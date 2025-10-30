Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 19.7°
2 BF
62%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
18.1° 14.6°
2 BF
73%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.0° 19.0°
1 BF
60%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
2 BF
72%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
15°C
15.4° 15.4°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
59%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.5° 20.5°
3 BF
53%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
19.9° 16.6°
2 BF
60%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
52%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
82%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.7° 18.8°
1 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 21.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
20.5° 18.8°
0 BF
55%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.1° 16.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.7° 14.7°
2 BF
81%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.6° 12.6°
1 BF
69%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
von der Leyen - maros sefkovits
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς έχουν επωμισθεί τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τους Κινέζους αξιωματούχους για τις σπάνιες γαίες | AP Photo/Omar Havana

Τετ α τετ Ε.Ε.-Κίνας για τις σπάνιες γαίες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μαρία Ψαρά
Σήμερα η συνάντηση Κομισιόν με Κινέζους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες ● Στόχος, μια συμφωνία με την υπερδύναμη που καλύπτει με εισαγωγές το 90% των αναγκών της Ενωσης ● Το «Εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» και η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών σε Ουκρανία, Αυστραλία, Καναδά, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Χιλή και Γριλανδία.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Σχέδια για τη μείωση της εξάρτησης της Ε.Ε. από την Κίνα ετοιμάζει η Κομισιόν. Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Πεκίνο στις εξαγωγές των κρισίμων γαιών και πρώτων υλών έχουν θορυβήσει τις Βρυξέλλες, που ήδη αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την εξέλιξη της παραγωγής τους. Παρότι ο κινεζικός περιορισμός ήρθε ως απάντηση στα μέτρα που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, η Ευρώπη φαίνεται ότι ήδη νιώθει τις συνέπειές του, λόγω της αυξημένης εξάρτησής της από την Κίνα.

Διά της προέδρου της Επιτροπής, η Ε.Ε. δηλώνει έτοιμη για όλα, ακόμα και για κυρώσεις κατά του Πεκίνου. «Εστιάζουμε στην εξεύρεση λύσεων με τους Κινέζους ομολόγους μας. Αλλά, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα της εργαλειοθήκης μας», προειδοποίησε σε ομιλία της η Ούρσουλα φον Ννερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε ότι ένα RESourceEU, μια πρόταση δηλαδή για εξεύρεση εναλλακτικών οδών πρώτων υλών, είναι στα σκαριά.

Πάνω από το 90% της κατανάλωσης σπανίων γαιών προέρχεται από εισαγωγές από την Κίνα. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι εξαιρετικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδιαίτερα στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας (μικροτσίπ), της άμυνας και φυσικά των αυτοκινήτων. Η Κομισιόν θέλει να το αλλάξει αυτό και ήδη οι ειδικοί της επεξεργάζονται τον τρόπο.

«Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μας», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η ίδια εξήγησε ότι η στρατηγική της Ε.Ε. προσανατολίζεται στην επιτάχυνση της συνεργασίας με χώρες όπως η Ουκρανία, αλλά και η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Χιλή και η Γριλανδία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα Πέμπτη πραγματοποιείται συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Κινέζους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση κλιμάκωσης εναντίον της Κίνας και προσκάλεσε πριν από τρεις ημέρες τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου στις Βρυξέλλες.

Το... μπαζούκα

Σκοπός είναι να βρεθεί μια λύση στους περιορισμούς των κρισίμων γαιών προκειμένου να μην εφαρμοστεί το... «μπαζούκα» της Κομισιόν.

Πρόκειται για το «Εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» (Anti-Coercion Instrument-ACI), το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στον αντίπαλο, αφού επιβάλλει επενδυτικούς περιορισμούς, ανάκληση προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, αναστολή αδειών εταιρειών, απαγόρευση πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ε.Ε. καθώς και κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων ατόμων σε αγαθά και υπηρεσίες.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Τετ α τετ Ε.Ε.-Κίνας για τις σπάνιες γαίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual