Ξεπέρασε τα 6 ευρώ το σουβλάκι στην Κρήτη

Η καθημερινή απόλαυση ενός πιτόγυρου φαίνεται να μετατρέπεται σε πολυτέλεια, καθώς οι τιμές έχουν σημειώσει εκρηκτική αύξηση τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση να επιμένει σε μέτρα-ασπιρίνες, αφού το μοντέλο ανάπτυξης που έχει εγκαθιδρύσει ανατροφοδοτεί συνεχώς την αισχροκέρδεια.
Οι εποχές όπου το σουβλάκι κόστιζε μόλις 2,50 ευρώ ανήκουν στο παρελθόν, οι Έλληνες πολίτες καλούνται να πληρώσουν 4,50 ή και 5 ευρώ πολλές φορές για ένα τυλιχτό, ωστόσο έρευνα του μέσου creta24.gr σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής διανομής δείχνει πως το σουβλάκι στην Κρήτη έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς πωλείται στα 6, 6,50 ή και 7 ευρώ!
Σε αρκετές ψησταριές, η τιμή του παραδοσιακού τυλιχτού ξεπερνά πλέον τα 6 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και τα 7 ευρώ. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την έρευνα αποτυπώνουν καθαρά την ανατροπή στο κόστος ενός «γρήγορου» φαγητού που προτιμούν πολλοί Έλληνες.
Μερικά καταστήματα προσπαθούν να κρατήσουν την τιμή πιο προσιτή, με 6 ευρώ για το βασικό τυλιχτό, όμως όσοι επιλέξουν μπιφτέκι ή πανσέτα αντί για γύρο θα χρειαστεί να δαπανήσουν ακόμα περισσότερο, ξεπερνώντας συχνά τα 7 ευρώ.
Με την άνοδο των τιμών σε όλες τις πρώτες ύλες, οι επιχειρηματίες του κλάδου τονίζουν πως η αύξηση της τιμής του τελικού προϊόντος είναι αναμενόμενη.
Ενδεικτικά κάποιες από τις τιμές:
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας