Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2025
«Λειψά» επιδόματα σε χιλιάδες ανέργους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λένα Κυριακίδη
Αντιδράσεις για την αιφνίδια αλλαγή στις πληρωμές της ΔΥΠΑ.

Καταιγισμό κλήσεων από αγανακτισμένους ανέργους, που έλαβαν μικρότερα ποσά από αυτά που περίμεναν, δέχτηκε χθες το τηλεφωνικό κέντρο 1555, αφού η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης άλλαξε αιφνιδιαστικά τον τρόπο καταβολής του τακτικού επιδόματος σε όσους δεν τους χορηγείται τώρα ο πρώτος μήνας.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Κοινωνικών Πολιτικών της Υπηρεσίας εξέδωσε μόλις χθες ενημέρωση για βασικές αλλαγές, οι οποίες «μπορούν να εφαρμοστούν καθολικά στην επιδότηση», προβλέποντας ότι «αν λόγω της συνέχισης προκύπτει επίδομα με λιγότερες από 25 ημέρες, αυτό χορηγείται στην αρχή της επιδότησης και όχι στο τέλος της». Για παράδειγμα, εάν σε έναν πολίτη με ενίσχυση συνολικής διάρκειας 300 ημερών έχουν χορηγηθεί οι 17 και υπολείπονται οι 283, τότε η χρηματική αντιστοιχία για οκτώ ημερήσια επιδόματα θα χορηγηθεί τώρα και τα επόμενα από τον Σεπτέμβριο.

«Η εταιρεία όμως εφάρμοσε την εγκύκλιο για όλους τους επιδοτούμενους», οι οποίοι «είδαν να πληρώνονται πρώτα τα “υπόλοιπα” και μετά θα εκκινήσει η καταβολή ολόκληρου του μήνα» σχολιάζει η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, καθώς η ΔΥΠΑ δεν φρόντισε να πληροφορήσει εγκαίρως τους ανέργους για να κάνουν έναν στοιχειώδη οικονομικό προγραμματισμό - ό,τι προγραμματισμό μπορεί να κάνει κανείς με την πενιχρή ενίσχυση.

Η Ομοσπονδία ζητά εύλογα από την Υπηρεσία να καταβληθεί άμεσα το πλήρες επίδομα ανεργίας, προκειμένου να αρθεί η δυσλειτουργία. «Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ οφείλει να σέβεται τους εργαζομένους και τους ανέργους, να μην τους αιφνιδιάζει αρνητικά και να επανορθώνει άμεσα σε περίπτωση λάθους! Καλείται να ενημερώσει άμεσα, με Δελτίο Τύπου, τους εργαζομένους και τους ανέργους για τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στο αλαλούμ και για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει» καταλήγει σε ανακοίνωσή της.

«Λειψά» επιδόματα σε χιλιάδες ανέργους

