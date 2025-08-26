Το ελληνικό παράδοξο του φυσικού αερίου

Ή στραβός είν’ ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε. Το ενδεχόμενο να ισχύουν και τα δυο περιπλέκει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Εχουμε και λέμε λοιπόν:

Η Ε.Ε. έχει κηρύξει πανηγυρικά ως απόλυτο στόχο της το πρασίνισμα της ηλεκτροπαραγωγής, με τη χρήση του αερίου ως μεταβατικού καυσίμου να προβάλλεται απλώς ως αναγκαίο και προσωρινό κακό. Με δεδομένο όμως ότι το πράσινο ρεύμα που παράγεται από φωτοβολταϊκές ή αιολικές μονάδες είναι αδύνατον να απορροφηθεί όλο από το ανέτοιμο δίκτυο διανομής (ο στραβός γιαλός), το αέριο καθίσταται απαραίτητο για λόγους ευστάθειας του συστήματος ηλεκτροδότησης. Εξ ου και δεν πέφτει με τίποτα κάτω από το 40% στο συνολικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, ακόμα και όταν οι ΑΠΕ συμβάλλουν κατά 50%.

Γι’ αυτό και όλοι οι μεγάλοι παίκτες στην ελληνική ενεργειακή αγορά που διαπρύσιοι προβάλλουν τον πράσινο μετασχηματισμό τους, ταυτόχρονα παίρνουν άδειες ή κατασκευάζουν ήδη νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο (στραβά αρμενίζουν, δηλαδή).

Η ΔΕΗ θέλει να μετατρέψει την «Πτολεμαΐδα 5» από λιγνιτική σε μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 350 MW. Επίσης, μαζί με τη ΔΕΠΕ, θέλει να ολοκληρώσει μέχρι το 2027 νέα μονάδα αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κοντεύουν να θέσουν σε λειτουργία τη «Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής», μικτής ισχύος 877 MW. Η Elpedison που έχει εξαγοραστεί από τη Helleniq Energy βρίσκεται κοντά στην τελική απόφαση κατασκευής μονάδας αερίου στη Θεσσαλονίκη με ισχύ 826 MW. Η ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (ΔΕΠΑ Εμπορίας, Clavenia Ltd, EUSIF Larissa, Volton) αναπτύσσει μονάδα καύσης αερίου ισχύος 792 MW. Συνολικά, μονάδες αερίου ισχύος άνω των 3,6 GW πρόκειται να προστεθούν στην ηλεκτροπαραγωγή την προσεχή διετία, καθιστώντας την απανθρακοποίηση του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα σύντομο ανέκδοτο.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο συντονιστής των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, ο ACER, στην έκθεση ενεργειακής επάρκειας για το 2024 προβλέπει ότι από το 2026 μέχρι και το 2023 θα «σβήσουν» στη χώρα μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από αέριο ή λιγνίτη ισχύος 2,8 GW λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας. Ακόμα κι έτσι, όμως, αν οι αριθμοί αυτοί έχουν στοιχειώδη ρεαλισμό, σε δέκα χρόνια από τώρα η «πράσινη» Ελλάδα θα παραμένει στον αστερισμό του άνθρακα με αύξηση ισχύος ηλεκτροπαραγωγής από αέριο κατά σχεδόν 1 GW!