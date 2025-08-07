Εκπαιδευτικοί με άδειες τσέπες

Σε δεινή οικονομική κατάσταση έχουν περιέλθει αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ούτε δουλειά έχουν ούτε ολόκληρο επίδομα ανεργίας, γιατί δεν παρέλαβαν ακόμα την προπληρωμένη κάρτα με την οποία καταβάλλεται το 50% της ενίσχυσης κι ας έχουμε φτάσει στις 7 Αυγούστου.

Παρότι ο κλάδος των εκπαιδευτικών είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τα νέα εμπόδια στη χορήγηση του επιδόματος για σημαντικό αριθμό συμβασιούχων αναπληρωτών, όσοι το έλαβαν ολόκληρο δυσκολεύονται φέτος το καλοκαίρι να καλύψουν στοιχειώδες ανάγκες, καθώς οι απαράδεκτοι περιορισμοί επιβάλλουν τη χρήση της prepaid αποκλειστικά για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για τους υπόλοιπους η ανασφάλεια μεγαλώνει. Σύμφωνα με την «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών», η προπληρωμένη κάρτα δεν έχει αποσταλεί με το ταχυδρομείο με αποτέλεσμα να βλέπουν τα χρήματα εικονικά και να μην μπορούν να τα ξοδέψουν, ενώ κοντεύει ο καιρός που θα πρέπει να ετοιμάσουν βαλίτσες για τη νέα σχολική χρονιά.

Ανασφάλεια

«Δεν μας αξίζει η φτώχεια, η ανέχεια και η ανασφάλεια, η ανεργία, από τη μία, και οι 13 ώρες δουλειάς με μισθούς που τελειώνουν μόλις μπούνε στους λογαριασμούς από την άλλη. Δεν μας αξίζει η ζωή-λάστιχο, τα χίλια δυο εμπόδια για να πάρουμε ένα επίδομα ανεργίας, να μην μπορούμε να προγραμματίσουμε πώς θα πληρώσουμε το ενοίκιο του σπιτιού μας, γιατί δεν θα πάρουμε ολόκληρο το επίδομα στον λογαριασμό» αναφέρει η παράταξη.

Σύλλογοι εκπαιδευτικών έχουν καταδείξει από τις αρχές Ιουλίου πως το συγκεκριμένο μέτρο έρχεται να προστεθεί στην πιλοτική αύξηση των ελάχιστων ημερών ασφάλισης για την παροχή του επιδόματος (από 125 σε 175), που αφήνει εκτός χιλιάδες εποχικά εργαζόμενους, ζητώντας την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, οριζόντια αύξηση του επιδόματος και εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μόνιμων υπαλλήλων.

ΔΥΠΑ και υπουργείο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης απαντά ότι η καθυστέρηση παρατηρείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη αλλά «σε διαδικαστικά ζητήματα μεταξύ των τραπεζών και των δικαιούχων, που σχετίζονται π.χ. με τη μη ταυτοποίηση στοιχείων ή με τη μη τήρηση ενεργού λογαριασμού IBAN».

Σε προηγούμενη ανακοίνωση η ΔΥΠΑ και η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σημείωναν, μεταξύ άλλων, πως δεν είναι μια καινοφανής πρακτική -ξεκίνησε αρχικά από την καθολική εφαρμογή του προγράμματος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος το 2017- αλλά και πως η ειδική κάρτα «προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίζει η Πολιτεία τις επιδοματικές παροχές που λαμβάνει ή έχει λάβει ο κάθε πολίτης». Πάντως, πλήθος δικαιούχων επιδομάτων (σε συνολικά 15 εφαρμόζεται από τον περασμένο Μάρτιο η προπληρωμένη κάρτα) έχουν διαμαρτυρηθεί σε υπηρεσίες της ΔΥΠΑ και στον Συνήγορο του Πολίτη για την αδυναμία πληρωμής βασικών υποχρεώσεων, όπως δάνεια, μισθώματα, κοινόχρηστα κ.ά.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Συνήγορος έχει υποστηρίξει πως η επαχθής ρύθμιση συγκρούεται με διατάξεις του Συντάγματος, δεν προκρίνεται ως αναγκαία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν το γεγονός ότι υπάρχουν νόμιμες συναλλαγές που δεν δύναται να λάβουν χώρα μέσω POS διότι αυτό δεν προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Με βάση τη στέρεη νομικά επιχειρηματολογία απηύθυνε έκκληση για τη λήψη άμεσης νομοθετικής μέριμνας ή πρωτοβουλίας ώστε να αρθεί η αδικία (Βλ. «Αντισυνταγματική η κάρτα πληρωμών για τα 15 επιδόματα», 8.7.2025).