Καθαρά κέρδη 200 εκατ. στο εξάμηνο για τη ΔΕΗ

Συνέχιση της βελτίωσης όλων των οικονομικών μεγεθών της, αλλά και μεγάλη αύξηση του χρέους λόγω του μεγάλου κόστους επενδυτικού προγράμματος που υλοποιεί και θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Συγκεκριμένα:

● Τα έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση (α' εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2024) από 4 σε 4,6 δισ. ευρώ.

● Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε από 0,9 σε 1 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από 180 σε 200 εκατ. ευρώ.

● Οι επενδύσεις αυξήθηκαν από 1,1 σε 1,3 δισ. ευρώ.

● Το καθαρό χρέος αυξήθηκε σημαντικά, από 5,1 σε 6,0 δισ. ευρώ και ο λόγος καθαρό χρέος προς EBITDA αυξήθηκε επίσης από 2,8Χ σε 3,2Χ.

Παρότι το Δελτίο Τύπου δεν διευκρινίζει τους λόγους της αύξησης του χρέους, υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 η ΔΕΗ άντλησε από τις αγορές 600 εκατ. ευρώ με την έκδοση 7ετούς ομολόγου και ότι υλοποιεί ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα. Εχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους περίπου 3,5 δισ. € για το 2025 για την προώθηση έργων σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση ενέργειας και τηλεπικοινωνίες, με στόχο υψηλότερα EBITDΑ και κέρδη. Υλοποιεί επίσης ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο (2025–2027). Το αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο προβλέπει επενδύσεις πάνω από 10 δισ. € στην τριετία, κυρίως για ΑΠΕ, δίκτυα, απολιγνιτοποίηση και ψηφιακές υποδομές.

Τέλος, σε φάση υλοποίησης είναι και η ανάπτυξη σε νέα πεδία και η διεθνής διεύρυνση, περιλαμβάνοντας επέκταση σε Βαλκάνια, data centers και πράσινα έργα σε Ρουμανία.

Στο πλαίσιο αυτό:

● Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3 GW στο τέλος του α' εξαμήνου του 2025.

● Εντός του β' τριμήνου του 2025 εισήλθαν σε φάση κατασκευής έργα συνολικής ισχύος 871 MW, ενώ η συνολική ισχύς των έργων υπό κατασκευή, έτοιμων προς κατασκευή ή σε διαδικασία διαγωνισμού (υποβολή προσφορών) ανέρχεται σε 3,7 GW.

Στον αντίποδα, η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 6%, όπως και η παραγωγή των υδροηλεκτρικών εργοστασίων κατά 19%, λόγω των μειωμένων υδατικών εισροών στους ταμιευτήρες.

Σε αντιστάθμισμα γι’ αυτές τις μειώσεις, η παραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 18%.