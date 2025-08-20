Καρκινοβατεί η μεταποίηση

Το «διαμάντι του στέμματος» της ελληνικής βιομηχανίας, ο κλάδος της μεταποίησης, καρκινοβατεί στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μεταξύ αρνητικών και θετικών ρυθμών μεγέθυνσης, τραβώντας προς τα κάτω τους συνολικούς ρυθμούς αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή ανακοίνωση των στοιχείων για τη βιομηχανική παραγωγή το β’ τρίμηνο του 2025, σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις για τους προηγούμενους μήνες από τις αρχές του 2025.

Η μεταποίηση είναι μακράν ο δεύτερος κλάδος της βιομηχανίας σε κύκλο εργασιών, με 22.454.593 χιλιάδες ευρώ κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2025. (Μακράν πρώτος παραμένει ο κλάδος χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με κύκλο εργασιών 46.559.412 χιλιάδες ευρώ.) Πέρα από το ειδικό της βάρος στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής, η μεταποίηση είναι ο κατεξοχήν δείκτης ευρωστίας για τη βιομηχανία.

Οπως φαίνεται από τον παρατιθέμενο πίνακα, συνολικά η μεταποίηση το 2025 είναι καθηλωμένη σε στασιμότητα, με τον Απρίλιο και τον Μάιο να σηματοδοτούν τους μήνες μεγάλης πτώσης, που μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Στον πρώτο σε κύκλο εργασιών κλάδο, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κ.λπ., η κατάσταση επίσης δεν είναι ενθαρρυντική, παρ’ όλο που το β’ τρίμηνο σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περιόδου που δίνει ανάσες στο εμπόριο. Ο κύκλος εργασιών γνώρισε οριακή ετήσια αύξηση 0,2%, μικρότερη και από την ετήσια αύξηση το πρώτο τρίμηνο (0,8%).

Με τους δύο κλάδους-«ελέφαντες» της ελληνικής βιομηχανίας να καρκινοβατούν, δεν είναι τυχαίο που συνολικά η βιομηχανική παραγωγή γνώρισε το β’ τρίμηνο του 2025 οριακή αύξηση 1,3%.