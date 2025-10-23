Βολές Μυτιληναίου για την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε.

Την «δυσανέξιά» του στην ενεργειακή πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης εξέφρασε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε συνέντευξη του στο BBC.

«Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος σε σχέση με τις ΗΠΑ έχει πλήξει σοβαρά τη βιομηχανία. Η κατάσταση με το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ευρώπη, δεν είναι βιώσιμη», είπε π κ. Μυτιληναίος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Eurometaux, της Ένωσης Μη Σιδηρούχων Μετάλλων της Ευρώπης. «Έχουμε εκατοντάδες μέλη. Ένας μεγάλος αριθμός από τις πιο ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχει κλείσει τα τελευταία τρία χρόνια, όλες λόγω του κόστους ενέργειας. Δεν μπορούν απλώς να είναι ανταγωνιστικές. Είναι τόσο απλό.»

Πρόσθεσε ότι, παρότι τάσσεται «υπέρ της πράσινης μετάβασης», οι πολιτικοί δεν υπήρξαν ειλικρινείς σχετικά με το πραγματικό κόστος των τεράστιων επενδύσεων που απαιτούνται για τις ενεργειακές υποδομές.

«Οι περισσότερες εταιρείες ήταν θετικές όταν τους ρωτούσαν οι πολιτικοί «θέλετε να προχωρήσουμε με ταχύτητα στην «πράσινη επανάσταση»;"», είπε.

«Αλλά η ερώτηση θα έπρεπε να είναι: "είστε έτοιμοι να δεχθείτε ότι το 30% του μισθού σας για τα επόμενα 30 χρόνια θα πρέπει να πηγαίνει στην πράσινη μετάβαση;" — τότε ίσως η απάντηση θα ήταν πολύ διαφορετική. Πρέπει να σταθμίσουμε τις ανάγκες των κοινωνιών και τα μέσα για να πετύχουμε τον στόχο — τι διαθέτουμε και πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί», είπε. «Ας καθίσουμε να δούμε πόσα χρήματα έχουμε, πόσα μπορούμε να επενδύσουμε σε υποδομές», είπε. «Και ας το εξηγήσουμε στους πολίτες. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα τους έχουμε μαζί μας, και η αντίσταση θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.»

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ακόμη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πιο ελκυστικό μέρος για την εισαγωγή των μετοχών της METLEN , καθώς μετά από τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το Brexit, όταν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου φαινόταν λιγότερο ελκυστικό, «η τάση αλλάζει».

Η ένταξη της METLEN στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στον δείκτη FTSE 100, έγινε τη στιγμή που αρκετές μεγάλες βρετανικές εταιρείες εγκατέλειπαν το Χρηματιστήριο του Λονδίνου για να εισαχθούν σε ξένες αγορές. Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι, αν και τον ενδιέφεραν οι υψηλότερες αποτιμήσεις που προσφέρουν οι αμερικανικές αγορές, εκτίμησε ότι το Λονδίνο ήταν πιο κατάλληλο τόσο πολιτισμικά όσο και επιχειρηματικά.