Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των οποίων τα τροφεία χρηματοδοτούνται μέσω επιταγών εξαργύρωσης (vouchers) του ΕΣΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι κηδεμόνες και γονείς, μπορούν να επισκεφτούν το www.eetaa.gr όπου και θα δουν εάν είναι δικαιούχοι του σχετικού voucher παιδικών σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων ενώ αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία, θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 25 έως τις 27 Αυγούστου.