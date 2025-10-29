Μείωση επιτοκίων από τη Fed, υπό την πίεση του Τραμπ

Η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) μείωσε σήμερα τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις αγορές αμερικανικών κρατικών τίτλων, καθώς στις χρηματαγορές υπάρχουν ενδείξεις περί περιορισμένης ρευστότητας, κάτι που η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει δεσμευτεί να αποφύγει.
Η μείωση των επιτοκίων αποφασίστηκε παρά τα περιορισμένα δεδομένα που διαθέτει η Fed λόγω της «παράλυσης» του ομοσπονδιακού κράτους εδώ και έναν μήνα. Δύο από τα 12 μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαφώνησαν: ο Στίβεν Μίραν επειδή ζητούσε μεγαλύτερη μείωση του επιτοκίου και ο Τζέφρι Σμιτ που, επικαλούμενος τον πληθωρισμό, ήθελε να παραμείνει το επιτόκιο σταθερό στα σημερινά επίπεδα.
Με ψήφους 10 έναντι 2, το επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 3,75-4%. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη από τους επενδυτές, που θεωρούσαν ότι η Fed θα προχωρούσε στη μείωση των επιτοκίων για να αντισταθμίσει τυχόν περαιτέρω υποχώρηση στην αγορά εργασίας.
Η νέα μείωση των επιτοκίων ήρθε έπειτα από τις έντονες πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προηγήθηκαν, με τη Fed να επιχειρεί προφανώς να αποφύγει μια θεσμική κρίση. Ταυτόχρονα η μείωση έγινε εκ του ασφαλούς: αφενός η μείωση είναι μόλις ένα τέταρτο της μονάδας, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός δεν έχει αυξηθεί τόσο όσο αναμενόταν λόγω των νέων δασμών, αν και ανέβηκε από το 2,3% τον Απρίλιο στο 2,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο στόχος της Fed είναι να μειώσει τον πληθωρισμό στο 2%.
Οι επενδυτές αναμένουν νέα μείωση επιτοκίων τον ερχόμενο Δεκέμβριο, αν και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ περιόρισε τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε της ανακοίνωσης για τη μείωση των επιτοκίων.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας