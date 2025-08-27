Κτηνοτρόφοι στα κάγκελα, ΟΠΕΚΕΠΕ στον κόσμο του

Με καθυστέρηση 4 μηνών θα εισπράξουν εκατοντάδες κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν αυτόχθονες ράτσες βοοειδών, χοίρων, αιγοπροβάτων κ.ά. ενισχύσεις ύψους 19 εκατ. ευρώ. Κι αυτό τη στιγμή που σε όλη την Ε.Ε. η καταβολή αντίστοιχων ενισχύσεων έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούνιο, όπως προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός.

«Ασχολούμαι 16 χρόνια με την εκτροφή βοοειδών της ελληνικής βραχυκερατικής φυλής, είχα 400 ζώα, τώρα έχω 200, του χρόνου δεν είμαι σίγουρος αν θα έχω κανένα», λέει στην «Εφ.Συν.» ο Αχιλλέας Τσαπραΐλης, πρόεδρος της αντίστοιχης ένωσης (ΕΕΕΒΦΒ), με 120 μέλη. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί εκτρέφουν περίπου 15.000 ζώα της εγχώριας ράτσας, έναντι σχεδόν 1 εκατ. (κατά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ) αγελάδων από όλες τις φυλές... του Ισραήλ: από σκοτσέζες Αμπερντίν μέχρι γαλλίδες Λιμουζίν!

Αυτό που λέει ουσιαστικά ο πρόεδρος της ΕΕΕΒΦΒ είναι ότι η καθυστέρηση καταβολής των ενισχύσεων, χωρίς τις οποίες δεν είναι βιώσιμες οι μονάδες εκτροφής, μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτα και εγκατάλειψη της αναγκαίας δραστηριότητας.

Περίπου 1.120 κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα είναι ενταγμένοι στο μέτρο «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων». Από αυτούς 120 ασχολούνται με τα ντόπια βοοειδή και 40 με τον αυτόχθονα μαύρο χοίρο. Η Ενωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών και ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Εκτροφέων Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου «ΜΥΡΤΑΛΗ» είχαν από τις 6 Αυγούστου με εξώδικη διαμαρτυρία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτήσει χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων, που καλύπτουν το 50% των εσόδων τους και χωρίς αυτές δεν θα είχαν κίνητρο ενασχόλησης με την πολύ ακριβότερη και λιγότερο αποδοτική εκτροφή. Τι απάντησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ; Οτι η πληρωμή των ενισχύσεων θα γίνει «αφού ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, μέχρι 15 Οκτωβρίου».

Η απάντηση προκάλεσε τη δίκαια «θυμωμένη» αντίδραση των δύο ενώσεων. Σε ανακοίνωσή τους θέτουν κρίσιμα ερωτήματα:

● Γίνονται «επιτόπιοι έλεγχοι» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για περίοδο της οποίας οι δεσμεύσεις έχουν λήξει από 21/5/2025; Εκτός από παράλογο, ακούγεται και ως παράνομο!

● «…Βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Παρέμβασης και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ)», δύο χρόνια από την έναρξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου;

● Η αποτυχία του ΟΠΕΚΕΠΕ να εξοφλήσει μέχρι 30/6, πιθανότατα θα οδηγήσει σε ακόμα ένα πρόστιμο. Ποιος θα το επωμιστεί;

● Η σχεδόν τετράμηνη καθυστέρηση πληρωμής δεν θα έπρεπε να προσαυξηθεί με τόκους υπερημερίας; Η ΑΑΔΕ που αναλαμβάνει την κηδεμονία του ΟΠΕΚΕΠΕ ξέρει με τι επιτόκιο!

Ο πρόεδρος του ΕΕΕΒΦΒ κ. Τσαπραΐλης δεν μασάει τα λόγια του: «Μεγάλες και μικρές Καμόρες λυμαίνονται την εγχώρια κτηνοτροφία και τις ενισχύσεις. Μ’ αυτές είναι αναγκασμένοι να αναμετρηθούν οι πραγματικοί παραγωγοί».