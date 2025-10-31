Μια μηχανή διαφθοράς πλήρους απασχόλησης

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού προέδρου ανακοίνωσε την είσοδό της στις αγορές προβλέψεων ● Οι χρήστες της «Truth Predict» θα μπορούν να παίζουν στοιχήματα μεταξύ άλλων για τα αποτελέσματα των εκλογών, την πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές του πετρελαίου ή του χρυσού

Στον τζόγο των διαδικτυακών στοιχημάτων εισβάλλει η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναζητώντας μια νέα πηγή πλουτισμού παράλληλα με τα αγαπημένα της κρυπτονομίσματα. Σε μια κίνηση που εγείρει τεράστιες ανησυχίες σύγκρουσης συμφερόντων, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Αμερικανού προέδρου Truth Social ανακοίνωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα την είσοδό της στις αγορές προβλέψεων (predict markets) με μια συμφωνία-ορόσημο που θα επιτρέπει στους χρήστες της να παίζουν στοιχήματα για τα αποτελέσματα των εκλογών, αθλητικών γεγονότων, την πορεία του πληθωρισμού, τις τιμές του πετρελαίου ή του χρυσού, τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και άλλα πολλά ακόμη. Η νέα πλατφόρμα ονόματι «Truth Predict» θα είναι μια συνεργασία μεταξύ του Trump Media and Technology Group στον οποίο ανήκει η Truth Social και της Crypto.com, μιας πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων η οποία στο παρελθόν έχει δωρίσει εκατομμύρια σε δράσεις του Τραμπ.

«Μυρίζοντας ψητό», η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου είχε πλευρίσει τους τελευταίους μήνες τη βιομηχανία διαδικτυακών στοιχημάτων, με τον Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ να αναλαμβάνει συμβουλευτικούς ρόλους στις δύο κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της αγοράς προβλέψεων Kalshi και Polymarket. Ο τζούνιορ έχει επίσης επενδύσεις στη δεύτερη.

Οι αγορές προβλέψεων (prediction markets) είναι διαδικτυακές ή ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν συμβόλαια που συνήθως πληρώνουν με βάση ένα δυαδικό αποτέλεσμα – δηλαδή μια πρόταση τύπου «ναι» ή «όχι». Ενα συμβόλαιο μπορεί για παράδειγμα να κοστίζει 0,60 $ και να πληρώνει 1 $ εάν ένας συγκεκριμένος υποψήφιος κερδίσει τις εκλογές. Η τιμή υποδηλώνει πιθανότητα 60% αυτού του αποτελέσματος. Σε αντίθεση με τις αγορές μετοχών ή συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια των αγορών πρόβλεψης δεν βασίζονται σε ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο που έχει εγγενή αξία αλλά στο αποτέλεσμα ενός γεγονότος. Οι αγορές πρόβλεψης ξεκίνησαν ως ακαδημαϊκό πείραμα πριν από τρεις και πλέον δεκαετίες και αναπτύχθηκαν ραγδαία προσφέροντας συμβόλαια για τα πάντα, από πολιτικά γεγονότα έως βραβεία ψυχαγωγίας. Οι επικριτές τους υποστηρίζουν ότι χωρίς σοβαρή ρύθμιση έχουν εξελιχθεί σε ψηφιακό καζίνο, παρέχοντας έναν τρόπο παράκαμψης της νομοθεσίας που αφορά τα τυχερά παιχνίδια.

Επικρίσεις

Η εμπλοκή των Τραμπ σε αυτές τις αγορές προκάλεσε έντονες επικρίσεις. Αρκετοί επικριτές επισήμαναν την κραυγαλέα σύγκρουση συμφερόντων: το πιο ισχυρό άτομο στον κόσμο να κατέχει τη δική του πλατφόρμα αγοράς προβλέψεων. «Η εταιρεία που κατέχει επί του παρόντος ο πρόεδρος συνεργάζεται με μια εταιρεία κρυπτονομισμάτων για να δημιουργήσει μια αγορά προβλέψεων, η οποία θα δέχεται στοιχήματα... σε πράγματα που ο ίδιος ο πρόεδρος έχει αρκετό έλεγχο;» αναρωτήθηκε εύλογα σε μια ανάρτησή του στο Bluesky ο δημοσιογράφος Μάικ Μάσνικ.

Εν τω μεταξύ εκτενής έκθεση του Reuters για το πώς η οικογένεια Τραμπ χρησιμοποίησε την εταιρεία κρυπτονομισμάτων της οικογένειας World Liberty προκειμένου να αβγατίσει τον πλούτο της σε λίγους μήνες έβγαλε... λαβράκια. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της έκθεσης, «τα έσοδα του Οργανισμού Τραμπ στο α’ εξάμηνο... 17πλασιάστηκαν, από τα 51 εκατ. δολάρια στα 864 εκατομμύρια δολάρια. Πάνω από το 90% αυτών, συνολικά 802 εκατ δολάρια, προερχόταν από την εταιρεία κρυπτονομισμάτων, ενώ εκτός αυτών υπάρχουν δισεκατομμύρια περισσότερα σε μη πραγματοποιημένα κέρδη.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό το τσουνάμι πλουτισμού της προεδρικής οικογένειας έχουν ιδιώτες επενδυτές, κυρίως από το εξωτερικό, αρκετοί εκ των οποίων είναι κοινοί απατεώνες. Αρκετοί από αυτούς επένδυσαν εκατοντάδες εκατομμύρια στα κρυπτονομίσματα και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ με στόχο να αποσπάσουν σε αντάλλαγμα κάποιο είδος χάρης από τον πρόεδρο. Η χορήγηση χάρης στον μεγιστάνα των κρυπτονομισμάτων Τσανγκπένγκ Ζάο -η εταιρεία του οποίου Binance υπήρξε ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης του κρυπτονομίσματος της World Liberty- από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μηχανής ανταλλαγμάτων (βλέπε «Αμνηστίες με το αζημίωτο», «Εφ.Συν.», 28/10/25). Καυτηριάζοντας αυτές τις κινήσεις ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ υποστήριξε ότι κανένας πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ δεν έχει εμπλακεί σε αυτό το επίπεδο διαφθοράς. «Ο Τραμπ και οι επιχειρήσεις της οικογένειάς του στα κρυπτονομίσματα ξεπουλούν την εθνική μας ασφάλεια μέσω συμφωνιών με άτομα που ξεπλένουν χρήματα, απατεώνες και ξένες κυβερνήσεις», έγραψε στο X. Ακόμη πιο λάβρος ο συνάδελφός του, Κρις Μέρφι, αποκαλύπτοντας ότι η Binance αμέσως μετά την απονομή χάριτος προώθησε πωλήσεις του μιμίδιου κρυπτονομίσματος της οικογένειας Τραμπ, δήλωσε: «Ο Λευκός Οίκος είναι μια μηχανή διαφθοράς πλήρους απασχόλησης, 24/7».