Πτώση τζίρου στην εστίαση στο β' τρίμηνο του 2025 - «Βουτιά» στα νούμερα της Σαντορίνης

Μείωση 2,6% κατέγραψε ο τζίρος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εστίαση για το β' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό τρίμηνο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Την ίδια στιγμή, ο τζίρος των καταλυμάτων παρουσίασε αντιστρόφως ανάλογη πορεία, καθώς κατέγραψε αύξηση 2,6% την ίδια περίοδο.
Πιο αναλυτικά, στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων (κλάδος 55 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2,97 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2,9 δισ. ευρώ.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης (κλάδος 56 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2), ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε ανέλθει σε 2,8 δισ. ευρώ.
Το πιο προβληματικό στατιστικό στοιχείο που προέκυψε ωστόσο είναι τα απογοητευτικά νούμερα που σημείωσε η Σαντορίνη.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο τζίρος των καταλυμάτων κατέγραψε «βουτιά» της τάξης του 22,1% στο β' τρίμηνο του 2025 όπως συνέβη και στον τζίρο της εστίασης, ο οποίος μειώθηκε κατά 21%.
