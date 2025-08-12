Αμετάβλητο το επιτόκιο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία

Αμετάβλητο στο 8,76% ετησίως (0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης) παραμένει για ακόμα μια διετία το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως ορίζει η απόφαση δεν μεταβάλλονται τα επιτόκια του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορούν στους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.
Έτσι, τα επιτόκια εκπρόθεσμης καταβολής φόρων και τελών θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 8,76% τον χρόνο (0,73% το μήνα), ενώ «παγωμένο» στο 6% το χρόνο (0,50% για κάθε μήνα καθυστέρησης) παραμένει το επιτόκιο για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.
Με την πρόσφατη απόφαση, το επιτόκιο των δόσεων για τις βεβαιωμένες οφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση παραμένει αμετάβλητο έως και τις 31 Μαρτίου 2026 (δηλαδή ως είχαν στις 31 Μαρτίου 2025).
Τα επιτόκια αφορούν τόσο στις αρχικές ρυθμίσεις όσο και στις νέες υπαγωγές, διευκολύνοντας τους οφειλέτες να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Ειδικότερα, παραμένουν:
- Στο 4,34% για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις.
- Στο 5,84% για περισσότερες από 12 δόσεις.
