Η Ε.Ε. «ανακαλύπτει» τη στεγαστική κρίση

Eντονη κινητικότητα για το θέμα της στέγασης καταγράφεται στις Βρυξέλλες. Για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής αύριο Πέμπτη οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν τρόπους για να διευκολύνουν την κοινωνική και προσιτή στέγαση. Επίσης σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τούτο, καθώς και τον απερχόμενο και τον νέο πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Ολιβερ Ρέπκε και Σέαμους Μπόλαντ.

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον τρόπο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης σε ολόκληρη την Ε.Ε. Τόσο η Επιτροπή των Περιφερειών όσο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εργάζονται για προσβασιμότητα και προσιτή τιμή στέγασης. Η συμβολή τους θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ακολουθήσει η τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής, στην οποία το θέμα της στέγασης όπως και των ποιοτικών θέσεων εργασίας θα είναι στην ημερήσια διάταξη.

Στη σύνοδο κορυφής

Είναι ένα προσωπικό στοίχημα του σοσιαλιστή Κόστα. Αυτός ενέταξε στην ατζέντα της συνόδου το ζήτημα, το οποίο έθεσε και στους ηγέτες κατά την περιοδεία του στις 27 πρωτεύουσες. Παρά τις αρχικές ανησυχίες χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία, το θέμα μπήκε, αλλά μόνο ως μια συζήτηση, χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις. Οι ηγέτες θα πετάξουν το μπαλάκι στην Κομισιόν. Η ανησυχία των συγκεκριμένων κρατών-μελών ήταν φυσικά το τι μπορεί να σημαίνει οικονομικά μια ευρωπαϊκή παρέμβαση στο στεγαστικό. Το ζήτημα είναι αμιγώς ευθύνη των κρατών-μελών. Γι’ αυτό και στο σχετικό απόσπασμα των συμπερασμάτων της συνόδου που έχει δει η «Εφ.Συν.» θα αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο σχέδιο για οικονομικά προσιτή στέγαση, στόχος του οποίου θα πρέπει να είναι η υποστήριξη και η συμπλήρωση των προσπαθειών των κρατών-μελών».

Το περιεχόμενο της κουβέντας θα αποτελέσει την «πρώτη ύλη» για την Κομισιόν, που αναμένεται να φέρει συγκεκριμένη πρόταση ώς το τέλος του 2025.

Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, ο Κόστα επιμένει ότι υπάρχουν ζητήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών. «Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να αλλάξουν οι προβλέψεις της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις. Ηδη η Κομισιόν επανεξετάζει τους κανόνες για να μπορούν να δοθούν ενισχύσεις για κοινωνικές κατοικίες, αλλά θα μπορούσε να αφορά και προσιτές κατοικίες γενικότερα», εξήγησε διπλωματική πηγή στην «Εφ.Συν.».

Επίσης, η συντριπτική πλειονότητα των χωρών αντιμετωπίζει πλέον το θέμα της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μέχρι στιγμής κάποιες χώρες, όπως η Πορτογαλία, έχουν στραφεί με περιορισμούς κατά των μεγάλων εταιρειών - κάτι που έκανε την Κομισιόν να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει για στρέβλωση της αγοράς. Είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει, αναφέρουν οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών. Μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως η απλούστευση των διαδικασιών άδειας, αλλά και γενικότερα της ανοικοδόμησης κοινωνικών κατοικιών, θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν.

Η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου θεωρεί επιτυχία της την ένταξη της στεγαστικής κρίσης στην ημερήσια διάταξη. «Οι μακροχρόνιες και επίμονες εκκλήσεις μας ήταν καρποφόρες και σήμερα βλέπουμε ένα Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2026 που δείχνει ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ε.Ε. θα επιτύχει επιτέλους αποτελέσματα σε βασικά ζητήματα με την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στέγαση είναι ανθρώπινο δικαίωμα για όλους», δήλωσε η πρόεδρος της Ομάδας S&D, Iratxe García, καταλήγοντας σε ένα «καρφί» για την Ευρωδεξιά: «Τώρα ήρθε η ώρα για το ΕΛΚ να κάνει μια επιλογή. Μπορούμε είτε να συνεργαστούμε για την εκπλήρωση αυτού του προγράμματος είτε να συνεχίσουν να κοιτούν προς την άκρα Δεξιά, με την οποία καμία από αυτές τις προτάσεις δεν θα δει το φως της δημοσιότητας».