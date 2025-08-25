Ξεπέρασε τα 6 ευρώ το σουβλάκι στην Κρήτη

Σε είδος πολυτελείας εξελίσσεται το αγαπημένο «γρήγορο» φαγητό των Ελλήνων • Το σουβλάκι στα 6,5 ή 7 ευρώ είναι αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών στις πρώτες ύλες, λένε οι επιχειρηματίες.

Η καθημερινή απόλαυση ενός πιτόγυρου φαίνεται να μετατρέπεται σε πολυτέλεια, καθώς οι τιμές έχουν σημειώσει εκρηκτική αύξηση τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση να επιμένει σε μέτρα-ασπιρίνες, αφού το μοντέλο ανάπτυξης που έχει εγκαθιδρύσει ανατροφοδοτεί συνεχώς την αισχροκέρδεια.

Οι εποχές όπου το σουβλάκι κόστιζε μόλις 2,50 ευρώ ανήκουν στο παρελθόν, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να πληρώσουν 4,50 ή και 5 ευρώ πολλές φορές για ένα τυλιχτό, ωστόσο έρευνα του μέσου creta24.gr σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής διανομής δείχνει πως το σουβλάκι στην Κρήτη έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς πωλείται στα 6, 6,50 ή και 7 ευρώ!

Σε αρκετές ψησταριές, η τιμή του παραδοσιακού τυλιχτού ξεπερνά πλέον τα 6 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και τα 7 ευρώ. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την έρευνα αποτυπώνουν καθαρά την ανατροπή στο κόστος ενός «γρήγορου» φαγητού που προτιμούν πολλοί Έλληνες.

Μερικά καταστήματα προσπαθούν να κρατήσουν την τιμή πιο προσιτή, με 6 ευρώ για το βασικό τυλιχτό, όμως όσοι επιλέξουν μπιφτέκι ή πανσέτα αντί για γύρο θα χρειαστεί να δαπανήσουν ακόμα περισσότερο, ξεπερνώντας συχνά τα 7 ευρώ.

Με την άνοδο των τιμών σε όλες τις πρώτες ύλες, οι επιχειρηματίες του κλάδου τονίζουν πως η αύξηση της τιμής του τελικού προϊόντος είναι αναμενόμενη.

Ενδεικτικά κάποιες από τις τιμές: