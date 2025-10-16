Σαρωτική μείωση του εργατικού δυναμικού στη Nestlé

Η Nestlé θα καταργήσει 16.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε σήμερα ο νέος επικεφαλής της ανακοινώνοντας τον κύκλο εργασιών της εταιρείας για το πρώτο εννιάμηνο του έτους στη διάρκεια του οποίου ο τζίρος της μειώθηκε κατά 1,9% στα 65,9 δισεκ. ελβετικά φράγκα (71 δισεκ. ευρώ).
«Ο κόσμος εξελίσσεται και η Nestlé πρέπει να προσαρμοστεί πιο γρήγορα» και αυτό περιλαμβάνει «τη λήψη δύσκολων αλλά απαραίτητων αποφάσεων για τη μείωση του δυναμικού», δήλωσε ο Φίλιπ Νάβρατιλ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία του κολοσσού των τροφίμων στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Το πρόγραμμα μείωσης του εργατικού δυναμικού περιλαμβάνει την κατάργηση 12.000 θέσεων εργασίας σε διάφορες υπηρεσίες και μέρη του κόσμου, γεγονός που θα επιτρέψει «την εξοικονόμηση 1 δισεκ. φράγκων ετησίως έως το τέλος του 2027», πόσο διπλάσιο από αυτό που είχε προγραμματιστεί μέχρι σήμερα, ανέφερε η ανακοίνωση του ελβετικού ομίλου.
Σε αυτές θα προστεθούν και 4.000 θέσεις εργασίας που πρόκειται να καταργηθούν στο πλαίσιο πρωτοβουλιών οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας στην παραγωγή και την αλυσίδα ανεφοδιασμού, πρόσθετε η ανακοίνωση.
Η εταιρεία αντιμετώπισε αναταράξεις στην ηγεσία της τον Σεπτέμβριο, με την απόλυση του προηγούμενου γενικού της διευθυντή, του Λοράν Φρεξ, και την εσπευσμένη αποχώρηση του προέδρου της Πολ Μπούλκε.
Οικονομικοί αναλυτές ελπίζουν τώρα ότι ο Νάβρατιλ θα καταφέρει να επαναφέρει τη σταθερότητα στην εταιρεία, η ανάπτυξη της οποίας έχει κλονιστεί λόγω του πληθωριστικού κύματος του 2022 και ενός σκανδάλου με εμφιαλωμένα νερά.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας