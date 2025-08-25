Με περικοπές δαπανών και φοροεπέλαση προέκυψε πλέονασμα 2,1 δισ. στο επτάμηνο του 2025

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν στα 15,7 δισ. ευρώ έναντι στόχου 357 εκατ. ευρώ • Τα έσοδα από τον ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ έναντι στόχου 87 εκατ. ευρώ • Οι κρατικές δαπάνες στο επτάμηνο μειώθηκαν κατά το δυσθεώρητο ποσό των 3,3 δισ. ευρώ.

Μια ανάσα πριν τη ΔΕΘ και τις πολυδιαφημιζόμενες εξαγγελίες για ψηφοθηρικά δωράκια από την κυβέρνηση, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πλεόνασμα 2,168 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 έναντι στόχου για έλλειμμα 1.961 δισ. ευρώ, που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2025 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025.

Μάλιστα, το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε στο δυσθεώρητο και θηριώδες ποσό των 7,939 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,599 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση έσπευσε να πανηγυρίσει για τα εν λόγω νούμερα, τα οποία ωστόσο είναι απόρροια της λεηλασίας των λαϊκών εισοδημάτων από τη ληστρική φορολογία και τις υπέρογκες περικοπές των κρατικών δαπανών.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 40,434 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου.

Πιο αναλυτικά:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,704 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 4,158 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1,87 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 90 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 14,928 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,316 δισ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων αυξημένος κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Σημειώνεται ότι αναφορικά με το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, μέρος των εισπράξεων εμφανίζεται εμπροσθοβαρώς, λόγω του ότι τέθηκε σε λειτουργία ήδη από τα μέσα Μαρτίου η εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Παράλληλα, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 ανήλθαν στα 40,685 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3,311 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (43,997 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2025. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 1.359 δισ. ευρώ.

Μεγαλοστομίες από τον Χατζηδάκη

«Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων, που θα φανούν κατευθείαν στην τσέπη των Ελλήνων. Και τα μέτρα θα είναι στοχευμένα προς τη μεσαία τάξη», έταξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του σήμερα στον ΣΚΑΙ, στον απόηχο των εξαγγελιών του υπουργείου Οικονομικών και στην σκιά της οικονομικής περιδίνησης στην οποία έχουν περιέλθει τα λαϊκά νοικοκυριά.

«Το γεγονός ότι έχουμε τα πλεονάσματα που έχουμε -και που είναι και πέραν των δικών μας προσδοκιών- μας επιτρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική παρέμβαση. Μέχρι εκεί που αντέχει η οικονομία και μέχρι εκεί που επιτρέπουν και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επομένως, εκείνο που λέμε εμείς είναι ότι δεν πρέπει να στηρίζεστε στη γενναιοδωρία μας. Πρέπει να στηρίζεστε στην αποτελεσματική πολιτική που έχουμε ασκήσει στην οικονομία. Βασικά στο ότι έχουμε αρκετά μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχουμε επίσης και σημαντικά αποτελέσματα στη φοροδιαφυγή. Έτσι έχουν βγει τα πλεονάσματα και τα πλεονάσματα αυτά είναι που θα μοιράσουμε ως κοινωνικό μέρισμα», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

«Ματαίως θριαμβολογεί η κυβέρνηση»

Για υπερπλεόνασμα που δεν οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, όπως «ματαίως θριαμβολογεί» η κυβέρνηση, κάνει λόγο ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σε ανακοίνωσή του.

Σημειώνει ότι η πραγματικότητα πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με το 2024, «τους διαψεύδει καθώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων (π.χ. φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω αλλαγών στο προφίλ είσπραξης)». Προσθέτει ότι «παράλληλα η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη, αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών, ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Τομέα του ΠΑΣΟΚ «τα φορολογικά έσοδα του επτάμηνου ενισχύθηκαν από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ 2025 εντός Ιουλίου, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζονται ενισχυμένα σε σχέση με το 2024, λόγω της πρόωρης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο γεγονός που φέρνει τα έσοδα πιο μπροστά. Η δε αυξημένη είσπραξη του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων επηρεάστηκε σημαντικά θετικά και από τη χρονική διαφορά στην είσπραξη της συνεισφοράς αλληλεγγύης των εταιριών διύλισης».

Επιπλέον ο Τομέας Οικονομικών του κόμματος αναφέρει ότι όσον αφορά στις πρωτογενείς δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού έναντι του στόχου περιόδου καταγράφεται σημαντική συγκράτηση στις μεταβιβάσεις προς τους ΟΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβαστικών πληρωμών καθώς και λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών του ΤΠ (πιστώσεις υπό κατανομή). «Παρά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, το χρόνιο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει επανακάμψει στα επίπεδα της οικονομικής κρίσης, στερώντας από την πραγματική οικονομία ρευστότητα ύψους 3,651 εκατ. ευρώ», σημειώνει.

Σχολιάζει πως «η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%», συμπληρώνοντας ότι «η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς». Υπογραμμίζει ότι «η τακτική αυτή όμως στερεί απαραίτητους πόρους από την οικονομία και την κοινωνία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την καταπολέμηση της φτώχειας».

Ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων, καθώς και ότι οφείλει επίσης να ενημερώσει «πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτόν τον στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό»