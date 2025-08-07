Καθυστερήσεις στα έναντι συνταξιούχων της Βοιωτίας

«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» λέει ο θυμόσοφος λαός. Βρήκε για άλλη μία φορά την εφαρμογή του σε βάρος εκπαιδευτικών της Βοιωτίας, οι οποίοι δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους έναντι ποσό σύνταξης σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους τους που ανήκουν σε άλλες διευθύνσεις εκπαίδευσης και κατέθεσαν τα χαρτιά τους την ίδια περίοδο.

Πρόσφατα η ΕΛΜΕ Βοιωτίας και η Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (ΠΕΣΕΚ) διαμαρτυρήθηκαν για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των φακέλων 27 εκπαιδευτικών καταγγέλλοντας απαράδεκτη αδιαφορία από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας. Κατόπιν η Διεύθυνση δεσμεύτηκε πως οι 12 εκπαιδευτικοί, που αυτοδικαίως απολύθηκαν, θα πληρωθούν έναντι ποσού σύνταξης στα μέσα Σεπτεμβρίου και οι υπόλοιποι τον Νοέμβριο.

Ο διευθυντής επέρριψε τις ευθύνες για το κώλυμα σε εργαζόμενη, δηλώνοντας πως ο ίδιος μαζί με μία άλλη υπάλληλο αναγκάστηκαν να συμπληρώσουν τους φακέλους των δώδεκα προς συνταξιοδότηση μέσα σε μία εβδομάδα. Επίσης παραδέχτηκε πως δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο δεν ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του και πως γραφειοκρατικές διαδικασίες για συντάξεις του περσινού Αυγούστου διεκπεραιώθηκαν μέσα στον Δεκέμβριο.

Το ζήτημα έφερε με ερώτησή της στη Βουλή η ανεξάρτητη βουλεύτρια Γιώτα Πούλου, ζητώντας διευκρινήσεις, θέσπιση ενιαίων χρονοδιαγραμμάτων και ενίσχυση της στελέχωσης ισχυριζόμενη πως η κυβέρνηση «προβάλλει την αυτοματοποιημένη και ταχεία απονομή συντάξεων ως κεντρική μεταρρυθμιστική της τομή, γεγονός που διαψεύδεται στην πράξη, αφού το προσωπικό και οι υποδομές σε αρκετές Διευθύνσεις, όπως στη Βοιωτία, δεν επαρκούν για την υλοποίηση αυτής της εξαγγελίας».

Συμβασιούχοι ΕΦΚΑ

Λιμνάζοντα προβλήματα και άλλων συνταξιούχων εκπαιδευτικών θέτει σε χθεσινή επιστολή της στον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας η ΠΕΣΕΚ ζητώντας άμεσα συνάντηση. Το διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης επανέρχεται στο σοβαρό ζήτημα των 36 συμβασιούχων υπαλλήλων στον e-ΕΦΚΑ, τονίζοντας ότι αν και έχει εκδοθεί απόφαση προσωρινής διαταγής για την παραμονή τους στον ασφαλιστικό φορέα από τον Απρίλιο του 2024 ύστερα από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει, καμία περαιτέρω εξέλιξη δεν υπάρχει.