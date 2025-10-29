Μείωση επιτοκίων από τη Fed, υπό την πίεση του Τραμπ

Εκ του ασφαλούς η μείωση, καθώς είναι μόλις ένα τέταρτο της μονάδας κι ενώ ο πληθωρισμός δεν αυξήθηκε όσο αναμενόταν.

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικών κρατικών τίτλων, καθώς στις χρηματαγορές υπάρχουν ενδείξεις περί περιορισμένης ρευστότητας, κάτι που η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει δεσμευτεί να αποφύγει.

Η μείωση των επιτοκίων αποφασίστηκε παρά τα περιορισμένα δεδομένα που διαθέτει η Fed λόγω της «παράλυσης» του ομοσπονδιακού κράτους εδώ και έναν μήνα. Δύο από τα 12 μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαφώνησαν: ο Στίβεν Μίραν επειδή ζητούσε μεγαλύτερη μείωση του επιτοκίου και ο Τζέφρι Σμιτ που, επικαλούμενος τον πληθωρισμό, ήθελε να παραμείνει το επιτόκιο σταθερό στα σημερινά επίπεδα.

Με ψήφους 10 έναντι 2, το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 3,75-4%. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη από τους επενδυτές, που θεωρούσαν ότι η Fed θα προχωρούσε στη μείωση των επιτοκίων για να αντισταθμίσει τυχόν περαιτέρω υποχώρηση στην αγορά εργασίας.

Η νέα μείωση των επιτοκίων ήρθε έπειτα από τις έντονες πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προηγήθηκαν, με τη Fed να επιχειρεί προφανώς να αποφύγει μια θεσμική κρίση. Ταυτόχρονα η μείωση έγινε εκ του ασφαλούς: αφενός η μείωση είναι μόλις ένα τέταρτο της μονάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο αναμενόταν λόγω των νέων δασμών, αν και ανέβηκε από το 2,3% τον Απρίλιο στο 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο στόχος της Fed είναι να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%.

Οι επενδυτές αναμένουν νέα μείωση επιτοκίων τον ερχόμενο Δεκέμβριο, αν και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ περιόρισε τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης για τη μείωση των επιτοκίων.