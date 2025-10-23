Διαφωνίες για το πάγωμα στο Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών

Η αναβολή, κατά έναν χρόνο, των συζητήσεων για το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών (NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) συνεχίζει να προβληματίζει και να διχάζει τον κόσμο της ναυτιλίας. Δύο νέες αντίθετες παρεμβάσεις είδαν το φως της δημοσιότητας, που απεικονίζουν ξεκάθαρα τη σοβαρή διάσταση απόψεων που υπάρχει στο «καυτό» αυτό ζήτημα της «πράσινης» μετάβασης της ναυτιλίας, το οποίο τουλάχιστον για έναν χρόνο μπήκε στο «ψυγείο».

Τη σοβαρή του ανησυχία, για την αναβολή των συζητήσεων, εκφράζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO), τονίζοντας ότι «η απόφαση αυτή κινδυνεύει να δημιουργήσει στασιμότητα στις παγκόσμιες φιλοδοξίες για το κλίμα και να επιβραδύνει τον ρυθμό προόδου στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές στη θάλασσα». Χαρακτηρίζει την αναβολή «χαμένη ευκαιρία» για την επιτάχυνση της μετάβασης του τομέα σε καθαρά καύσιμα και εκφράζει τον φόβο ότι θα παρατείνει περαιτέρω τον κατακερματισμό και τους άνισους όρους ανταγωνισμού που προκύπτουν από τους περιφερειακούς κανονισμούς.

«Αυτή η απόφαση είναι ιδιαίτερα απογοητευτική, δεδομένων των έντονων εκκλήσεων από ολόκληρο τον ναυτιλιακό τομέα για μια ενιαία παγκόσμια προσέγγιση», επισημαίνει, λέγοντας πως «η δυναμική ήταν εκεί, με ευρεία υποστήριξη για ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρέχει σαφήνεια, προβλεψιμότητα και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού στη θάλασσα». «Η αναβολή κινδυνεύει να υπονομεύσει αυτή τη σπάνια στιγμή σύγκλισης και αποδυναμώνει την αξιοπιστία της διεθνούς ηγετικής θέσης στην αντιμετώπιση του κλίματος στη ναυτιλία», συμπληρώνει.

Αντίθετα η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας του Λονδίνου-Committee, με έδρα το Λονδίνο, με ανακοίνωσή της δηλώνει ότι η πρόσφατη αναβολή συζητήσεων δεν συνιστά καθυστέρηση, αλλά αντίθετα «μια ευκαιρία να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή όσων βρίσκονται στο επίκεντρο της ναυτιλιακής δραστηριότητας - της ίδιας της ναυτιλιακής κοινότητας». Οι Ελληνες εφοπλιστές στο Λονδίνο αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν παρακολουθήσει τις διεργασίες από τα «πλευρικά καθίσματα», ενώ βρίσκονται σε μια κρίσιμη στιγμή όπου καθορίζονται οι κανόνες για το μέλλον τους. Είναι λοιπόν απαραίτητο, τονίζουν, οι ναυτιλιακές εταιρείες να συμμετάσχουν ενεργά, ώστε να δημιουργηθεί μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη πολιτική, που θα επιλέγει όλα τα διαθέσιμα καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στον στόχο του 2050.

«Τα καύσιμα που θα καθοριστούν -ρητά ή άρρητα- ως υποχρεωτικά για την επίτευξη της απανθρακοποίησης πρέπει να είναι ταυτόχρονα διαθέσιμα και ασφαλή», επισημαίνουν, σημειώνοντας πως η σημερινή έλλειψη πολλών από τα λεγόμενα «μεταβατικά καύσιμα» δεν βοηθά τον κλάδο να προχωρήσει μπροστά. Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας και λογοδοσίας για τα κονδύλια που πρόκειται να συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της «πράσινης» μετάβασης.

Τέλος, σύμφωνα με τη βρετανική Lloyd’s List, ο γενικός γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της περασμένης εβδομάδας κατέστη σαφές πως «εξωτερικοί παράγοντες υπερίσχυαν των συζητήσεων του ΙΜΟ, κάτι που δεν ήμασταν πλήρως προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε σωστά». Πρόσθεσε ωστόσο ότι ο ΙΜΟ θα συνεχίσει να εργάζεται για να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών.