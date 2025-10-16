Τραμπικό «πρέσινγκ» σε Ινδία και Ιαπωνία για τη ρωσική ενέργεια

Δεν φαίνονται και τόσο διατεθειμένες ωστόσο να αλλάξουν ρότα.

Την εμπορική απομόνωση της Ρωσίας επιδιώκει με κάθε τρόπο ο Αμερικανός πρόεδρος, πιέζοντας συνεχώς μια σειρά κρατών να σταματήσουν να εισάγουν ρωσική ενέργεια και να στραφούν στα αμερικανικά αποθέματα.

Μετά την Ευρώπη, που έχει στείλει τελεσίγραφο να σταματήσουν το εμπόριο με τη Ρωσία για να της ασκήσουν πιέση, η Ουάσιγκτον άσκησε πρέσινγκ μέσα σε λίγες ώρες στην Ιαπωνία αλλά και την Ινδία.

Ο Σκοτ Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, ανέφερε μέσω X ότι συνομίλησε με τον Ιάπωνα υπουργό Οικονομικών Κατσουνόμπου Κάτο, που επισκέπτεται την Ουάσιγκτον, και του εξέφρασε την «προσδοκία της (αμερικανικής) κυβέρνησης ότι η Ιαπωνία θα σταματήσει να εισάγει ενέργεια από τη Ρωσία».

Η Ιαπωνία, χώρα φτωχή σε φυσικούς πόρους, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου.

Το 2023, το αρχιπέλαγος δαπάνησε 582 δισεκατομμύρια γεν (3,3 δισεκ. ευρώ) για να εισάγει ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα των ιαπωνικών τελωνείων, ποσό αυξημένο κατά 56% σε σύγκριση το 2021.

Στη Ρωσία αναλογούσε το 8,9% των συνολικών εισαγωγών LNG της Ιαπωνίας το 2023, που σημαίνει πως η χώρα ήταν ο τρίτος κυριότερος προμηθευτής του αρχιπελάγους, πίσω από την Αυστραλία (42,6%) και τη Μαλαισία (15%).

«Θα προτιμούσα να μη σχολιάσω δηλώσεις άλλων υπουργών», ήταν η αντίδραση του κ. Κάτο που ερωτήθηκε σχετικά από εργαζομένους ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης παρόντες στην Ουάσιγκτον.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν από την πλευρά μας για να εξασφαλίσουμε δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις άλλες χώρες της G7», δήλωσε ακόμη.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε μερικές ώρες νωρίτερα ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι του υποσχέθηκε πως το Νέο Δελχί θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Ήμουν ενοχλημένος που η Ινδία αγοράζει (ρωσικό) πετρέλαιο και (ο κ. Μόντι) με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Αυτό είναι μεγάλο βήμα εμπρός. Τώρα, πρέπει να πείσω την Κίνα να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε μιλώντας στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

Το Νέο Δελχί δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέβαλε την 27η Αυγούστου επιπρόσθετους δασμούς 50% σε ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, εν είδει τιμωρίας για τις αγορές από την Ινδία ρωσικού πετρελαίου, καθώς κατά την Ουάσιγκτον έτσι χρηματοδοτεί τον πόλεμο που άρχισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Ο κ. Μπέσεντ ανέφερε εξάλλου πως συζήτηση με τον ιάπωνα ομόλογό του Κατσουνόμπου Κάτο «σχέδια» για να προχωρήσουν «στρατηγικές επενδύσεις της Ιαπωνίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμφωνίας για το εμπόριο και τις επενδύσεις» ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις.

Σε αντάλλαγμα για τη συμφωνία, που κλείστηκε με το Τόκιο τον Ιούλιο κι έφερε μειώσεις των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα προϊόντα του αρχιπελάγους που εξάγονται στην αμερικανική αγορά, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει πως εξασφάλισε την ικανοποίηση της απαίτησής της να γίνουν επενδύσεις 550 δισεκατομμυρίων στις ΗΠΑ.

Όμως ο τρόπος που θα εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις αυτές παραμένει αντικείμενο πικρών αντεγκλήσεων. Το Τόκιο λέει πως θα πρόκειται μάλλον για δάνεια και εγγυήσεις, ιδίως από ιαπωνικούς κρατικούς θεσμούς, παρά για άμεσες επενδύσεις.

«Υπερασπιζόμαστε το συμφέρον του Ινδού καταναλωτή»

Παρά τις μεγαλοστομίες Τραμπ, η Ινδία έστειλε ένα διαφορετικής φύσεως μήνυμα.

Η Ινδία επανέλαβε σήμερα ότι προτεραιότητα της ενεργειακής της πολιτικής είναι «να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή», μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Νέο Δελχί τού υποσχέθηκε να σταματήσει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο.

«Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή σε μια ρευστή ενεργειακή αγορά», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

«Η πολιτική μας αναφορικά με τις εισαγωγές καθοδηγείται αποκλειστικά από αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε.

Μετά την Κίνα η Ινδία είναι ο βασικός αγοραστής του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο το 2024 αντιπροσώπευε σχεδόν το 36% των εισαγωγών που έκανε η χώρα, έναντι μόλις 2% πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του ινδικού υπουργείου Εμπορίου.

Χθες Τετάρτη το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τού υποσχέθηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

«Είμαι δυσαρεστημένος που η Ινδία αγοράζει (ρωσικό) πετρέλαιο και με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα αγοράζει πλέον πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.

Στην ανακοίνωσή του το ινδικό υπουργείο δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις δηλώσεις Τραμπ.

«Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, επιδιώκουμε εδώ και χρόνια να αυξήσουμε τις εισαγωγές ενέργειας», απάντησε το Νέο Δελχί. «Οι τρέχουσες (αμερικανικές) αρχές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να αυξήσουν την ενεργειακή συνεργασία με την Ινδία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται», πρόσθεσε το υπουργείο.