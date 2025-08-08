Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.5° 29.1°
4 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 30.3°
1 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 32.1°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
3 BF
39%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.8°
5 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.3°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
6 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 27.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
2 BF
35%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
15%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 29.5°
2 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
2 BF
58%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
3 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Αρνήσου το εισιτήριο στο συνάνθρωπό σου και το υπουργείο... θα σε επιβραβεύσει!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Η τιμωρητική ανατίμηση του εισιτηρίου του μετρό Θεσσαλονίκης δεν θα ισχύει για τη διαδρομή της επιστροφής. Έτσι, ο επιβάτης θα έχει κίνητρο να κρατήσει το αρχικό εισιτήριο, αντί να το δώσει σε κάποιον άλλον.

Παρά τον καλπασμό της ακρίβειας και του πληθωρισμού, την στεγαστική κρίση που φέρνει πανύψηλα ενοίκια, και την καθήλωση των μισθών στη χώρα, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών πρόκειται να λάβει αυστηρά μέτρα κατά της χρήσης του μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς την ακύρωση του προβλεπόμενου εισιτηρίου.

Τα μέτρα αποφασίστηκαν σε κλειστή σύσκεψη η οποία έγινε την Πέμπτη στο αμαξοστάσιο της Πυλαίας. Σε αυτήν συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., του ΟΣΕΘ, της ΑΚΤΟΡ κ.ά. Όπως μεταδίδει το emakedonia.gr μετά τη σύσκεψη δηλώσεις δεν έγιναν, ούτε εκδόθηκε κάποια ανακοίνωση, παρότι η συζήτηση διήρκησε αρκετά. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν λίαν προσεχώς από τον κ. Κυρανάκη καθώς κάποια από τα μέτρα απαιτούν συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.

Στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι το φαινόμενο οδήγησε σε απώλειες εσόδων περί το το ενάμισι εκατομμύριο ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του μετρό. Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της επιβατικής κίνησης τα οποία έχει συλλέξει η εταιρία ΤΗΕΜΑ η οποία έχει αναλάβει τη λειτουργία του μετρό, το ποσοστό της μη ακύρωσης εισιτηρίων εκτιμάται γύρω στο 15% των επιβατών κατά μέσο όρο και στις μικρότερες ηλικίες έως 30 ετών, ως και στο 40%.

Μέτρο πρώτο: Μόνο για μία διαδρομή

Ως πρώτο μέτρο αποφασίστηκε να καταργηθεί, και όχι να μειωθεί η χρονική περίοδος ισχύος του εισιτηρίου, μετά την ακύρωσή του, η οποία σήμερα είναι στα 70 λεπτά. Αυτό πρακτικά θα γίνει θεσπίζοντας ότι το κάθε εισιτήριο θα έχει ισχύ μόνον όσο θα διαρκεί η συγκεκριμένη διαδρομή κατά την οποία ακυρώθηκε. Έτσι, το εισιτήριο αυτό δεν θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, ή άλλος επιβάτης, προς την αντίθετη κατεύθυνση δίχως να χρειαστεί νέα ακύρωση. Θα παταχθεί δηλαδή η πρακτική αλληλεγγύης της παράδοσης του εισιτηρίου μετά τη χρήση του σε άλλον επιβάτη, την οποία ο κ. Ταχιάος επέκρινε ιδιαίτερα από καθέδρας την Πέμπτη.

Μέτρο δεύτερο: Ανατίμηση

Το δεύτερο μέτρο στο οποίο φαίνεται πως θα προχωρήσει άμεσα το υπουργείο είναι να αυξήσει την τιμή του εισιτηρίου του μετρό κατά την πρώτη ακύρωση. Για παράδειγμα, εάν ένας επιβάτης ξεκινήσει από τη Νέα Ελβετία (ή οποιονδήποτε άλλον σταθμό) για να ταξιδέψει προς μία κατεύθυνση η πρώτη ακύρωση του εισιτηρίου θα χρεώνεται περισσότερο από 0,60 ευρώ που ισχύει σήμερα (ίσως πάει στα 0,80).

Μέτρο τρίτο: Κίνητρο για την… αποθάρρυνση της αλληλεγγύης

Κατά την επιστροφή, όμως, η χρέωση θα παραμείνει στα 0,60 ευρώ. Έτσι, ο επιβάτης θα έχει κίνητρο να κρατήσει το αρχικό εισιτήριο, αντί να το αφήνει στις κυλιόμενες σκάλες των σταθμών για να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος, όπως συμβαίνει σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις. Το μέτρο αυτό, εφόσον τελικά υιοθετηθεί, θα χρειαστεί να γίνει συνεννόηση και με το υπουργείο Οικονομικών γιατί θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση καθώς θα πρόκειται για αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει πιθανότατα μόνο στο μετρό και όχι στα αστικά λεωφορεία.

Το υπόλοιπο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στη λεγόμενη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο διαφορετικών αυτόματων συστημάτων συλλογής κομίστρου, σε μετρό και λεωφορεία. Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ότι αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς θα πρέπει κατ' αρχάς να συμφωνήσουν οι δύο εταιρίες που σχεδίασαν αυτά τα συστήματα (Conduent το ένα και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το άλλο) και στη συνέχεια να υπάρξει αντικατάσταση του σχετικού εξοπλισμού (ακυρωτικά μηχανήματα) σε ένα από τα δύο μέσα μεταφοράς.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αρνήσου το εισιτήριο στο συνάνθρωπό σου και το υπουργείο... θα σε επιβραβεύσει!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual