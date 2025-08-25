Εξώδικη διαμαρτυρία της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ «UCERT»

[...] Είναι προφανές ότι ο σκοπός σας είναι η συκοφάντησή μας και σε καμιά περίπτωση η μεταφορά της αλήθειας και η πληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού με ευθυκρισία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της πραγματικότητας.

Ειδικότερα επιλέγετε να αναφέρετε στο εξώφυλλό σας σε αντιπαραβολή του τίτλου όπου μιλά ευθέως για «στημένες μπίζνες» προδίδοντας τον υπερχειλή σας δόλο προς συκοφάντησή μας, καθώς και μόνο η ανάγνωση του εξωφύλλου δημιουργεί αναγωγές σκέψης στο αναγνωστικό κοινό και το οδηγεί σε συμπεράσματα που είναι υποτιμητικά και συκοφαντικά για μας. Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι ο σκοπός αυτός προκύπτει και από την ανάγνωση των εσωτερικών δύο άρθρων όπου τόσο στο editorial της εφημερίδας σας όσο και στο άρθρο της κας Κυριακίδη παρατηρείται μια συρραφή έωλων επιχειρημάτων και αμφιβολιών, μια παράθεση αλμάτων λογικής και μια συνωμοσιολογική αλληλουχία σκέψης που μεταμφιέζεται σε δήθεν δημοσιογραφική έρευνα.

Ακολούθως, στο άρθρο της σελ. 2 της εφημερίδας σας αναφερόμενοι στη ΔΥΠΑ δημοσιεύετε ότι «η διοίκηση της ΔΥΠΑ έστρωσε το χαλί για την αύξηση των κερδών συγκεκριμένων ιδιωτικών εταιρειών...» και συνεχίζετε ότι «…Με δύο αποφάσεις ευνόησε την ήδη πρωτοπόρα στον χώρο Ucert...». Είναι πρόδηλο ότι αυτές οι δύο αναφορές αποτελούν μια ελεεινή απόπειρα να παρουσιαστούμε ως συμμετέχοντες σε μια συνεννόηση προς στρέβλωση της αγοράς, χωρίς βέβαια αυτό να αποδεικνύεται από πουθενά, χωρίς να παραθέτονται συγκεκριμένα στοιχεία επ’ αυτού και χωρίς να δηλώνετε ξεκάθαρα ότι η Ucert ουδεμία αρμοδιότητα έχει ως προς τον καθορισμό των προκηρύξεων της ΔΥΠΑ και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει για τη συμμετοχή οποιουδήποτε σε αυτές.

Το υπόλοιπο του άρθρου αποτελείται από παρελκυστική παράθεση άσχετων πληροφοριών, τα οποία ανάγονται σε δήθεν ενδεικτικά στοιχεία και μάλιστα στην κατάληξη αυτού υπάρχει και η ερώτηση από εσάς «έχει λάβει η Ucert ήδη το 40% της πιστοποίησης των ΚΕΚ;», δίχως βέβαια να αναφέρετε συγχρόνως ότι ακόμα κι αν αυτό είναι πραγματικότητα, η Ucert κανέναν κανόνα ή νόμο δεν έχει παραβιάσει ή υπερβεί, πως αυτό είναι αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής της υπεροχής στον κλάδο και πως όλες οι ενέργειές της είναι απολύτως νόμιμες και εναρμονισμένες με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπλέον στο άρθρο της κας Κυριακίδη στη σελ. 12, το οποίο βρίθει επίσης έωλων επιχειρημάτων και δήθεν ειδικών πληροφοριών με κύριο σκοπό τον καταρτισμό ενός συκοφαντικού σεναρίου εναντίον μας.

