Αθήνα, 33°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
33°C
33.8° 31.3°
4 BF
32%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
33.3° 32.1°
3 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
34°C
36.0° 33.8°
4 BF
34%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
3 BF
23%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
4 BF
25%
Βέροια
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
0 BF
37%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 32.4°
3 BF
19%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
33°C
33.2° 33.2°
2 BF
16%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.2° 29.4°
3 BF
70%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
33°C
35.9° 33.2°
3 BF
43%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
27°C
28.2° 26.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
3 BF
49%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
33°C
32.9° 32.9°
5 BF
25%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 31.6°
3 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
29%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
31°C
31.0° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.3° 30.3°
3 BF
50%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
34°C
33.5° 33.5°
1 BF
35%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 13 Αυγούστου, 2025
ΟΔΔΗΧ
ΟΔΔΗΧ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων στις 20 Αυγούστου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn. gr
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ και λήξεως 20 Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 (Τ+2) και οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 20% επί του δημοπρατούμενου ποσού. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Επίσης ανακοινώθηκε ότι παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 έως και Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των Τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων στις 20 Αυγούστου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual