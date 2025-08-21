«Πέταξε» το έλλειμμα

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025 εξανεμίζουν τις ελπίδες για ουσιαστική αποκλιμάκωση του υψηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο πληρωμών (τρεχουσών συναλλαγών), προδιαγράφοντας ακόμη ένα πολύ υψηλό έλλειμμα στο σύνολο του έτους. Η χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ με τα στοιχεία για τον μήνα Ιούνιο και το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν απογοητευτική: το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών τον Ιούνιο ξεπέρασε τα επίπεδα τόσο του 2023 όσο και του 2024, οι δε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στο ισοζύγιο υπηρεσιών ήταν αδύναμες για να το αντισταθμίσουν. Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών πάνω από το 1 δισ. ευρώ.

Η κατάσταση με το υψηλό έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών δεν αλλάζει διότι απλούστατα η δομή του ισοζυγίου παραμένει αναλλοίωτη, παράγοντας αναπόφευκτα τα ίδια αποτελέσματα. Στο ισοζύγιο αγαθών (εμπορικό ισοζύγιο), οι εισαγωγές εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλότερο όγκο σε σχέση με τις εξαγωγές και μάλιστα η μεταξύ τους «ψαλίδα» άρχισε ξανά να μεγαλώνει, ενώ στο πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών παρατηρείται στασιμότητα, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να αντισταθμίσει το εμπορικό έλλειμμα.

Η αναπαραγωγή του υψηλού ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών είναι καθρέφτης του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που λόγω του ενιαίου νομίσματος φαίνεται να μην επηρεάζει αρνητικά την οικονομία, συνήθως παράγει πολύ αρνητικά αποτελέσματα όταν η οικονομική συγκυρία δυσκολεύει. Μέχρι τότε, η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφουν απλώς το πρόβλημα χωρίς να υποδεικνύουν και τρόπους για την αντιμετώπισή του.

Ούτε το καλοκαίρι

Τα χθεσινά στοιχεία έχουν μια διπλή είδηση:

Πρώτον, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών (λόγω των υψηλών τουριστικών εισπράξεων) αυξάνεται μεν αλλά οριακά, επιβεβαιώνοντας και άλλα ευρήματα που δείχνουν ότι η ραγδαία αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό γνωρίζει κόπωση – όπως και το ίδιο το τουριστικό ρεύμα.

Δεύτερον, στον αντίποδα το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών διευρύνθηκε σημαντικά τον Ιούνιο, καταγράφοντας εντυπωσιακή καλοκαιρινή έξαρση, πολύ πάνω από τα περσινά επίπεδα.

Ο συνδυασμός των δύο είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα: αύξηση του συνολικού ελλείμματος (τρεχουσών συναλλαγών).

Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά γιατί οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες είναι οι μόνοι που καταγράφουν ένα μικρό έστω πλεόνασμα αντισταθμίζοντας τη γενική αρνητική τάση των υπόλοιπων μηνών. Ετσι, η καταγραφή ελλείμματος ύψους 1.181,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, έναντι πλεονάσματος 265,7 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024, είναι πολύ άσχημο νέο.

Σε επίπεδο εξαμήνου, η άσχημη επίδοση του Ιουνίου μεταφράστηκε σε έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών 7.638,1 εκατ. ευρώ. Με μια αναγωγή στο σύνολο του έτους, βαδίζουμε ξανά για έλλειμμα πάνω από 15 δισ. ευρώ το 2025.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο:

● Οι εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν μείωση: 3.854,9 εκατ. ευρώ, έναντι 4.175,9 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

● Οι εισαγωγές κατέγραψαν αύξηση: 7.018,1 εκατ. ευρώ, έναντι 6.651,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.

● Το ισοζύγιο υπηρεσιών κατέγραψε οριακή αύξηση: πλεόνασμα 3.223,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.134,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024.