Ειδικότερα αναφέρεται εντός του άρθρου το εξής: «...Ερχοvται να προστεθούν καταγγελίες για “φωτογραφικές” διατάξεις προς όφελος της εταιρείας Ucert σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση των υποχρεωτικών εξετάσεων». Αλήθεια ποιες ακριβώς είναι αυτές οι φωτογραφικές διατάξεις, ποιες είναι οι καταγγελίες και από ποιον και πόσο εύκολα ένας έμπειρος δημοσιογράφος τις υιοθετεί χωρίς να τις διασταυρώσει, επιτυγχάνοντας τελικά αντί για την πληροφόρηση του κοινού την κατασυκοφάντηση νόμιμων και υγιών εταιρειών;

Στη συνέχεια του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι «Ο φορέας πιστοποίησης Ucert …, παραμένει κυρίαρχος στην αγορά της πιστοποίησης φυσικών προσώπων, αλλά ανεβαίνει διαρκώς ψηλότερα!», το οποίο αποτελεί αλήθεια. Πρόκειται, όμως, για ιδιαιτέρως πρωτότυπη απόπειρα συκοφάντησης, καθώς καλούμαστε να απολογηθούμε για το γεγονός ότι πηγαίνουμε συνεχώς καλύτερα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζετε, και για το γεγονός ότι αποτελούμε κυρίαρχους κόμβους του κλάδου μας.

Αvτιλαμβάvεστε πως σε καμία περίπτωση δεν στέκουν τέτοιου είδους ισχυρισμοί και συμπεραίνεται ότι προφανώς πως ο μόνος λόγος δημοσίευσης και του εν λόγω άρθρου είναι η δημιουργία εντυπώσεων, διά της συγχύσεως που προκαλεί στο αναγνωστικό κοιvό η ανερμάτιστη επιχειρηματολογία σας και τελικά η συκοφάvτησή μας και η πρόκληση βλάβης εναντίον μας και βέβαια η εξυπηρέτηση των εντολέων σας και των κρυπτόμεvωv ηθικών αυτουργών στη συκοφάvτησή μας διά του Τύπου.

Προχωρώντας στο εν λόγω άρθρο αναφέρετε επίσης, «γνώστες της αγοράς αναφέρουν στην “Εφ.Συν.” πως πρακτικά πριμοδοτείτε η κυρίαρχη στον χώρο Ucert». Αλήθεια, τι στοιχείο είναι αυτό για να κατατείνει η διάvοιά σας σε διαδικασίες ανταγωνισμού και στρέβλωσης της αγοράς; Μπορεί ο οποιοσδήποτε, υγιώς σκεπτόμενος, ακόμα και ο πλέον άπειρος δημοσιογράφος, να θεωρήσει πως αυτή η αναφορά αποτελεί απόδειξη ή αποχρώσα ένδειξη περί παράτυπης δικής μας συμπεριφοράς η οποία αντιβαίνει στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη;

Είναι προφανές πως όχι, και επειδή ακριβώς δε συμβαίνει αυτό, το πλέον λογικό συμπέρασμα είναι πως το γνωρίζετε και εσείς, πως δεν το αξιολογείτε, πως το προσπερνάτε και πως τελικά το μόνο που σας απασχολεί είναι να μας συκοφαντήσετε. Σε συνέχεια του ολοκληρωτικού πολέμου συκοφάvτησής μας, στο άρθρο της κας Κυριακίδη αναφέρεται ότι «σοβαρά ερωτήματα προκαλεί … όπως και η Ucert εκτιμούσε με email στους συνεργάτες της ήδη από 28 Ιουνίου ότι κάθε ΚΔΒΜ θα καταθέτει ένα εκπαιδευτικό υλικό δεσμευόμεvη πως η εταιρεία συγγραφής υλικών έχει παραγάγει τα απαραίτητα υλικά για να σας “καλύψει όλους”».

Αvτιλαμβάvεστε λοιπόν πόσο πρόδηλος είναι ο σκοπός συκοφάvτησής μας όταν η λέξη κλειδί του ως άνω εδαφίου είναι πως «…όπως και Ucert εκτιμούσε email στους συνεργάτες…», παραδέχεστε δηλαδή ότι εκτιμούσε, ότι δηλαδή βεβαίως δεν ήξερε, απλά εκτιμούσε, και όπως πολύ καλά γνωρίζετε η επιτυχία των εκτιμήσεων συνίσταται κυρίως στην εμπειρία που έχει ένας φορέας στην αγορά, στην υψηλή ποιότητα των εσωτερικών διαδικασιών προετοιμασίας και στην αντιληπτικότητα να καταλαβαίνει τις ανάγκες της αγοράς και του κλάδου όχι μόνο για το παρόν αλλά και το μέλλον. Τουναντίον όμως για εσάς η ικανότητά μας αυτή είναι επίσης επιλήψιμη γιατί βεβαίως δυσχεραίνει τους ανταγωνιστές μας και τους κακόπιστους υβριστές και συκοφάντες μας οι οποίοι διάκεινται παραχρήμα σπόνσορες και υποκινητές σας.

