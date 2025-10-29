Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού στην Αθήνα

Στο πλαίσιο του «Γύρου της Ευρώπης» για διαβουλεύσεις σχετικά με τον μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Καταπολέμησης της Απάτης και Δημόσιας Διοίκησης Πιότρ Σεραφίν θα βρίσκεται στην Ελλάδα αύριο και την Παρασκευή. Μέσω αυτών των επισκέψεων, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με δημόσιες αρχές και δικαιούχους χρηματοδότησης της ΕΕ, για να αναλύσει τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού της ΕΕ στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τις νέες προτάσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Αύριο, ο Επίτροπος Σεραφίν θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και θα ακολουθήσει επίσκεψη στην επέκταση του μετρό του Πειραιά μαζί με τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον Νικόλαο Ταχιάο, Υφυπουργό Μεταφορών. Χάρη σε αυτό το πρώτο μέρος της αποστολής, ο Επίτροπος Σεραφίν θα δει από πρώτο χέρι πώς οι πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ βελτιώνουν τις ζωές και συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Επίτροπος Σεραφίν θα μεταβεί στη Βουλή των Ελλήνων, όπου θα συναντηθεί με την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Η επίσκεψή του την Πέμπτη θα ολοκληρωθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, η κατασκευή του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Την Παρασκευή, ο Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ.