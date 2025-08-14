Το ΠΑΣΟΚ ζητεί έρευνα για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας και προκαταρκτικής εξέτασης για το μείζον ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που αφάνισε εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, ζήτησε η τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, με αναφορά εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, στην οποία εστιάζει σε ενδεχόμενες παραλείψεις, ολιγωρίες και συγκάλυψη από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχέση με την άρνησή του να προχωρήσει σε εμβολιασμό των ζώων (βλ. « “Πόλεμος” για την ευλογιά των αιγοπροβάτων », 11.8.2025).

Η βουλεύτρια καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, ότι προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που πρέπει αμέσως να ελεγχθούν για τη βασιμότητά τους, διότι περιγράφουν ένα σκάνδαλο, σημειώνοντας ότι υπολογίζεται πως έχουν χαθεί πάνω από 300.000 παραγωγικά ζώα δυναμικού, με σημαντικές επιπτώσεις στη Θεσσαλία και τη Μαγνησία.

«Το ζήτημα έχει εθνική διάσταση και αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία της κτηνοτροφίας σε όλη την Ελλάδα», δηλώνει η κ. Λιακούλη εξηγώντας πως η μη χρήση του εμβολίου συνιστά ευθεία απειλή για τον αφανισμό της αιγοπροβατοτροφίας. «Η άρνηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για μαζικό εμβολιασμό δεν σχετίζεται με την ασφάλεια των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ισχυρίζεται η ηγεσία του, αλλά με την απόκρυψη του πραγματικού αριθμού των ζώων στη χώρα, που είναι περίπου 5,5–6 εκατ., ενώ στα έγγραφα εμφανίζονται να ανέρχονται δήθεν στα 18 εκατ. – γεγονός που θα αποκαλυπτόταν σε περίπτωση μαζικού εμβολιασμού», συμπληρώνει.