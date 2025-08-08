Αρνήσου το εισιτήριο στο συνάνθρωπό σου και το υπουργείο... θα σε επιβραβεύσει!

Η τιμωρητική ανατίμηση του εισιτηρίου του μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα ισχύει για τη διαδρομή της επιστροφής. Έτσι, ο επιβάτης θα έχει κίνητρο να κρατήσει το αρχικό εισιτήριο, αντί να το δώσει σε κάποιον άλλον.

Παρά τον καλπασμό της ακρίβειας και του πληθωρισμού, την στεγαστική κρίση που φέρνει πανύψηλα ενοίκια, και την καθήλωση των μισθών στη χώρα, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών πρόκειται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της χρήσης του μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς την ακύρωση του προβλεπόμενου εισιτηρίου.

Τα μέτρα αποφασίστηκαν σε κλειστή σύσκεψη η οποία έγινε την Πέμπτη στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας. Σε αυτήν συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., του ΟΣΕΘ, της ΑΚΤΟΡ κ.ά. Όπως μεταδίδει το emakedonia.gr μετά τη σύσκεψη δηλώσεις δεν έγιναν, ούτε εκδόθηκε κάποια ανακοίνωση, παρότι η συζήτηση διήρκησε αρκετά. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν λίαν προσεχώς από τον κ. Κυρανάκη καθώς κάποια από τα μέτρα απαιτούν συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.

Στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο οδήγησε σε απώλειες εσόδων περί το το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μετρό. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της επιβατικής κίνησης τα οποία έχει συλλέξει η εταιρία ΤΗΕΜΑ η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία του μετρό, το ποσοστό της μη ακύρωσης εισιτηρίων εκτιμάται γύρω στο 15% των επιβατών κατά μέσο όρο και στις μικρότερες ηλικίες έως 30 ετών, ως και στο 40%.

Μέτρο πρώτο: Μόνο για μία διαδρομή

Ως πρώτο μέτρο αποφασίστηκε να καταργηθεί, και όχι να μειωθεί η χρονική περίοδος ισχύος του εισιτηρίου, μετά την ακύρωσή του, η οποία σήμερα είναι στα 70 λεπτά. Αυτό πρακτικά θα γίνει θεσπίζοντας ότι το κάθε εισιτήριο θα έχει ισχύ μόνον όσο θα διαρκεί η συγκεκριμένη διαδρομή κατά την οποία ακυρώθηκε. Έτσι, το εισιτήριο αυτό δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, ή άλλος επιβάτης, προς την αντίθετη κατεύθυνση δίχως να χρειαστεί νέα ακύρωση. Θα παταχθεί δηλαδή η πρακτική αλληλεγγύης της παράδοσης του εισιτηρίου μετά τη χρήση του σε άλλον επιβάτη, την οποία ο κ. Ταχιάος επέκρινε ιδιαίτερα από καθέδρας την Πέμπτη.

Μέτρο δεύτερο: Ανατίμηση

Το δεύτερο μέτρο στο οποίο φαίνεται πως θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο είναι να αυξήσει την τιμή του εισιτηρίου του μετρό κατά την πρώτη ακύρωση. Για παράδειγμα, εάν ένας επιβάτης ξεκινήσει από τη Νέα Ελβετία (ή οποιονδήποτε άλλον σταθμό) για να ταξιδέψει προς μία κατεύθυνση η πρώτη ακύρωση του εισιτηρίου θα χρεώνεται περισσότερο από 0,60 ευρώ που ισχύει σήμερα (ίσως πάει στα 0,80).

Μέτρο τρίτο: Κίνητρο για την… αποθάρρυνση της αλληλεγγύης

Κατά την επιστροφή, όμως, η χρέωση θα παραμείνει στα 0,60 ευρώ. Έτσι, ο επιβάτης θα έχει κίνητρο να κρατήσει το αρχικό εισιτήριο, αντί να το αφήνει στις κυλιόμενες σκάλες των σταθμών για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος, όπως συμβαίνει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις. Το μέτρο αυτό, εφόσον τελικά υιοθετηθεί, θα χρειαστεί να γίνει συνεννόηση και με το υπουργείο Οικονομικών γιατί θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς θα πρόκειται για αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει πιθανότατα μόνο στο μετρό και όχι στα αστικά λεωφορεία.

Το υπόλοιπο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στη λεγόμενη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο διαφορετικών αυτόματων συστημάτων συλλογής κομίστρου, σε μετρό και λεωφορεία. Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς θα πρέπει κατ' αρχάς να συμφωνήσουν οι δύο εταιρίες που σχεδίασαν αυτά τα συστήματα (Conduent το ένα και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το άλλο) και στη συνέχεια να υπάρξει αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού (ακυρωτικά μηχανήματα) σε ένα από τα δύο μέσα μεταφοράς.