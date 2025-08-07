Οργή κτηνοτρόφων για την επιμονή κυβέρνησης κατά του εμβολιασμού της ευλογιάς

«Η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ζωονόσων αποτέλεσε ακόμα ένα τραγικό επεισόδιο στην εσκεμμένη απαξίωση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.

Παρά την αγωνιώδη κατάσταση που επικρατεί με την ευλογιά των αιγοπροβάτων να εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα σε κρίσιμες περιοχές της χώρας, η Επιτροπή δεν κατέληξε σε καμία ουσιαστική απόφαση, πετώντας την ευθύνη από γραφείο σε γραφείο αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες που βιώνουν χιλιάδες παραγωγοί.

Οι τεκμηριωμένες και στοχευμένες προτάσεις του ΣΕΚ, της ΕΘΕΑΣ και της ΕΔΟΤΟΚ για άμεσο, στοχευμένο εμβολιασμό στις πληγείσες περιοχές, απορρίφθηκαν χωρίς καν να εξεταστούν σοβαρά.

Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, με πρωτοφανή αλαζονεία, δήλωσε ξεκάθαρα πως σκοπός της Επιτροπής είναι η “εκρίζωση της ευλογιάς” και όχι ο εμβολιασμός.

Αναρωτιόμαστε πραγματικά σε ποια πραγματικότητα ζει ο γενικός γραμματέας.

Ποια “εκρίζωση” μπορεί να υπάρξει χωρίς εμβολιασμό; Έχουν ήδη θανατώσει πάνω από 6% του παραγωγικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας, γιατί τα πραγματικά παραγωγικά ζώα της Ελλάδας είναι 5,5 εκατομμύρια και δεν συγκαταλέγονται με τα άλογα των πολυτελών αυτοκινήτων των διαπλεκόμενων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για άλλη μια φορά κανένα σχέδιο, καμία στρατηγική παρά μόνο καθυστέρηση και γλυκόλογα.

Η άρνηση του εμβολιασμού είναι ευθεία απειλή για τον αφανισμό της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας.

Είναι τόσο βαθιά βυθισμένοι στην αλαζονεία τους, που στις περιοχές όπου έχει επιβληθεί καραντίνα, ζητούν από τους παραγωγούς να κλείσουν τα ζώα τους μέσα, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύουν τις μετακινήσεις ζωοτροφών, χωρίς να τους ενδιαφέρει καν πώς θα τραφούν αυτά τα ζώα.

Η μοναδική κατά τον γενικό γραμματέα "θετική" πρόταση που άκουσε ήταν... η αύξηση των ελέγχων και η επιβολή προστίμων στους παραγωγούς που δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας! Είναι προφανές ότι ξέχασαν πως και μονάδες που πληρούν ευρωπαϊκά μέτρα βιοασφάλειας έχουν πληγεί από την ασθένεια.

Καμία αναγνώριση των κραυγαλέων ευθυνών του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος χρειάζεται τουλάχιστον 20 ημέρες για να ελέγξει ένα κοπάδι και να προχωρήσει σε σφαγή, με τη γνωστή καραμέλα: "Δεν έχουμε προσωπικό, είμαστε σε περίοδο αδειών".

Εμείς όμως εργαζόμαστε 365 ημέρες τον χρόνο.

Εμείς είμαστε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης – αλλά η κυβέρνηση προτιμάει να κάνει τουρισμό.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, για τα ζητήματα των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων των συναδέλφων που είδαν τα κοπάδια τους να σφάζονται λόγω ευλογιάς, δεν υπήρξε καμία απολύτως δέσμευση.

Καμία απάντηση δεν λάβαμε και για τις επιπλέον προτάσεις μας, που απαιτούμε να υλοποιηθούν άμεσα:

Άμεση αποζημίωση των ζωοτροφών για τους πληγέντες κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα σφάχτηκαν το 2024, όπως δόθηκαν σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας

Άμεση πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το 2024 σε όσους είχαν παραδώσει γάλα και στη συνέχεια σφαγιάστηκαν τα ζώα τους με ευθύνη του κράτους

Άμεση διακοπή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δανειακών και πιθανών γραμματίων που μπορεί να έχουν οι πληγέντες

Ένταξή τους στο πρόγραμμα ανεργίας, ώστε να έχουν ένα βασικό εισόδημα για να ζήσουν τις οικογένειές τους

Δημιουργία ειδικών σφαγείων ώστε τα ζώα να σφάζονται και να οδηγούνται στην κατανάλωση και όχι σε τάφρους ενισχύοντας έτσι τον κτηνοτρόφο με εισόδημα

Αποζημίωση χαμένου εισοδήματος όπως έγινε στην Ισπανία με 95 ευρώ ανά ζώο ανά έτος

Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και οι συνάδελφοι που επλήγησαν δεν έχουν επιστρέψει στο επάγγελμα και ούτε πρόκειται, αφού το κράτος τους έχει γυρίσει την πλάτη.

Και μέσα σε όλα αυτά, από την Επιτροπή έλαμψαν δια της απουσίας τους δύο “μεγάλοι” του χώρου: η διαπαγγελματική ΦΕΤΑΣ και ο ΣΕΒΓΑΠ.

Η απουσία τους είναι ξεκάθαρη.

Δεν τους ενδιαφέρει το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας.

Ούτε οι άνθρωποι, ούτε η παραγωγή, ούτε η ΦΕΤΑ. Τους ενδιαφέρουν οι βιτρίνες, οι φωτογραφίες στα συμβούλια και οι ισολογισμοί τους.

Ο ΣΕΚ δεν θα σωπάσει.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίζει με τις ζωές μας και με το μέλλον του κλάδου. Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας να είναι σε ετοιμότητα. Ο αγώνας συνεχίζεται – δεν κάνουμε πίσω».