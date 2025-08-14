Αθήνα, 30°C
Πέμπτη, 14 Αυγούστου, 2025
Εργαζόμενοι στην πύλη των εγκαταστάσεων της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι» στο Μαντούδι Ευβοίας
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω για την «ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι» η κραυγή των εργαζομένων

Νέες απολύσεις γυναικών στα ορυχεία Μαντουδίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λένα Κυριακίδη
Στις 23 έφτασαν οι γυναίκες που απολύθηκαν το τελευταίο τρίμηνο, ενώ την ίδια ώρα προσλαμβάνονται άνδρες ● Καταγγελίες για αντικατάσταση του προσωπικού με στόχο την αύξηση των κερδών και την αποδυνάμωση του τοπικού σωματείου, γιατί διεκδικεί καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας ● Η θέση της εταιρείας.

«Οχι άλλες απολύσεις, όχι άλλη σκόνη, όχι άλλα σακατεμένα κορμιά». Σε αυτή τη φράση συμπυκνώνονται τα δίκαια αιτήματα των μεταλλωρύχων στα ορυχεία Μαντουδίου, που δεν το βάζουν κάτω μπροστά στον αποδεκατισμό των εργαζομένων από την ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι Α.Ε.

Η εταιρεία απέλυσε ακόμα πέντε εργαζόμενες με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις 30 Ιουλίου αυξάνοντας σε 23 τις γυναίκες, οι οποίες έμειναν χωρίς δουλειά από τον περασμένο Μάιο. Νέες γυναίκες με μικρά παιδιά, μεσήλικες και μεγαλύτερες σε ηλικία -μία εκ των οποίων 64 ετών-, από την περιοχή, που εργάζονταν σκληρά για πενιχρά μεροκάματα, συχνά σε πεπαλαιωμένες υποδομές και διαδικασίες παραγωγής.

Οι συναδέλφισσές τους βρίσκονται σε άδεια και ζουν υπό τον φόβο πως θα είναι οι επόμενες στα τέλη Αυγούστου, καθώς έχουν εύλογες ανησυχίες πως η εταιρεία θα κλείσει όλο το τμήμα της χειροδιαλογής και θα κρατήσει λίγες σε άλλα τμήματα. «Ο,τι χειρότερο έχω δει στη ζωή μου να περιμένει ένας άνθρωπος την απόλυσή του και να λέει “άντε να τελειώνουμε”. Φόβος και απελπισία μαζί. Εμείς βιώνουμε την απόλυση όχι ως μείωση προσωπικού αλλά ως φτώχεια, ως μαρασμό ψυχολογικό και οικονομικό» δηλώνει στην «Εφ.Συν.» μέλος του Σωματείου Εργαζομένων ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι, τονίζοντας πόσο δύσκολη έχει γίνει η εύρεση εργασίας στην πολύπαθη Βόρεια Εύβοια, ειδικά σε μία περίοδο κατά την οποία οι θέσεις σε καταστήματα τουρισμού και εστίασης έχουν καλυφθεί από την αρχή της σεζόν.

Κέρδη και επενδύσεις

Μαγνητομηχανές θα καθαρίζουν πια τη σκάρτη πέτρα, αφού η επιχείρηση αντιμετωπίζει σαν αριθμούς τις εργαζόμενες, που όσο μένουν κοστίζουν περισσότερο. Απέρριψε την πρότασή τους για επαναπροσλήψεις και για απορρόφηση σε άλλα πόστα επιλέγοντας να αναπληρώσει τα κενά και με άνδρες. «Η εταιρεία προσέλαβε από τις αρχές του έτους, 19 εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της» αναφέρει η ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι στην «Εφ.Συν.», ενώ στις καταγγελίες περί ευθυνών για ατυχήματα και άθλιων συνθηκών εργασίας απαντά πως «τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διατάξεις. Πάγια επιδίωξή της είναι η συνεχής ενίσχυση των επιπέδων Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας».

«Κάθε ευρώ που μας δίνουν όπως και όλα όσα βγάζουν είναι από τη δική μας δουλειά, από τις δικές μας στερήσεις, από τη δική μας σωματική και ψυχική καταπόνηση! Θέλουν να συνεχίσουμε να δουλεύουμε χωρίς συνθήκες υγιεινής, χωρίς προστασία, χωρίς ασφάλεια, μια δουλειά που για να την κάνουν συνάδελφοί μας σε άλλες βιομηχανίες περιοχών της χώρας μας παίρνουν τα τριπλάσια» σημειώνει σε πρόσφατη ανακοίνωσή του το τοπικό σωματείο προσθέτοντας πως πρόκειται για μία από τις πλέον κερδοφόρες μονάδες του ομίλου. Μόνο πέρυσι τα καθαρά κέρδη του σημείωσαν ιλιγγιώδη αύξηση περίπου 450%, ήτοι 665,5 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 2023.

«Ξοδεύουν τεράστια ποσά για καινούργια μηχανήματα στην περιοχή εξορύξεων, ενώ για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει σεντς και για τις απολυμένες τις οποίες αποζημιώνουν με ψίχουλα ή τις προτείνουν μετατάξεις σε μακρινά μέρη από τον τόπο τους.» τόνισε πριν από λίγες μέρες η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδος.

Παράλληλα, κατήγγειλε το θράσος εκπροσώπων της ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι «να απειλούν και να εκβιάζουν το σωματείο, πως αν δεν δεχτούν τις απολύσεις, που θα συνεχιστούν, θα προχωρήσουν σε κλείσιμο της επιχείρησης, διότι δεν... βγαίνουν!». «Ο τοπικός προϊστάμενος προσπαθεί να διασπάσει και να διχάσει το σωματείο διαδίδοντας ψεύδη στους εργαζομένους, που όμως πέφτουν στο κενό εξαιτίας της συνοχής και αλληλεγγύης που έχουν οι εργαζόμενοι στο σωματείο τους».

Στόχος το σωματείο

Ομοσπονδία και σωματείο καταγγέλλουν πως η αδιάλλακτη απόφαση για ομαδικές απολύσεις έχει και εκδικητικό χαρακτήρα με σκοπό την αποδυνάμωση ή τη διάλυση του σωματείου εξαιτίας της αγωνιστικής του στάσης. «Δεν θέλουν να φανεί η δύναμη του συλλογικού αγώνα, να φανεί ότι τα πράγματα αλλάζουν, να έχουν μια γεύση οι εργαζόμενοι της πραγματικής τους δύναμης! Δεν θέλουν να γίνει αυτό που γίνεται σε εργοστάσιο της ΤΕΡΝΑ στο Ελληνικό, όπου εκεί οι συνάδελφοι οργανωμένοι κέρδισαν αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα... Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά στις δράσεις που έδειξαν μέχρι σήμερα ότι ενόχλησαν πραγματικά» αναφέρει το σωματείο.

Τη στήριξή του στις εργαζόμενες και στις οικογένειές τους, όπως επίσης στα αιτήματά τους για σταθερές εργασιακές σχέσεις με αξιοπρεπείς μισθούς έχουν εκφράσει επίσης εργατικά κέντρα και σωματεία, που καλούν όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς να σταθούν στο πλευρό τους.

Νέες απολύσεις γυναικών στα ορυχεία Μαντουδίου

