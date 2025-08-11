«Πόλεμος» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας είχε ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα, επικρίνοντας ευθέως την ηγεσία του υπουργείου για σκόπιμη ολιγωρία στην εφαρμογή λύσεων, όπως ο εμβολιασμός, «για να μην αποκαλυφθεί το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο της χώρας».

Από τις αρχές Ιουλίου, ενώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «θαύμα» του πολλαπλασιασμού του ζωικού κεφαλαίου της χώρας βρίσκονταν στην κορύφωσή τους, οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων επιχείρησαν να σπάσουν τη «σιωπή των αμνών» γύρω από την καταστροφή που απειλεί τον κλάδο με τα αλλεπάλληλα κρούσματα ζωονόσων και ιδιαίτερα με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Μία ακόμη «Ομάδα Εργασίας»

Με καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα, την περασμένη Τετάρτη, 6/8, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συγκάλεσε σύσκεψη και (ξανα)κήρυξε διθυραμβικά τον «πόλεμο κατά της ευλογιάς, με τη συγκρότηση Νέας Ομάδα Εργασίας υπό τον Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Δηλαδή υπό τον προσφάτως απομακρυνθέντα από την ηγεσία της ΔΥΠΑ (με αρκετούς ανοικτούς λογαριασμούς εκεί), κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη. Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν στελέχη και επιστήμονες του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) και του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθηγητές από συναφή πανεπιστημιακά τμήματα και εκπρόσωποι φορέων της κτηνοτροφίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Μεταξύ τους και ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ). Ωστόσο, από την οργισμένη αντίδραση του ΣΕΚ (στις 7/8), αντιλαμβανόμαστε ότι στη σύσκεψη κάθε άλλο παρά συναινετικό κλίμα επικράτησε γύρω από τις απαιτούμενες ενέργειες «για άμεση και αποτελεσματική εκρίζωση της νόσου». Και καταλαβαίνουμε επίσης πως το ντεμπούτο του νέου Γενικού Γραμματέα μόνο ανέφελο δεν ήταν.

Οργή των κτηνοτρόφων

Ως «ένα ακόμη τραγικό επεισόδιο στην εσκεμμένη απαξίωση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας», χαρακτήρισε ο ΣΕΚ τη σύσκεψη, υπογραμμίζοντας μάλιστα την «ύποπτη» απουσία των δυο μεγάλων ενώσεων του κλάδου που καλύπτουν τη βιομηχανία της φέτας (η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση της Φέτας και ο ΣΕΒΓΑΠ). «Οι τεκμηριωμένες προτάσεις του ΣΕΚ, της ΕΘΕΑΣ και της ΕΔΟΤΟΚ για άμεσο, στοχευμένο εμβολιασμό στις πληγείσες περιοχές, απορρίφθηκαν χωρίς να εξεταστούν σοβαρά...

»Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, με πρωτοφανή αλαζονεία, δήλωσε ξεκάθαρα πως σκοπός της Επιτροπής είναι η “εκρίζωση της ευλογιάς” και όχι ο εμβολιασμός. Ποια “εκρίζωση” μπορεί να υπάρξει χωρίς εμβολιασμό; Εχουν ήδη θανατώσει πάνω από το 6% του παραγωγικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας, γιατί τα πραγματικά παραγωγικά ζώα της Ελλάδας είναι 5,5 εκατομμύρια και δεν συναγελάζονται με τα άλογα των πολυτελών αυτοκινήτων των διαπλεκόμενων του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε η ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.

Δημήτρης Κουρέτας, Κυριάκος Βελόπουλος | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι καταγγελίες Κουρέτα

Την ίδια μέρα (7/8), στο θέμα παρενέβη και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, καταλογίζοντας ευθύνες στο υπουργείο για την ανεξέλεγκτη επέλαση της ευλογιάς στην πολλαπλά χτυπημένη μετά τον «Ντάνιελ» περιφέρεια. Ο κ. Κουρέτας επέκρινε την κυβέρνηση για:

1. Καθυστερημένη έγκριση (έπειτα από 7 μήνες) της πρότασης της Περιφέρειας για μοριακό έλεγχο στο σάλιο των αιγοπροβάτων.

