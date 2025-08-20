Καρκινοβατεί η μεταποίηση

Το «διαμάντι του στέμματος» της ελληνικής βιομηχανίας, ο κλάδος της μεταποίησης, καρκινοβατεί στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μεταξύ αρνητικών και θετικών ρυθμών μεγέθυνσης, τραβώντας προς τα κάτω τους συνολικούς ρυθμούς αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής. Αυτό προκύπτει από τη χθεσινή ανακοίνωση των στοιχείων για τη βιομηχανική παραγωγή το β’ τρίμηνο του 2025, σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις για τους προηγούμενους μήνες από τις αρχές του 2025.
Η μεταποίηση είναι μακράν ο δεύτερος κλάδος της βιομηχανίας σε κύκλο εργασιών, με 22.454.593 χιλιάδες ευρώ κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2025. (Μακράν πρώτος παραμένει ο κλάδος χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με κύκλο εργασιών 46.559.412 χιλιάδες ευρώ.) Πέρα από το ειδικό της βάρος στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής, η μεταποίηση είναι ο κατεξοχήν δείκτης ευρωστίας για τη βιομηχανία.
Οπως φαίνεται από τον παρατιθέμενο πίνακα, συνολικά η μεταποίηση το 2025 είναι καθηλωμένη σε στασιμότητα, με τον Απρίλιο και τον Μάιο να σηματοδοτούν τους μήνες μεγάλης πτώσης, που μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Στον πρώτο σε κύκλο εργασιών κλάδο, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κ.λπ., η κατάσταση επίσης δεν είναι ενθαρρυντική, παρ’ όλο που το β’ τρίμηνο σηματοδοτεί την έναρξη της τουριστικής περιόδου που δίνει ανάσες στο εμπόριο. Ο κύκλος εργασιών γνώρισε οριακή ετήσια αύξηση 0,2%, μικρότερη και από την ετήσια αύξηση το πρώτο τρίμηνο (0,8%).
Με τους δύο κλάδους-«ελέφαντες» της ελληνικής βιομηχανίας να καρκινοβατούν, δεν είναι τυχαίο που συνολικά η βιομηχανική παραγωγή γνώρισε το β’ τρίμηνο του 2025 οριακή αύξηση 1,3%.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας