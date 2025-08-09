«Σφιχτοί» οι Γερμανοί και οι Βρετανοί τουρίστες

Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν οι δημοφιλείς προορισμοί της χώρας κατακλύζονται από επισκέπτες, που θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο, τη θάλασσα και το μεσογειακό κλίμα με την πλειονότητα να προέρχεται από το εξωτερικό, καθώς περίπου οι μισοί Ελληνες αδυνατούν, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, να ανταποκριθούν στο υψηλό και συχνά εξωφρενικό κόστος της διαμονής και της μεταφοράς.

Βασικό ερώτημα για την ελληνική οικονομία και φέτος η αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης μήπως βελτιωθεί η δυσανάλογη αντιστοιχία των πολλών τουριστών με τα περιορισμένα έσοδα που αφήνουν στις τοπικές αγορές, ενώ ζητούμενο παραμένει η «επέκταση» της σεζόν σε μήνες και περιοχές με χαμηλότερη κίνηση.

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το 2024 αυξήθηκαν σημαντικά τα ταξίδια σε λιγότερο δημοφιλείς περιφέρειες, όπως το βόρειο Αιγαίο (+40,1%) και η Ηπειρος (+61%), κυρίως από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, με το Νότιο Αιγαίο να παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών και μαζί με Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Ιόνιο να αποτελούν τη χρυσή πεντάδα συγκεντρώνοντας το 83,3% των επισκέψεων, το 87,2% των διανυκτερεύσεων και το 89,7% των εισπράξεων.

Οι τρεις παραπάνω χώρες αποτελούν τις τρεις βασικές πηγές εσόδων αποδίδοντας 8,88 εκατ. ευρώ εισπράξεις, με τους Γερμανούς να βρίσκονται στην πρώτη θέση με 3.702 εκατ. ευρώ εισπράξεις, 46.881 διανυκτερεύσεις και 5.675 επισκέψεις παρά τις συνολική πτώση και στους δείκτες. Μάλιστα οι τουρίστες από τη Γερμανία έχουν τη μικρότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (79 €) σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που καταγράφουν την υψηλότερη και ανά διανυκτέρευση και ανά επίσκεψη (107 € και 676 € αντίστοιχα).

Το Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται δεύτερο σε επισκέψεις (4.691) και εισπράξεις (3.160 εκατ.), παρότι τα ποσοστά αυτά παρουσίασαν μείωση 3% και 4% αντίστοιχα, όπως και οι διανυκτερεύσεις (-6%) στις 33.239. Ομως οι Βρετανοί εξακολουθούν να ταξιδεύουν περισσότερο από άλλους λαούς στα νησιά του Ιονίου και στη Θεσσαλία.

Η μικρότερη διάρκεια παραμονής καταγράφηκε από τους επισκέπτες από τη Γαλλία και την Ιταλία (6,1 διανυκτερεύσεις), ενώ η μεγαλύτερη από τους επισκέπτες από τη Γερμανία (8,3 διανυκτερεύσεις). Αλλα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ έχουν ως εξής:

● Η Γαλλία παρουσίασε αύξηση επισκέψεων (+8%) αλλά μείωση εσόδων (-12%) και είχε τη μικρότερη διάρκεια παραμονής (6,1 διανυκτερεύσεις) από τις υπό ανάλυση χώρες, με την Κρήτη να παραμένει βασικός προορισμός.

● Η Ιταλία εμφάνισε επίσης αύξηση σε επισκέψεις (+6%) και έσοδα (+14%), παρά τη μείωση στις διανυκτερεύσεις (-6%), με ισχυρή παρουσία σε Θεσσαλία και Ιόνια Νησιά.

● Η Ολλανδία σημείωσε υψηλή μέση δαπάνη ανά επίσκεψη (623 €), παρότι μειώθηκαν σημαντικά οι επισκέψεις (-5%) και οι διανυκτερεύσεις (-9%).

Συνολικά το 2024, πραγματοποιήθηκαν 39.355 επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες σημειώνοντας αύξηση +8,9 % σε σχέση με το 2023 (36.136). Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν σε 231.038 παρουσιάζοντας αύξηση +1,4% έναντι του 2023 (227.938). Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σε 20.592 εκατ. € ή +4,3 % σε σχέση με το 2023 (19.746 εκατ. €) .