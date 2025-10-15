Ρευστά όλα για την παγκόσμια ανάπτυξη

Ρευστότητα και αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας διαβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παρά τις νέες βελτιωμένες προβλέψεις του για την ανάπτυξη.

«Οι οικονομίες, οι θεσμοί και οι κεφαλαιαγορές της υφηλίου προσαρμόζονται σε ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο προστατευτισμό και κατακερματισμό, με αμυδρές προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, αναζητώντας επαναπροσδιορισμό των μακροοικονομικών πολιτικών» υπογραμμίζει χαρακτηριστικά το ΔΝΤ στην εξαμηνιαία έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook) που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, προσθέτοντας ότι οι παγκόσμιοι οικονομικοί κανόνες βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή και μαζί τους και οι προοπτικές της ανάπτυξης.

Το ΔΝΤ αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος καθώς οι δασμολογικοί κραδασμοί και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες αποδείχτηκαν ηπιότεροι των αναμενόμενων.

Προειδοποίησε όμως παράλληλα ότι η αναθέρμανση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα επιβραδύνει σημαντικά το οικονομικό γίγνεσθαι.

Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον πως η παγκόσμια ανάπτυξη θα προσεγγίσει φέτος το 3,2% έναντι 3% που περίμενε τον Ιούλιο και 2,8% που ήταν η εκτίμησή του τον Απρίλιο όταν ο Τραμπ εξήγγειλε τους πρώτους δασμούς. Προβλέπει επίσης παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% το 2026, όσο εκτιμούσε τον Ιούλιο.

Ακόμη πιο πριν, στις εκτιμήσεις του περσινού Οκτωβρίου, το Ταμείο προέβλεπε ανάπτυξη 3,4%. Στις καλύτερες σε σχέση με τον Απρίλιο και τον Ιούλιο προβλέψεις καθοριστικό ρόλο είχαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ Πιερ Ολιβιέ Γκουρενσά, οι εμπορικές συμφωνίες της κυβέρνησης Τραμπ με μεγάλες οικονομίες της υφηλίου που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή χαμηλότερων των αναμενόμενων δασμών, η δημοσιονομική τόνωση σε Ευρώπη και Κίνα, η έκρηξη επενδύσεων τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, η ευελιξία του ιδιωτικού τομέα που ανακατηύθυνε γρήγορα τις αλυσίδες εφοδιασμού και το πιο αδύναμο δολάριο.

«Συμπέρασμα: Οχι τόσο άσχημα όσο φοβόμασταν αλλά χειρότερα από ό,τι περιμέναμε πριν από έναν χρόνο και χειρότερα από ό,τι χρειαζόμαστε», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκουρενσά λίγο πριν από την έναρξη της φθινοπωρινής συνόδου ΔΝΤ - Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της οποίας δημοσιεύτηκε η χθεσινή έκθεση. Ας σημειωθεί ότι έναν χρόνο πριν το ΔΝΤ προέβλεπε παγκόσμια ανάπτυξη 3,4%.

Ωστόσο ο Τραμπ διέκοψε την περασμένη Παρασκευή αυτήν τη σχετική ηρεμία απειλώντας με δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα -επιπλέον των συντελεστών που φτάνουν κατά μέσο όρο το 55%- σε αντίποινα για τους διευρυμένους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών από το Πεκίνο. Η παρέμβαση αυτή βύθισε τα χρηματιστήρια και προκάλεσε κραχ στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Την Κυριακή ο πλανητάρχης τα μάζεψε κάπως, ενώ χθες ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο βρίσκονται σε συνομιλίες για την αποτροπή κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου.

Ο Γκουρενσά προειδοποίησε χθες ότι αν η εμπορική διένεξη των δύο κολοσσών της παγκόσμιας οικονομίας κλιμακωθεί, τότε οι παραπάνω προβλέψεις θα μειωθούν καθώς η μεγέθυνση της αβεβαιότητας θα προκαλέσει αναστολή δαπανών και επενδύσεων. Χαμηλότερες των εκτιμήσεων της κυβέρνησης είναι οι νέες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για της πορεία της ελληνικής οικονομίας τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Στην εξαμηνιαία έκθεση του World Economic Outlook που έδωσε χθες στη δημοσιότητα, το Ταμείο προβλέπει αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026

Ελλάδα

Οι προβλέψεις αυτές, αν και υποδεικνύουν συνέχεια της αναπτυξιακής τροχιάς της ελληνικής οικονομίας, είναι ελαφρά χαμηλότερες από τις αντίστοιχες της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού αναμένει ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,4% το 2026.

Οι χαμηλότερες προβλέψεις αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες των οικονομολόγων του ΔΝΤ για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από το λίαν ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον, τις δυσμενείς εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, την πιθανή επιβράδυνση μεγάλων οικονομιών της ευρωζώνης και τις περιφερειακές εντάσεις και διαμάχες. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τόσο φέτος όσο και το 2026. Συγκεκριμένα το Ταμείο προβλέπει ότι θα προσεγγίσει φέτος το 3,1% έναντι 2,2% που αναμένεται να είναι ο μέσος όρος της ευρωζώνης ενώ για το 2026 προβλέπεται αντίστοιχα 2,5% έναντι 2%.

Η μαύρη τρύπα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρά τη μείωσή της σε σχέση με πέρυσι, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, στο -5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026 αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανισορροπία μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών. Τέλος, η ανεργία, παρά τους ολοένα και πιο «ευέλικτους» όρους εργασίας, θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με μέτριο ρυθμό παραμένοντας υψηλή, στο 9% το 2025 και στο 8,4% το 2026.

Σε ένα σενάριο αρνητικών εξελίξεων που μοντελοποιεί τον αντίκτυπο των δασμών -οι οποίοι θα είναι 30% υψηλότεροι από τα τρέχοντα επίπεδα για τα εισαγόμενα αγαθά από την Κίνα και 10% υψηλότεροι αντίστοιχα για την Ιαπωνία, την ευρωζώνη και τις αναδυόμενες αγορές της Ασίας- το ΔΝΤ καταλήγει ότι κάτι τέτοιο θα αφαιρέσει 0,3% από την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 και πάνω από 0,6% έως το 2028. Προσθέτοντας στο εν λόγω σενάριο και άλλες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, όπως οι υψηλότερες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια και η χαμηλότερη ζήτηση για αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, το ΔΝΤ εκτιμά συρρίκνωση της παγκόσμιας ανάπτυξης έως και κατά 1,2% έως το 2026 και κατά 1,8% έως το 2027.