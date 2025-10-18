Ξαφνική υποβάθμιση του αξιόχρεου της Γαλλίας από την S&P

Η S&P Global υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας κατά μία βαθμίδα την Παρασκευή το βράδυ, σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, προειδοποιώντας ότι η πολιτική αστάθεια θέτει σε κίνδυνο τις προσπάθειες της κυβέρνησης να βάλει σε τάξη τα οικονομικά της χώρας.

Οι εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σπανίως προχωρούν σε υποβαθμίσεις εκτός των κανονικών, προγραμματισμένων ενημερώσεων, όμως η S&P δήλωσε ότι η υποβάθμιση της Γαλλίας από «AA-/A-1+» σε «A+/A-1» ήταν δικαιολογημένη μετά από μια εβδομάδα υψηλής έντασης, κατά την οποία ο Λεκορνί προχώρησε σε αναδίπλωση αναφορικά με το συνταξιοδοτικό μπας και παραμείνει στην εξουσία, μαζί με τον Μακρόν.

«Αναμένουμε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα επηρεάσει την οικονομία της Γαλλίας, επιβραδύνοντας τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και κατά συνέπεια την οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε η εταιρεία αξιολόγησης σε δήλωσή της.

Ο Λεκορνί επιβίωσε των δύο ψηφοφοριών δυσπιστίας στο κοινοβούλιο την Πέμπτη, λόγω της προαναφερθείσας κυβίστησης.

Ωστόσο, η παράταση ζωής που έλαβε αναμένεται να είναι σύντομη, καθώς ο προϋπολογισμός του 2026, που επίσης παρουσίασε αυτή την εβδομάδα, αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονες αντιδράσεις στο διχασμένο κοινοβούλιο της Γαλλίας όταν αρχίσει η συζήτηση τη Δευτέρα.

Ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ δήλωσε ότι πλέον είναι «συλλογική ευθύνη της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου» να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους, διασφαλίζοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα βρίσκεται σε τροχιά συμμόρφωσης με το ανώτατο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 3% του ΑΕΠ έως το 2029.

Σύμφωνα με την S&P, η ψήφιση του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους θα βοηθούσε να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί η Γαλλία το αυξανόμενο χρέος της, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στο 121% του ΑΕΠ έως το 2028, από 112% στο τέλος του 2024.

«Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η αβεβαιότητα σχετικά με τα δημόσια οικονομικά παραμένει υψηλή ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027», πρόσθεσε η S&P.

Η εταιρεία αναθεώρησε την προοπτική της χώρας από «αρνητική» σε «σταθερή», λέγοντας ότι η σταθερή προοπτική εξισορροπεί το αυξανόμενο δημόσιο χρέος και την αδύναμη πολιτική συναίνεση για τον ρυθμό δημοσιονομικής εξυγίανσης με τα πλεονεκτήματα της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας.