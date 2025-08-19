Προθεσμία μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Εσχες

Με διεύρυνση των υπόχρεων και υπόσχεση για σταδιακή διασύνδεση με τις ελληνικές τράπεζες για αυτόματη άντληση των στοιχείων ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων Πόθεν Εσχες (Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης ή και Οικονομικών Συμφερόντων) για τη φορολογική χρήση 2024. Τυπικά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025.

Οι σύζυγοι και τα πρόσωπα με σύμφωνο συμβίωσης θεωρούνται άμεσα υπόχρεοι. Οπως και πέρυσι, έτσι και φέτος πρέπει να κάνουν δική τους ξεχωριστή δήλωση, ακόμα και αν δεν είναι υπόχρεοι λόγω επαγγελματικής ιδιότητας. Στη λίστα των υπόχρεων προσώπων περιλαμβάνονται πολιτικά πρόσωπα (υπουργοί, βουλευτές, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων κ.λπ.), αιρετοί σε ΟΤΑ και Περιφέρειες (στους δήμους παύουν να είναι υπόχρεα τα μέλη όλων των επιτροπών των δήμων όπως ίσχυε με τον ν. 3213/2003 και η υποχρέωση πλέον απορρέει για τους κατέχοντες τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6, δηλαδή πρόεδροι και τακτικά μέλη των οικονομικών επιτροπών και των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 14), δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμίδων, μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις γραμματείες αυτών των οργάνων.

Επίσης, δημόσιοι υπάλληλοι με θέση ευθύνης (γενικοί διευθυντές, προϊστάμενοι διευθύνσεων και οικονομικών υπηρεσιών και όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή έχουν αρμοδιότητες ελέγχου) και όσοι υπηρετούν σε υπηρεσίες ελέγχου και τα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και όσων ασκούν ελεγκτικό έργο σε δημόσιους φορείς.

Υπόχρεοι είναι και όσοι υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυνάμεις με συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης (αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και λοιπών υπηρεσιών), τα μέλη διοίκησης και των Διοικητικών Συμβουλίων τραπεζών και υψηλόβαθμα στελέχη σε κεντρικά πιστωτικά ιδρύματα, οι εργαζόμενοι σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ιδιοκτήτες και διαχειριστές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, εκδότες και διευθυντές εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και οι δημοσιογράφοι ιδίως όσοι καλύπτουν συγκεκριμένα ρεπορτάζ, αθλητικοί παράγοντες, μέλη επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, καθώς και οι σύζυγοι, οι εν διαστάσει σύζυγοι ή τα πρόσωπα με τα οποία οι παραπάνω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, οι οποίοι πλέον πρέπει να υποβάλλουν τη δική τους δήλωση ακόμα κι αν δεν είναι άμεσα υπόχρεοι ως πρόσωπα).

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται μέσα σε 90 ημερολογιακές ημέρες από τη 16η ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης της ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, καθώς η απόκτηση νέας ιδιότητας, εκτός αν αυτή είναι ισχυρότερη της προηγούμενης, δεν απαιτείται την υποβολή νέας αρχικής δήλωσης, εφόσον αυτή έχει ήδη υποβληθεί. Επισημαίνεται ότι εάν ο υπόχρεος αποκτήσει ιδιότητα υποχρεωτικά ή κατά προτεραιότητα ελεγχόμενου θα πρέπει να υποβάλει εκ νέου αρχική δήλωση προκειμένου να επισυναφθούν και τα αναγκαία έγγραφα.

Η πλατφόρμα

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr με τους κωδικούς Taxisnet. Μόλις συνδεθείτε, θα πρέπει να επιλέξετε την αυτόματη άντληση των στοιχείων. Ωστόσο, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν έχουν αντληθεί τα στοιχεία από όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεστε. Μην αρκεστείτε στην αυτόματη άντληση και ελέγξτε με σχολαστικότητα όλα τα προσυμπληρωμένα πεδία και εάν παρατηρήσετε ότι στοιχεία π.χ. από μια τράπεζα λείπουν, θα πρέπει να τα εισάγετε «χειροκίνητα».

Κάθε σημαντική κίνηση και κάθε ποσό πρέπει να συνοδεύεται από την αιτιολόγηση της προέλευσής του. Για παράδειγμα, πολλοί καταθέτες προχώρησαν μαζικά σε «ανακατανομή» χρημάτων από τράπεζα σε τράπεζα, για να αποφύγουν αυτόματες χρεώσεις για καταθέσεις με χαμηλά υπόλοιπα ή σε αδράνεια. Είναι απαραίτητο να χαρακτηρίσετε σωστά τα χρήματα, δηλαδή να εξηγήσετε αν προέρχονται από μισθό, ενοίκια, πώληση περιουσιακού στοιχείου, δωρεά κ.λπ.

Ελέγξτε προσεκτικά τα στοιχεία οχημάτων και ακινήτων, καθώς τυχόν διαφορές σε σχέση με την πραγματική περιουσιακή κατάστασή σας μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.