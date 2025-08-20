Στον πλήρη έλεγχο της ισραηλινής SK

Στην πλήρη εξαγορά της ΕΛΒΟ στη Σίνδο, του σημαντικότερου κατασκευαστή εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, προχώρησε ο ισραηλινός όμιλος SK.

Η ΕΛΒΟ είχε μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης από το 2014, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2020. Ακολούθησε τον Φεβρουάριο 2021 η εξαγορά της από ένα συνεργατικό σχήμα των ισραηλινών ομίλων SK Group και Plasan μαζί με τον Ελληνα επιχειρηματία Αριστείδη Γλύνη, έναντι συνολικά τριών εκατ. ευρώ, αλλά η ΕΛΒΟ παρέμενε χωρίς δραστηριότητα, με προσωπικό μόλις 12 άτομα και ανύπαρκτο τζίρο (181.000 ευρώ το 2023). Εξαγοράζοντας τις συμμετοχές των άλλων εταίρων, πλέον η SK Group ελέγχει το 100% της ΕΛΒΟ και προχωρά σε δέσμευση για επενδύσεις και ανάπτυξη για κάλυψη αμυντικών αναγκών, εγχώριων και διεθνών.

Με την απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ, ο όμιλος SK υπόσχεται ότι θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του στον αμυντικό τομέα και την εμπειρία στην αναδιοργάνωση ιδιωτικοποιημένων εργοστασίων με τη δέσμευσή του για μεταφορά τεχνολογίας, ώστε να αναδείξει την ΕΛΒΟ σε κέντρο παραγωγής και εξαγωγών. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή βάση του ομίλου SK στην Ευρώπη, συνεχίζοντας τις επενδύσεις σε προηγμένες χερσαίες αμυντικές δυνατότητες, τοπική παραγωγή και στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα. Αυτό που δεν έγινε ακόμη γνωστό, είναι εάν θα χρησιμοποιήσει πλαίσια από την… Iveco Defence (εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Leonardo) που αναζητά εγκαταστάσεις συμπαραγωγής στην Ελλάδα, ή από άλλον κατασκευαστή στρατιωτικών φορτηγών.

Η ΕΛΒΟ διαθέτει μακρά παράδοση στον ελληνικό αμυντικό τομέα, γνωστή για την παραγωγή εμβληματικών οχημάτων όπως τα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού Leonidas και τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class, τα οποία παραμένουν σε χρήση από τον Ελληνικό Στρατό. Η εταιρεία συνδέθηκε με την παραγωγή φορτηγών Steyr, καθώς και εξειδικευμένων οχημάτων και λεωφορείων για την πολιτική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η πιστοποιημένη γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα.

«Η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του ομίλου SK, Ronen Hamudot.

O ιδιωτικών συμφερόντων ισραηλινός όμιλος SK Group, με επικεφαλής τον Samy Katsav, ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο αμυντικών εταιρειών, όπως την Israel Weapon Industries, τη Meprolight με σκοπευτικά, τα ναυπηγεία Israel Shipyards κ.ά., με πελατολόγιο σε 60 χώρες.

Σημειώνεται ότι και η Intracom Defense έχει εξαγοραστεί από την ισραηλινή IAI.

Αντιδράσεις

«Η απώλεια της σημαντικότερης ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ξένα χέρια υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτάρκεια της χώρας. Δεν αποτελεί όμως ένα απλό ξεπούλημα, αλλά άλλη μία πράξη συνενοχής του καθεστώτος Μητσοτάκη με τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη. Την ώρα της σφαγής η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να κάνει μπίζνες με την ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, προσδένει τη χώρα στο άρμα του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια εθνικά επιζήμια επιλογή που χαρίζει νευραλγικούς τομείς με όρους υποτέλειας», σχολίασε η Νέα Αριστερά.

«Η ΕΛΒΟ δεν είναι μια απλή εταιρεία φορτηγών. Είναι ο πυρήνας της εγχώριας τεχνογνωσίας στα οχήματα ειδικού σκοπού, με κρίσιμη σημασία για την άμυνα, την πολιτική προστασία και την αυτάρκεια της χώρας. Το να περάσει πλήρως σε ξένο έλεγχο σημαίνει απώλεια στρατηγικής αυτονομίας, εξάρτηση σε κρίσιμες ώρες, υπονόμευση της εγχώριας αμυντικής πολιτικής», σχολίασε με ανακοίνωσή του το Κίνημα Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «η εξαγορά της ΕΛΒΟ δεν είναι “ορόσημο” για την Ελλάδα, αλλά ταφόπλακα για την αμυντική της αυτάρκεια. Και η ωραιοποιημένη ρητορική περί “αναβάθμισης” και “εξαγωγών” απλώς σκεπάζει την αλήθεια: όταν ξεπουλάς την άμυνά σου, δεν αγοράζεις μέλλον – το υποθηκεύεις».