμηματική χορήγηση της ετήσιας άδειας σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους και την κατάργηση των προσαυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες.

Κοινός τόπος κομματικών και εργατικών φορέων το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. συνεχίζει την αντεργατική πολιτική «ξηλώνοντας» δικαιώματα και υποστηρίζοντας υποκριτικά πως πρόκειται για «επιλογή» των εργαζομένων, την ώρα που στην πραγματικότητα αυξάνει τα ωράρια με τις ευλογίες του κράτους, ικανοποιεί εργοδοτικά συμφέροντα με την ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας και περιορίζει τον χρόνο ανάπαυσης, χωρίς την ανάγκη συναίνεσης, όπως διατείνεται η Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας συνεχίζει το επικοινωνιακό μασάζ για τον εξωραϊσμό των πραγματικών στοχεύσεων του σχεδίου νόμου, για την κατάρτιση του οποίου, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, έλαβε ελάχιστα υπόψη τις θέσεις των εργαζομένων και άλλων εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων. Η Συνομοσπονδία ζητά την απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για θέματα που όπως επαναλαμβάνει αφορούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και αποδυναμώνουν εσκεμμένα τις συμβάσεις εργασίας.

«Η προσχηματική μετάθεση της εφαρμογής του 13ωρου σε έναν εργοδότη ή της λήψης της ετήσιας άδειας στη “βούληση του εργαζόμενου”, όταν η σχέση εργοδότη - εργαζόμενου είναι ξεκάθαρα ανισοβαρής, αποκαλύπτει την πρόθεση του νομοθέτη», τονίζει σε χθεσινή ανακοίνωσή της η τριτοβάθμια οργάνωση και θυμίζει την καταδίκη της χώρας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης έπειτα από καταγγελία της ΓΣΕΕ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.

Ανισοβαρής

«Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν καθιστά απλώς αφόρητες τις συνθήκες εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων», υποστηρίζει, για να προσθέσει τα εξής: «Σε μια περίοδο που λόγω των κάκιστων συνθηκών εργασίας και αμοιβής η χώρα αιμορραγεί πληθυσμιακά, τέτοια νομοθετήματα επιδεινώνουν την κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Ζητούμε την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων του ν/σ που αναφέρονται στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ζητούμε ταυτόχρονα, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, την αναγκαία κοινωνική διαπραγμάτευση ως στοιχειώδες συστατικό πλουραλιστικής διαδικασίας νομοθέτησης, ώστε να αναδειχθούν οι ουσιαστικές και λεπτομερώς καταγεγραμμένες διαφωνίες μας που αποδεικνύουν ότι οι ρυθμίσεις υπερ-διευθέτησης του χρόνου εργασίας πλήττουν τους πλέον ευάλωτους και σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας εργαζόμενους».

Πυρ ομαδόν

Και η αξιωματική αντιπολίτευση λέει «Οχι» στην «απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στην εργασία χωρίς δικαιώματα και στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα». «Αντί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αύξηση των μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασιακή και οικογενειακή ισορροπία καθώς και το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, σταθερά ωράρια και συνθήκες που επιτρέπουν προσωπική ζωή και οικογενειακό προγραμματισμό, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο εργασιακό μέλλον», σχολίασαν χθες σε κοινή δήλωσή τους οι υπεύθυνοι των τομέων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., Παύλος Χρηστίδης και Νίκος Δήμας.

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Γιώργος Γαβρήλος, τόνισε πως όλα αυτά συμβαίνουν με σκοπό να γεμίσει η Ελλάδα φτηνά και ευέλικτα εργατικά χέρια, στον βωμό μιας δήθεν «διευκόλυνσης» της επιχειρηματικότητας και μιας δήθεν «ανάπτυξης», που ποτέ δεν φτάνει στον κόσμο της εργασίας, «με ωράρια που καμία σχέση δεν έχουν με τον ευρωπαϊκό στόχο του 35ωρου, με απλήρωτες υπερωρίες, με θεσμική απελευθέρωση των απολύσεων, με εργαζόμενους “λάστιχο” και άλλους που αποκαλούνται “βραχυχρόνιοι”, με επισφαλείς και “ευέλικτες” μορφές και θέσεις εργασίας, με στόχευση και περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με μισθούς πείνας, με άδειες στην ευχέρεια του εργοδότη, με απλήρωτες εισφορές για υπερωρίες».

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα προχθές, οπότε τέθηκε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου (μέχρι 19 Σεπτεμβρίου), καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είναι φανερό ότι το καθεστώς της 13ωρης και απόλυτα ευέλικτης δουλειάς θα οδηγήσει στην ενίσχυση των εργατικών “ατυχημάτων”, θα μεγαλώσει τον αριθμό των νεκρών και των σακατεμένων στους χώρους δουλείας, παρά το θράσος της κυβέρνησης να μιλάει για δήθεν “προστασία”. Βεβαίως, το “εγχειρίδιο” και αυτού του νομοσχεδίου είναι οι αντεργατικές οδηγίες της Ε.Ε. για τον εργάσιμο χρόνο, που προβλέπουν μονάχα τη μεσολάβηση 11 ωρών ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή τη δουλειά για 13 ώρες την ημέρα! Αυτή είναι η περιβόητη “ευρωπαϊκή κανονικότητα” και το “κράτος δικαίου” για το οποίο μιλούν η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών».

Τέλος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε χθες ότι το νομοσχέδιο επιτείνει την ανασφάλεια, καταπατά το δικαίωμα στην ξεκούραση και την προσωπική ζωή και επιβάλλει έναν εργασιακό κανιβαλισμό που υπονομεύει την ίδια την κοινωνία. Πρόσθεσε πως η Νέα Αριστερά αντιλαμβάνεται τον όρο «“δίκαιη εργασία” τελείως διαφορετικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και προτάσσει μείωση των ωρών εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και του δικαιώματος στην απεργία, αξιοπρεπείς μισθούς και προστασία της υγείας στους χώρους δουλειάς και ψηφιακά εργαλεία υπέρ του εργαζόμενου, όχι ως μέσο ελέγχου και επιβολής πειθαρχίας».