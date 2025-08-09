Ο χάρτης πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ως 14 Αυγούστου

Πότε θα εισπράξει τα μηνιαία ποσά που δικαιούται από την Υπηρεσία Απασχόλησης ή τον ΕΦΚΑ, καθεμία από τις δικαιούχες ωφελούμενες ομάδες.

Τον χάρτη των πληρωμών για την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου 2025 από τον e-ΕΦΚΑ και την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας. Συνολικά 50.761.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 54.846 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: