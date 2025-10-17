Αναβλήθηκε για έναν χρόνο η συζήτηση για τα «πράσινα» καύσιμα της ναυτιλίας

Την αναβολή για έναν ολόκληρο χρόνο, της υιοθέτησης του πλαισίου Net Zero Framework (NZF), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που περιλαμβάνει την καθιέρωση ενός υποχρεωτικού παγκόσμιου προτύπου καυσίμων για τη ναυτιλία και ενός παγκόσμιου μηχανισμού τιμολόγησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αποφάσισε σήμερα στο Λονδίνο η συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC). Ο ΙΜΟ με ανακοίνωσή του δήλωσε πως συμφώνησε να αναβάλει την έκτακτη σύνοδο της MEPC και πως η έκτακτη σύνοδος θα συγκληθεί εκ νέου σε 12 μήνες.

Οι εκπρόσωποι των χωρών-μελών του ΙΜΟ που έλαβαν μέρος στην 2η έκτακτη συνεδρίαση της MEPC, η οποία διεξήχθη από τις 14 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ψήφισαν υπέρ της αναβολής της διαδικασίας για έναν χρόνο, και έτσι δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία το σχέδιο του ΙΜΟ για τα «πράσινα» καύσιμα της ναυτιλίας. Είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα διαφωνίες και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη του ΙΜΟ, καθώς άλλα τάσσονταν υπέρ του σχεδίου του ΙΜΟ και άλλα κατά.

Επιφυλάξεις για το πλαίσιο κρατούσε και η Ελλάδα, οι οποίες είχαν εκφραστεί από τον ίδιο τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Πρόσφατα είχε δηλώσει ότι «συμφωνούμε στο πλαίσιο, αλλά θέλουμε ρεαλισμό», ενώ είχε αναφέρει ότι «ο ναυτιλιακός κλάδος επιζητεί παγκόσμια μέτρα, αλλά δεν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε τιμωρητικά. Αντίθετα, θα πρέπει να του δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία, με συμβατό τρόπο, ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμος και να συνεισφέρει στο παγκόσμιο εμπόριο και στην απασχόληση».

Στη συνεδρίαση, υπέρ του πλαισίου ψήφισαν 57 κράτη, καταψήφισαν 49, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, απείχαν 21, ανάμεσά τους η Ελλάδα και η Κύπρος, και απουσίαζαν 8, σε σύνολο 135 κρατών-μελών που συμμετείχαν στην διαδικασία.

Μετά την απόφαση αυτή, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) Μελίνα Τραυλού δήλωσε ότι «η σημερινή απόφαση αναβολής στον ΙΜΟ αποτελεί νέα ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού διεθνούς πλαισίου, που θα οδηγήσει τη ναυτιλία με ασφάλεια και ρεαλισμό στην πράσινη μετάβαση». Τόνισε ακόμα ότι η μη επίτευξη συμφωνίας ανέδειξε τον διχασμό που προκάλεσε ο υπό ψήφιση κανονισμός του Net-ZeroFramework, στον οποίο οι θέσεις και οι προτάσεις της ναυτιλίας δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη.

«Η ναυτιλία των Ελλήνων, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον κοινό στόχο της απανθρακοποίησης και θα πρωτοστατήσει τεκμηριωμένα και ενωτικά στον παγκόσμιο διάλογο, για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στον κοινό δρόμο προς την πράσινη μετάβαση», πρόσθεσε.