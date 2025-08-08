Σοκάρει ο πληθωρισμός των αδιάκοπων στερήσεων

Κατακόρυφες ετήσιες αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκια και απολύτως στοιχειώδη αγαθά λιανικής πώλησης, καταγράφηκαν από Ιούλιο 2024 μέχρι Ιούλιο 2025 στα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, και αποδεικνύουν ότι ακόμα και οι ελάχιστες αυξήσεις μισθών που παραχωρήθηκαν, δεν έφτασαν ποτέ ως αγοραστική δύναμη στην τσέπη των εργαζομένων. ● Οι αριθμοί διαψεύδουν κατηγορηματικά τις κυβερνητικές αφηγήσεις περί δήθεν βελτίωσης των εισοδημάτων και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Στο 3,1% ανήλθε ο πληθωρισμός για τον μήνα Ιούλιο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο πληθωρισμός παρουσίασε επιτάχυνση, δεδομένου ότι τον Ιούνιο είχε διαμορφωθεί στο 2,8%. Από τη σύγκριση δηλαδή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) του μηνός Ιουλίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024, προέκυψε αύξηση 3,1%, έναντι αύξησης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025 παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024 με το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2022 – Ιουλίου 2023.

Ανά ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,1% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

8,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

6,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

2,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, και καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.

2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.

1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

0,8% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.

0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Ρεύμα, ενοίκια, ασφάλιστρα, σούπερ-μάρκετ: αυξήσεις που σοκάρουν

Ανά είδος, στις κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Ιουλίου 2025 με Ιούλιο 2024 ξεχωρίζουν:

Φρούτα (19,3%)

Ηλεκτρισμός (18,9%)

Καφές (16,8%)

Ενοίκια κατοικιών (11,3%),

Ένδυση και υπόδηση (8,4%),

Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ψάρια νωπά (7%),

Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (6,4%),

Πακέτο διακοπών (6,4%),

Κρέατα (6,2%),

Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (6%),

Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%),

Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (5,7%),

Φυσικό αέριο (4,4%),

Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%),

Γιαούρτι (3,4%) και

Ψωμί (2%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο 2025

Σε διάστημα ενός μηνός, αυξήσεις τιμών υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε:

Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%),

Ελαιόλαδο (9,5%),

Ηλεκτρισμό (5,7%),

Καφέ (5,3%),

Λοιπά τρόφιμα (3%),

Πουλερικά (2,6%),

Φυσικό αέριο (2,7%),

Λαχανικά νωπά (1,1%),

Μοσχάρι (1,1%),

Ψάρια νωπά (1%),

Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (1%),

Ενοίκια κατοικιών (0,6%) και

Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%).

Η μόνη μείωση και η... εξουδετέρωση της

Μείωση 1,1% κατεγράφη μόνο στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής όμως, αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.