Στο μισό μειώθηκαν τα κέρδη της Mercedes

Σε δύσκολη οικονομική συγκυρία βρίσκεται η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz, καθώς βλέπει τα κέρδη της να έχουν μειωθεί κατά 50% τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, αγγίζοντας μόλις τα 3,87 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αν και ο επικεφαλής της Mercedes-Benz, Όλα Κελένιους, καθησυχάζει και υποστηρίζει ότι η εταιρεία «ξεκίνησε τη μεγαλύτερη τεχνολογική επίθεση στην ιστορία της» με τα νέα μοντέλα που λανσάρει, εντούτοις η πορεία της αυτοκινητοβιομηχανίας κρίνεται απογοητευτική, τόσο από πλευράς πωλήσεων όσο και στο θέμα της μετάβασης της στην ηλεκτροκίνηση.

Ειδικότερα, έχοντας να αντιμετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισμό, η Mercedes δυσκολεύεται να διεισδύσει στην αμερικανική και κινεζική αγορά, όπου μάλιστα οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά περίπου 27%. Επιπλέον δυσκολίες έχει επιφέρει και η απόφαση της Ε.Ε. να υπάρξει περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Επίσης, υπάρχει προβληματισμός και για τις δυσκολίες που υπάρχουν στο θέμα του εφοδιασμού από τον κατασκευαστή μικροτσίπ Nexperia, με την εταιρία να ζητά λύση σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ των χωρών (ΗΠΑ και Κίνας).

Σε κάθε περίπτωση, το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes έχει ανακοινώσει μέτρα για ενίσχυση της κερδοφορίας από τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως τη μείωση κατά 10% του κόστους παραγωγής και των παγίων εξόδων έως το 2027. Την ίδια στιγμή, δρομολογούνται περιορισμοί και στο κόστος των υλικών.

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Porsche και η Volkswagen. Ζητούν μάλιστα από τη γερμανική κυβέρνηση Μερτς να παρέμβει, δίνοντας π.χ. κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων.