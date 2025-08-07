Τεράστια αύξηση στο έλλειμα εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κομπάζει συνεχώς πως η ελληνική οικονομία πάει... τρένο, ωστόσο η πραγματικότητα δεν... συμφωνεί μαζί της.

Όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 3.137 δισ. ευρώ έναντι 2,355 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας τεράστια αύξηση 33,2%.

Μάλιστα, οι εισαγωγές για τον ίδιο μήνα αυξήθηκαν κατά 6,4%, ενώ την ίδια ώρα, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,3%.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξαγωγές αναδεικνύονται ως το μεγάλο «αγκάθι» για την ελληνική οικονομία, καθώς βρίσκονται σταθερά σε πτωτική πορεία.

Σημειώνεται ότι συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του 2025, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 4,9%, σε σχέση με το πρώτο περσινό εξάμηνο. Ωστόσο χάρη στη μείωση των εισαγωγών για το ίδιο διάστημα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε μείωση κατά 1,3%.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τα εξής:

► Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.080,6 εκατ. ευρώ (8.130,2 εκατ. δολάρια) έναντι 6.657,2 εκατ. ευρώ (7.141,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 560,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 560,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,0%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

► Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 3.943,0 εκατ. ευρώ (4.554,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.301,7 εκατ. ευρώ (4.641,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 108,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 140,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

► Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 3.137,6 εκατ. ευρώ (3.575,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.355,5 εκατ. ευρώ (2.499,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 33,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 452,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,5%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 420,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,1% σε σχέση με τον μήνα Ιούνιο 2024.

► Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 40.656,7 εκατ. ευρώ (44.315,8 εκατ. δολάρια) έναντι 42.122,1 εκατ. ευρώ (45.396,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 3,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.454,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.377,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

► Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 24.113,2 εκατ. ευρώ (26.424,8 εκατ. δολάρια) έναντι 25.360,3 εκατ. ευρώ (27.497,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 974,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.021,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,8%,

σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

► Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 ανήλθε σε 16.543,5 εκατ. ευρώ (17.891,0 εκατ. δολάρια) έναντι 16.761,8 εκατ. ευρώ (17.899,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 1,3%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 479,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 356,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,7%