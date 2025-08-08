Αθήνα, 32°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
χρήματα
Dreamstime

Στα ύψη τα «φέσια» του Δημοσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn. gr
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εντείνουν το πρόβλημα ρευστότητας στην οικονομία.

Τα 3,6 δισ. ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση από την αρχή του έτους. 

Υπενθυμίζεται ότι τα «φέσια» του Δημοσίου αποτελούν ανοιχτή πληγή για τη ρευστότητα στην οικονομία, καθώς στερούν ζεστό χρήμα από την αγορά, σε μια χρονική περίοδο στην οποία η ακρίβεια έχει γονατίσει σημαντικό κομμάτι των νοικοκυριών.

Όλα αυτά παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει δεχθεί επανειλημμένως συστάσεις από την Ε.Ε. για παραβίαση των προθεσμιών πληρωμής των οφειλών του κράτους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (στοιχεία για το τέλος Ιουνίου): 

Δημόσια νοσοκομεία: οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Ασφαλιστικά ταμεία: οφείλουν 612 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες): οφείλουν 264 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.

► Σε 722 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Στα ύψη τα «φέσια» του Δημοσίου