Εξώδικη διαμαρτυρία της Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης Θεάτρου 10Θ «U Consulting»

Προς μεγάλη μας έκπληξη, διαβάσαμε τόσο στην έντυπη έκδοση του Σαββατοκύριακου της «Εφημερίδας των Συντακτών» της 2-8-2025 όσο και στην ενημερωτική ιστοσελίδα της efsyn.gr δημοσιεύματα που περιλαμβάνουν περιεχόμενο όλως ψευδές και συκοφαντικό για εμάς, προφανή στόχο τη στοχοποίησή μας και την τρώση της εταιρικής μας φήμης.

Συγκεκριμένα στο πρωτοσέλιδο της έντυπης έκδοσης του Σαββατοκύριακου της 02/08/2025 της εφημερίδας σας, καθώς και στον ιστότοπό σας (https://www.efsyn.gr/diabaste-sirnera/480846 pos-estisan-tin-mpizna-me-tavouchers ), αναφέρεστε στην εταιρεία μας στο κεντρικό θέμα με τίτλο «ΠΩΣ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΠΙΖΝΑ ΜΕ ΤΑ VOUCHERS», και εν συνεχεία με υποσημείωση «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ίδιου ομίλου εμφάνιζε έτοιμο υλικό πριν από τη δημοσίευση πρόσκλησης».

Περαιτέρω στη σελ. 12 του φύλλου της έντυπης έκδοσης του Σαββατοκύριακου της 02/08/2025, σε έτερο άρθρο -το οποίο υπογράφει η κα Κυριακίδη Λένα- με τίτλο «ΔΥΠΑ ΚΕΡΝΑ UCERT ΠΙΝΕΙ» κάνετε αναφορά πάλι στην εταιρεία μας γράφοντας «...Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί όμως ότι η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών U Consultinq, που ανήκει επίσης στον όμιλο D Group όπως και n Ucert, εκτιμούσε με e-mail στους συνεργάτες της ήδη από τις 28 Ιουνίου ότι κάθε ΚΔΒΜ θα καταθέτει ένα εκπαιδευτικό υλικό δεσμευόμεvη πως n εταιρεία συγγραφής υλικών έχει παραγάγει τα απαραίτητα υλικά για να σας “καλύψει όλους”. Μάλιστα, από τις 8 Ιουλίου είχε συντάξει και αποστείλει στους συνεργάτες λίστα με 20 εκπαιδευτικά αντικείμενα (για γλώσσες προγραμματισμού, νέες τεκvολογίες πλnροφορίας, προγραμματιστές ανοικτού λογισμικού, βάσεων δεδομένων, αρχές τρισδιάστατης διακείρισnς και μοντελοποίησης, συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού GΙS κ.ά.).»

Τα ανωτέρω ψευδή και συκοφαντικά προς εμάς τα αναδημοσιεύσατε και ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας σας efsyn.gr https://www.efsyn.gr/oikonornia/elliniki-oikonornia/480850 dypa-kerna-ucertpinei στις 02/08/2025.

Τα ως άνω αναφερόμενα δημοσιεύματα βρίθουν συκοφαντιών εις βάρος μας και προσπαθούν να συνδέσουν το όνομά μας με παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «Πώς έστησαν την Μπίζνα» και «ΔΥΠΑ ΚΕΡΝΑ UCERT ΠΙΝΕΙ» προκειμένου να προσδώσουν αρνητικό περιεχόμενο στην εταιρική μας δραστηριότητα.

Είναι πασιφανές ότι με τα ψευδή και συκοφαντικά αυτά δημοσιεύματα έχετε προφανή στόχο τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων και αποκαλύπτεται με τον πλέον βέβαιο τρόπο πως η πρόθεσή σας είναι η δημιουργία βλάβης της εταιρείας μας, προσβολής και συκοφάντησή της. Είναι δε, μέσω του επίμαχου άρθρου, πρόδηλος ο δόλος σας να προβείτε στη συκοφάντησή μας, θυσιάζοντας στο βωμό του ψεύδους, την αλλοίωση της πραγματικότητας και της παραπληροφόρησης των αναγνωστών σας.

Ειδικότερα το άρθρο της κας Κυριακίδη στηρίζεται σε σαθρή επιχειρηματολογία και δήθεν αποκλειστικές πληροφορίες με απώτερο στόχο την εξύφανση ενός συκοφαντικού προφίλ εναντίον μας. Αλήθεια ποια ακριβώς είναι αυτά τα σοβαρά ερωτήματα που προκαλούνται από την εκτίμηση της U Consulting, αφήνοντας δήθεν υπόνοιες ότι από 28 Ιουνίου θα κατέθετε ένα εκπαιδευτικό υλικό δεσμευόμενη πως η εταιρεία συγγραφής έχει παραγάγει τα απαραίτητα υλικά για να τους «καλύψει» όλους; Σε τι συνίστανται αυτές οι καταγγελίες και σε κάθε περίπτωση είναι αποδεκτή από τη δημοσιογραφική δεοντολογία η παραπληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού μέσω της διαστρέβλωσης των γεγονότων και δήθεν πληροφοριών που δεν έχουν διασταυρωθεί και εξακριβωθεί;

Αλλωστε η πρόθεσή σας να μας συκοφαντήσετε είναι πασίδηλη, καθώς χρησιμοποιείται εναντίον μας τη λέξη «εκτιμούσε», προσπαθώντας να προσδώσετε αρνητικό και επιλήψιμο χαρακτήρα στο βασικό επιχειρηματικό μας γνώρισμα και πλεονέκτημα, δηλαδή στο γεγονός ότι είμαστε πρωτοπόροι στην αγορά και πάντα ένα βήμα πριν αφού λόγω της εμπειρίας μας και των ικανοτήτων μας πετυχαίνουμε να διαβάσουμε τις ανάγκες της αγοράς. Αυτή η αναφορά σας θα έπρεπε να κατατείνει στην παραδοχή σας ότι εκτιμούσε η εταιρεία μας, ότι δηλαδή βεβαίως δεν ήξερε, απλά εκτιμούσε, και όπως είναι γνωστό η επιτυχία των εκτιμήσεων βασίζεται πρωτίστως στην εμπειρία που διαθέτει ένας φορέας στην αγορά, στο υψηλό επίπεδο των εσωτερικών διαδικασιών προετοιμασίας και στο κριτήριο της αντίληψης των αναγκών της αγοράς και του κλάδου εν γένει. Απεναντίας όμως για εσάς η ικανότητά μας αυτή εκλαμβάνεται ως επιλήψιμη και καταχρηστική, καθότι εξάλλου δυσχεραίνει τους ανταγωνιστές μας και τους κακόπιστους υβριστές και συκοφάντες μας οι οποίοι εν προκειμένω αποδεικνύονται σπόνσορες και υποκινητές σας.

Οπως προκύπτει από τα ως άνω εκτεθέντα είναι έκδηλη η πρόθεσή σας να μας συκοφαντήσετε και να πλήξετε τη φήμη μας, να μας υπονομεύσετε και να προσβάλετε την εταιρική μας προσωπικότητα και φήμη και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στα εν λόγω δημοσιεύματα που φιλοξενήθηκαν στο φύλλο της εφημερίδας σας που εκδόθηκε το Σάββατο στις 2-8-2025 και αναδημοσιεύτηκαν, στο ίδιο χρονικό διάστημα, στον διαδικτυακό σας χώρο δεν περιέχεται ουδέν στοιχείο, ουδεμία πληροφορία και καμιά αιτίαση για παραβατική συμπεριφορά μας που να αντίκειται στην καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ή συμπεριφορά επιλήψιμη που αποβλέπει στο να στρεβλώσει την αγορά.

Η απάντηση της αρμόδιας συντάκτριάς μας

Ξεκαθαρίζοντας εξ αρχής πως δεν έχουμε ούτε «εντολείς» ούτε «υποκινητές» αλλά μόνο σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας και την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού, να επισημάνουμε πως η «Εφ.Συν.» δεν δημοσίευσε ψευδή αλλά τα πραγματικά γεγονότα.

Προφανώς η UCERT δεν έχει αρμοδιότητα στον καθορισμό των δύο αποφάσεων (ΦΕΚ Β' 3533/07.07.2025 και Β' 3532/07.07.2025) για τα δύο προγράμματα, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι ευνοείται από αυτές, διότι η ΔΥΠΑ έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη εταιρία και εν γένει στις μεγάλες εταιρείες πιστοποίησης του κλάδου να υλοποιήσουν το 70% (στο πρώτο πρόγραμμα) και το 75% (στο δεύτερο) των εξετάσεων περιορίζοντας δυσανάλογα το μερίδιο για τους μικρούς και μεσαίους παρόχους πιστοποίησης.

Συγκλίνουσες πηγές της «Εφ.Συν.» με γνώση της αγοράς ανέφεραν ότι πρόκειται για «φωτογραφική» διαδικασία, η οποία σαφώς ευνοεί τον συγκεκριμένο φορέα. Αυτό επιβεβαιώνεται από το Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης για voucher των 750 ευρώ, που όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ εγκρίνει δύο φορείς, ένας εκ των οποίων η UCERT. Το αντίστοιχο Μητρώο για το πρόγραμμα με την επιδότηση των 2.250 ευρώ δημοσιεύτηκε μετά το δημοσίευμά μας και περιλαμβάνει τις ίδιες εταιρείες. Ως εκ τούτου η UCERT θα αποκομίσει οφέλη εκατομμυρίων ευρώ, αφού θα λάβει 150 ευρώ για κάθε πιστοποίηση των χιλιάδων δικαιούχων.

Στα δύο εξώδικα δεν απαντάται επίσης το σοβαρό ερώτημα που αφορά την επωνυμία «Δ. ΔΕΡΠΑΝΗΣ Ε. ΔΕΡΠΑΝΗ Ο.Ε.», με τον «διακριτικό τίτλο «ΑΝΩΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ» U CONSULTING και με μια εντυπωσιακή γκάμα δραστηριοτήτων, καθώς συνδυάζει -μεταξύ άλλων- υπηρεσίες σχολών υποκριτικής και παραγωγής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, επιστημονικών συμβούλων και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η δέσμευσή της να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό για να καλύψει τα ΚΕΚ με τα οποία συνεργάζεται δύο εβδομάδες πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης οφείλεται πράγματι στην «ικανότητα» και την «αντιληπτικότητά» της να «διαβάσει τις ανάγκες της αγοράς», όπως ισχυρίζεται, ή σε εσωτερική πληροφόρηση για το περιεχόμενο της πρόσκλησης, η οποία για πρώτη φορά προέβλεπε ότι το υλικό πρέπει να είναι μοναδικό σε ποσοστό τουλάχιστον άνω του 50%;

Το παραπάνω κριτήριο πλήττει αναμφισβήτητα όσα κέντρα κατάρτισης ενημερώθηκαν για αυτό αργότερα δημιουργώντας προβάδισμα σε όσα το γνώριζαν εκ των προτέρων και προμηθεύτηκαν το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς ο ωφελούμενος που καλείται ήδη να επιλέξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα περιμένει, αλλά θα επιλέξει την εταιρεία που το έχει αναρτήσει στην πλατφόρμα.

Επομένως οι αιτιάσεις κατά του ομίλου D Group δεν αφορούν την «ανταγωνιστική υπεροχή» του αλλά το ολιγοπώλιο στο οποίο πρωταγωνιστεί αποκομίζοντας υψηλά κέρδη εξαιτίας πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στον κλάδο και έχουν επικριθεί από την ίδια την Ενωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης «HellasCert».

Λένα Κυριακίδη