2. Υποστελέχωση μέχρι διάλυσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών (από τις 64 οργανικές θέσεις κτηνιάτρων σε Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα είναι καλυμμένες μόνο οι 28!).

3. Καθυστέρηση στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές, που οδήγησε σε αναγκαστική έξοδο των κοπαδιών προς βόσκηση, επιδεινώνοντας την εξάπλωση της νόσου.

4. Καθυστέρηση στην καταβολή των λειτουργικών δαπανών της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς.

5. Ελλειψη συνεργασίας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς της νόσου με το Εργαστήριο που ίδρυσε η Περιφέρεια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας.

«Φταίει το υπ. Εσωτερικών»

Ο πόλεμος για την ευλογιά κλιμακώθηκε με απάντηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον κ. Κουρέτα την περασμένη Παρασκευή. Από την απολογητικού ύφους ανακοίνωση, που παραθέτει τα εκατομμύρια που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν σε πληγέντες κτηνοτρόφους, και τους πολλούς υπαινιγμούς για ευθύνες που βαρύνουν κατά τον νόμο την Περιφέρεια, ξεχωρίζει το καρφί που ρίχνει το ΥΠΑΑΤ στο υπουργείο Εσωτερικών. «Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας οφείλει να γνωρίζει ότι η στελέχωση των Περιφερειών δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ, αλλά του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δημόσια στοχοποίηση του ΥΠΑΑΤ, για αρμοδιότητες που δεν του ανήκουν, όχι μόνο παραπλανεί, αλλά αποδυναμώνει τη σοβαρότητα του θεσμικού διαλόγου», αναφέρει η ανακοίνωσή του.

Το ΥΠΑΑΤ, με τη βοήθεια κι άλλων σιωπηλών ή θορυβωδών παραγόντων της κρίσης της ευλογιάς, έχει αποφύγει οποιαδήποτε αναφορά στον εμβολιασμό και σε όσα του καταλογίζουν οι κτηνοτρόφοι για αποφυγή αποκάλυψης του πραγματικού αριθμού αιγοπροβάτων.

Χορηγός... Βελόπουλος

Μία απρόσμενη συνηγορία υπέρ της στρουθοκαμηλικής τακτικής του ΥΠΑΑΤ στο θέμα της ευλογιάς προσέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό (OPEN) συμπύκνωσε τη συνωσιολογική οπτική του στη διατύπωση ότι «τα νοσήματα είναι ένας τρόπος που κάποιοι χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν ψεύτικες επιδοτήσεις». Η έσχατη «θεωρία συνωμοσίας» Βελόπουλου, καρυκευμένη με υπαινιγμούς εις βάρος των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον ρόλο τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν πολύ κοντά σε όσα είπε προ ημερών ο Λ. Αυγενάκης στην «απολογία» του στη Βουλή. Με δικαιολογημένη οργή η ομοσπονδία των γεωτεχνικών του Δημοσίου, η ΠΟΓΕΔΥ, κάλεσε τον Κυρ. Βελόπουλο να ανακαλέσει πριν αναγκαστεί να προσφύγει σε νομικές ενέργειες.

Στην αλυσίδα επιθέσεων, αντεπιθέσεων και αψιμαχιών για την ευλογιά των αιγοπροβάτων είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποστειρώσει τα μέτρα αντιμετώπισής της από τυχόν «επιμόλυνση» με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προτεραιότητά της είναι η «εκρίζωση» όχι της ίδιας της νόσου, αλλά της ιδέας του εμβολιασμού. Αν τον αποδεχόταν, πόσα εκατομμύρια εμβόλια θα χρειαζόταν άραγε;