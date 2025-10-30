Τετ α τετ Ε.Ε.-Κίνας για τις σπάνιες γαίες

Σχέδια για τη μείωση της εξάρτησης της Ε.Ε. από την Κίνα ετοιμάζει η Κομισιόν. Οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Πεκίνο στις εξαγωγές των κρισίμων γαιών και πρώτων υλών έχουν θορυβήσει τις Βρυξέλλες, που ήδη αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την εξέλιξη της παραγωγής τους. Παρότι ο κινεζικός περιορισμός ήρθε ως απάντηση στα μέτρα που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, η Ευρώπη φαίνεται ότι ήδη νιώθει τις συνέπειές του, λόγω της αυξημένης εξάρτησής της από την Κίνα.

Διά της προέδρου της Επιτροπής, η Ε.Ε. δηλώνει έτοιμη για όλα, ακόμα και για κυρώσεις κατά του Πεκίνου. «Εστιάζουμε στην εξεύρεση λύσεων με τους Κινέζους ομολόγους μας. Αλλά, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα της εργαλειοθήκης μας», προειδοποίησε σε ομιλία της η Ούρσουλα φον Ννερ Λάιεν, η οποία ανακοίνωσε ότι ένα RESourceEU, μια πρόταση δηλαδή για εξεύρεση εναλλακτικών οδών πρώτων υλών, είναι στα σκαριά.

Πάνω από το 90% της κατανάλωσης σπανίων γαιών προέρχεται από εισαγωγές από την Κίνα. Οι κρίσιμες πρώτες ύλες είναι εξαιρετικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδιαίτερα στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας (μικροτσίπ), της άμυνας και φυσικά των αυτοκινήτων. Η Κομισιόν θέλει να το αλλάξει αυτό και ήδη οι ειδικοί της επεξεργάζονται τον τρόπο.

«Στόχος είναι να εξασφαλίσουμε πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μας», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η ίδια εξήγησε ότι η στρατηγική της Ε.Ε. προσανατολίζεται στην επιτάχυνση της συνεργασίας με χώρες όπως η Ουκρανία, αλλά και η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, η Χιλή και η Γριλανδία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα Πέμπτη πραγματοποιείται συνάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Κινέζους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Ο αρμόδιος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση κλιμάκωσης εναντίον της Κίνας και προσκάλεσε πριν από τρεις ημέρες τον Κινέζο υπουργό Εμπορίου στις Βρυξέλλες.

Το... μπαζούκα

Σκοπός είναι να βρεθεί μια λύση στους περιορισμούς των κρισίμων γαιών προκειμένου να μην εφαρμοστεί το... «μπαζούκα» της Κομισιόν.

Πρόκειται για το «Εργαλείο κατά του εξαναγκασμού» (Anti-Coercion Instrument-ACI), το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Θεωρείται ότι μπορεί να προκαλέσει μεγάλο οικονομικό πλήγμα στον αντίπαλο, αφού επιβάλλει επενδυτικούς περιορισμούς, ανάκληση προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, αναστολή αδειών εταιρειών, απαγόρευση πρόσβασης στις αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ε.Ε. καθώς και κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων ατόμων σε αγαθά και υπηρεσίες.