Πρωτοβουλίες για περισσότερες γυναίκες στη ναυτιλία

Οι γυναίκες αποτελούν το 19% του εργατικού δυναμικού στις εθνικές ναυτιλιακές αρχές των κρατών-μελών του IMO, το 16% στο εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα (εξαιρουμένων των ναυτικών), το μόλις 1% των ναυτικών στη θάλασσα, ενώ μόλις το 5% των φοιτητών σε ναυτικές σχολές είναι γυναίκες. Tα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν στο ετήσιο συνέδριο της WISTA International (Διεθνής Σύνδεσμος Ναυτιλίας και Εμπορίου Γυναικών) στη Βαρκελώνη και συμπεριλαμβάνονται στη δεύτερη έρευνα IMO-WISTA για τις γυναίκες στη ναυτιλία, η οποία παρέχει το πρώτο παγκόσμιο σύνολο δεδομένων, σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα.

Στο συνέδριο με θέμα «Ενισχύοντας το μέλλον της ναυτιλίας και του εμπορίου: παγκόσμια ενέργεια σε δύσκολες εποχές» στο οποίο συμμετείχε και ο ΙΜΟ, οι διοργανωτές και οι συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν σε ορισμένα βασικά ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένων της απαλλαγής από τον άνθρακα, της ηλεκτροκίνησης και των αναδυόμενων τεχνολογιών. Ωστόσο η ισότητα των φύλων ήταν κεντρικό θέμα καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία του ΙΜΟ με τη WISTA International για την προώθηση των ευκαιριών ηγεσίας σε ολόκληρο τον ναυτιλιακό κλάδο.

Ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, Aρσένιο Ντομίνγκεζ, κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας που συμμετείχε με θέμα την απαλλαγή από τον άνθρακα, λίγες ημέρες μετά την αναβολή των συζητήσεων κατά έναν χρόνο για τα «πράσινα» καύσιμα, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, πλοιοκτητών και καινοτόμων επιχειρήσεων για την προώθηση της μετάβασης του ναυτιλιακού τομέα σε καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Επίσης αναφέρθηκε στη σημασία της ευημερίας των ναυτικών, στην αντιμετώπιση της ποινικοποίησης, στις προκλήσεις της πρόσληψης και της ισόρροπης μεταχείρισης των φύλων, καθώς και στον ρόλο του ΙΜΟ στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Η επόμενη έρευνα IMO-WISTA για τις γυναίκες στη ναυτιλία θα διεξαχθεί το 2027 και ο στόχος, όπως αναφέρθηκε στο συνέδριο, παραμένει σαφής: να ανέβει ο πήχης για την ισότητα των φύλων, τη διαφάνεια και τις ευκαιρίες σε ολόκληρη την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα.