Σχέδια για πλούσιο κοινωνικό «μέρισμα»

Η κυβέρνηση φαίνεται πως μετά τη θερινή ανάπαυλα επιστρέφει στην ενεργό δράση με στόχο την προετοιμασία της ομιλίας του πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), έχοντας στο επίκεντρο ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών μέτρων για το οποίο δηλώνει ότι θα ανακουφίσει τη μεσαία τάξη και θα ενισχύσει τους πιο ευάλωτους πολίτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οικονομικό πακέτο που ετοιμάζεται να ανακοινωθεί εστιάζει στη μείωση της φορολογίας για τη μεσαία τάξη, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και στη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής. Η κυβέρνηση επιδιώκει να φέρει στην κοινωνία το μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς όμως να διαταράξει τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη θετική εικόνα της οικονομίας στο εξωτερικό, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές.

Σε αυτό το πλαίσιο το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πρόσφατα πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,961 δισ., γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέγεθος των μέτρων μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ και να φθάσει ως και 2,0 δισ. ευρώ ανάλογα με την οριστικοποίηση που θα γίνει μετά τη συζήτηση με την Κομισιόν και την αξιολόγηση από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS και Moody’s στο πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση των μέτρων στη ΔΕΘ θα επιχειρήσει να δώσει ώθηση στην κυβέρνηση που ζητά να ανακτήσει το χαμένο πολιτικό έδαφος από τη λαϊκή δυσαρέσκεια που έχουν επιφέρει τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έμφαση θα δοθεί στην οικονομία και το πρακτικό όφελος που θα φανεί στην τσέπη των πολιτών, αλλά και σε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τον μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της κυβέρνησης και την ικανότητά της να κρατήσει σταθερό το τιμόνι σε κρίσιμους καιρούς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως με βάση κυβερνητικές πηγές για το μέγαρο Μαξίμου η ΔΕΘ αντιμετωπίζεται ως το σημείο καμπής που αναμένεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου, με τον πρωθυπουργό να θέλει να δείξει πως η οικονομική πρόοδος αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών, αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για νέες μεγάλες αλλαγές και εκσυγχρονισμό της χώρας.

Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, όπως υποστηρίζουν «γαλάζια» στελέχη, κρίνονται κρίσιμα για το πολιτικό μέλλον της κυβέρνησης και για την κοινωνική ισορροπία που επιδιώκει να διατηρήσει.