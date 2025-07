Νέες παράνομες πρακτικές και χρεώσεις από τράπεζες

Δεν έχει ακόμη στεγνώσει η μελάνη στο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η νομοθετική ρύθμιση για περιορισμούς στις χρεώσεις των τραπεζών σε συναλλαγές μέσω ATM -γιατί «οι τράπεζες πήγαιναν γυρεύοντας», όπως είπε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης- και κάποιες από αυτές... ξαναπάνε γυρεύοντας. Οπότε περιμένουμε τα αστραπιαία ανακλαστικά της κυβέρνησης να τις... επαναφέρουν στην τάξη με ακόμη μία τροπολογία.

Με τη γίδα στην πλάτη πιάστηκε αυτή τη φορά η Εθνική και μάλιστα με δύο τρόπους:

Πρώτα, αλλάζοντας μονομερώς τις συμβάσεις καταθετικών λογαριασμών, με μια επιστολή (φωτογραφία) που με παραπλανητικές διατυπώσεις περί αναβάθμισης του λογαριασμού τους σε «λογαριασμό προνομίων» επιβάλλει χρέωση 80 λεπτά τον μήνα.

Κι έπειτα, στέλνοντας στους πελάτες της καινούργιες πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, παρότι οι ισχύουσες λήγουν σε δύο ή τρία χρόνια, για να εισπράξει χρέωση ανανέωσης 6 ευρώ!

Την πρώτη περίπτωση δημοσιοποιεί η ΕΚΠΟΙΖΩ που έχει λάβει δεκάδες καταγγελίες για την επιστολή της Εθνικής στα emails ή στα γραμματοκιβώτια πελατών της. Η επιστολή ενημερώνει τους πελάτες της τράπεζας ότι θα προβεί αυτόματα σε μετατροπή των λογαριασμών τους από «απλού ταμιευτηρίου/απλού τρεχούμενου» σε «λογαριασμό προνομίων» με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ για την εξασφάλιση μειωμένου κόστους σε ορισμένες συναλλαγές τους.

Οι αποταμιευτές που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με τη χρέωση πρέπει να δηλώσουν ότι δεν αποδέχονται την τροποποίηση σε 60 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής.

Ποια είναι τα «ειδικά προνόμια»; Αφορούν δωρεάν (μέχρι σήμερα) τραπεζικές υπηρεσίες, όπως «εξερχόμενα και εισερχόμενα εμβάσματα μέσω digital-banking μέχρι 5.000 ευρώ, δωρεάν φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, δωρεάν μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ τη μέρα μέσω IRIS, δωρεάν απεριόριστες πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών digital-banking ή ATM, δωρεάν παροχή έκτακτου αντιγράφου κίνησης» (!).

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι, αντίθετα από ό,τι αναφέρει η επιστολή της Εθνικής, για να αλλάξει η σύμβαση πρέπει κάθε πελάτης της τράπεζας να αποδεχθεί ρητά τους νέους όρους. Η λογική της σιωπηρής συγκατάθεσης, αν δηλαδή δεν απορρίψει στην 60ήμερη προθεσμία τη νέα σύμβαση ο πελάτης, είναι παράνομη και θα επιβαρύνει χιλιάδες καταναλωτές, που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δεν έχουν τη δυνατότητα ή τη γνώση να δηλώσουν την εναντίωσή τους.

«Η συγκεκριμένη πολιτική της τράπεζας είναι παραπλανητική αθέμιτη εμπορική πρακτική... Τα δήθεν προνόμια αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται ήδη δωρεάν από 20/01/2025, οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι νέες τραπεζικές χρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.5167/2024», τονίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ. Και καλεί την Εθνική να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη παράνομη πρακτική και το υπουργείο Ανάπτυξης να απαγορεύσει τη χρήση των καταχρηστικών όρων.

Βεβαίως, η ΕΚΠΟΙΖΩ θα χρειαστεί πιθανότατα να κάνει και νέα παρέμβαση για την πλημμυρίδα επιστολών που φτάνουν σε πελάτες της Εθνικής Τράπεζας με την παρότρυνση να ενεργοποιήσουν σε ATM τις νέες κάρτες που τους έχει αποστείλει, παρότι έχουν άλλες σε ισχύ και με λήξη σε ένα, δύο ή τρία χρόνια. Χωρίς να αντιλαμβάνονται την παγίδα οι πελάτες, σπεύδουν σε ATM να ενεργοποιήσουν τη νέα κάρτα και αντιλαμβάνονται ότι αυτό τους κοστίζει 6 ευρώ για ανανέωση. Θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αυτή η επιεικώς ληστρική πρακτική δεν ακολουθείται μόνο από την Εθνική.