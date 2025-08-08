Στα ύψη τα «φέσια» του Δημοσίου

Τα 3,6 δισ. ευρώ ξεπέρασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες τον Ιούνιο, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση από την αρχή του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι τα «φέσια» του Δημοσίου αποτελούν ανοιχτή πληγή για τη ρευστότητα στην οικονομία, καθώς στερούν ζεστό χρήμα από την αγορά, σε μια χρονική περίοδο στην οποία η ακρίβεια έχει γονατίσει σημαντικό κομμάτι των νοικοκυριών.
Όλα αυτά παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχει δεχθεί επανειλημμένως συστάσεις από την Ε.Ε. για παραβίαση των προθεσμιών πληρωμής των οφειλών του κράτους.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (στοιχεία για το τέλος Ιουνίου):
⇒ Δημόσια νοσοκομεία: οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 435 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.
⇒ Ασφαλιστικά ταμεία: οφείλουν 612 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 27 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024.
⇒ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες): οφείλουν 264 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.
► Σε 722 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας