Έντονα παράπονα της Ryanair στην Κομισιόν για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα

Η εταιρία καταγγέλλει ότι πάνω από 5.000 πτήσεις της και 900.000 επιβάτες της, έχουν υποστεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, λόγω ακατάλληων χειρισμών στο ελληνικό Κέντρο Εναέριας Κυκλοφορίας και λόγω ελλείψεων προσωπικού.

Να επιβάλει στην Ελλάδα επείγουσα αναμόρφωση του συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC) της, το οποίο αποκάλεσε χαοτικό, κάλεσε την Τετάρτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους Ryanair, με οργισμένο αίτημά της το οποίο μάλιστα έδωσε και στη δημοσιότητα.

Η εταιρία υπέβαλε το αίτημα μετά από περιστατικό βλάβης στον εξοπλισμό του Κέντρου Εναέριας Κυκλοφορίας της Αθήνας την Τετάρτη, λόγω της οποίας προκλήθηκαν καθυστερήσεις και άλλες επιπτώσεις σε συνολικά 12 πτήσεις και 2.000 επιβάτες της εταιρίας, από και προς την Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής το 2025 (από 1 Ιανουαρίου μέχρι και 20 Αυγούστου), πάνω από 5.000 πτήσεις και περισσότεροι από 900.000 επιβάτες έχουν υποστεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις λόγω ακατάλληλων χειρισμών στο ελληνικό Κέντρο Εναέριας Κυκλοφορίας και ελλείψεων προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC ως προς τις καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Επίσης με βάση τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας EUROCONTROL, η Ελλάδα βρίσκεται, όσον αφορά το διάστημα 1 – 20 Αυγούστου, στη 2η θέση με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με τη Γαλλία να βρίσκεται στην 1η θέση και την Ισπανία να ακολουθεί στην 3η.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την Ursula von Derlayed-Again έχει δεσμευτεί να προάγει την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητα στην Ευρώπη, ωστόσο συνεχίζει να επιτρέπει την επαναλαμβανόμενη κακή διαχείριση στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας να διαταράσσει πτήσεις και επιβάτες», αναφέρει η ανακοίνωση. Επιπλέον, τονίζει ότι «Η Ryanair έχει από καιρό ζητά την μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού ATC» και καλεί όλους τους επιβάτες να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας κατέστρεψε την πτήση σου» (Air Traffic Control Ruined Your Flight) και να χρησιμοποιήσουν την διεύθυνση mail για να διαμαρτυρηθούν απευθείας στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και να απαιτήσουν μεταρρυθμίσεις.

Εκπρόσωπος της Ryanair δήλωσε: «Είναι απαράδεκτο οι επιβάτες να συνεχίζουν να υποφέρουν σε όλη την Ευρώπη από προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (ATC) ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης έλλειψης προσωπικού ATC, και τώρα, μία ακόμη βλάβη εξοπλισμού, αυτή τη φορά στην Αθήνα, να προκαλεί την καθυστέρηση 12 πτήσεων και πάνω από 2.000 απιβατών της Ryanair. Πότε θα αναλάβουν δράση η Ursula von «Derlayed-Again» και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβουν μέτρα για τη μεταρρύθμιση του ATC της ΕΕ και την προστασία των επιβατών από επαναλαμβανόμενα προβλήματα του ATC όπως αυτή; Μέχρι στιγμής το 2025, δηλαδή από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου, πάνω από 5.000 πτήσεις της Ryanair και πάνω από 900.000 επιβάτες της Ryanair έχουν υποστεί άδικες καθυστερήσεις λόγω της κακής διαχείρισης του ελληνικού ATC και της έλλειψης προσωπικού, καθιστώντας την Ελλάδα την 5η χειρότερη υπηρεσία ATC όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην Ευρώπη. Ενθαρρύνουμε όλους τους επιβάτες που έχουν επηρεαστεί από αυτές τις απαράδεκτες καθυστερήσεις του ATC, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα «Air Traffic Control Ruined Your Flight» και να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων, για τη βελτίωση του ανεπαρκούς συστήματος ATC της Ευρώπης».